    Суд в Москве постановил взыскать долги посольства Украины
    ВСУ начали использовать боеприпасы, осколки которых трудно найти в теле раненых
    Пловец Свечников при заплыве в Босфоре отправился в другую от финиша сторону
    В Киеве и Запорожье прогремели мощные взрывы
    Будапешт оспорил решение ЕС использовать активы России в пользу Украины
    Несколько расчетов ударных дронов ВСУ сдались в плен в ДНР
    Консульство Польши закрылось в Калининграде
    Армия Израиля высадила десант под Дамаском
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Россия общается с талибами вынужденно, но эффективно

    В отношении «Талибана» российское внешнеполитическое руководство занимает прагматичную позицию, не питая никаких иллюзий и ожидая дальнейшей эволюции движения в сторону современного правительства.

    0 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Какой будет война после войны

    Руководство ряда европейских стран прямо заявляет, что прекращение боевых действий между Россией и Украиной для них ничего не меняет, и даже в этом случае наша страна остается для них смертельным врагом, которого они будут «сдерживать». Можно не сомневаться, что это «сдерживание» будет носить террористический характер.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Мирная жизнь будет рождаться при свете подвига

    Россия воюет, помимо прочего, за обретение утраченного смысла. А смысл этот в первую очередь заключается в человечности, понимаемой не как лозунг, спущенный сверху, а как материал, из которого вырабатывается социальная ткань повседневности.

    7 комментариев
    28 августа 2025, 08:30 • Политика

    Грузия пригрозила Западу правдой о «втором фронте»

    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси и главный кандидат на этот же пост на осенних выборах Каха Каладзе пригрозил Западу правдой. Если не прекратится шантаж, Грузия обнародует доказательства попыток принудить ее к открытию «второго фронт» против России. Кое-что об этих попытках и жесткой игре Запада известно уже сейчас.

    О давлении на них по вопросу «второго фронта» грузинские власти говорят не впервые, но пока воздерживались от публикации доказательств. С учетом новой волны обвинений то в «пророссийской политике», то в «отступлении от евроатлантической траектории», то в «откате от демократии», которые исходят из Брюсселя и на порядок меньше из Вашингтона, можно предположить, что терпение грузинской элиты иссякает.

    В преддверии муниципальных выборов, которые пройдут в начале октября, европейская бюрократия может ударить по ней весьма чувствительно, используя свой последний козырь: заморозить введенный в 2017 году безвизовый режим. Но у грузинских властей жива надежда на США.

    Каждый раз, когда команда президента США Дональда Трампа рассказывает про агентов глубинного государства в Вашингтоне, «Грузинская мечта» предвкушает услышать, что это именно она первой в Европе весной 2024 года во всеуслышание заявила о кознях «глубинного государстве» из Вашингтона и Брюсселя.

    «Глобальная партия войны», подчеркивали тогда в Тбилиси, жестоко ополчилась против Грузии из-за ее твердой позиции по военному противостоянию России и Украины.

    Пока «Грузинская мечта» не дождалась публичной похвалы от Белого дома. Но порой ожидание лучше самого праздника. Проявленный Трампом интерес к Южному Кавказу не сможет обойти Грузию, надо только ночь простоять да день продержаться. Примерно так рассуждают в Тбилиси

    Трамп и госсекретарь Марко Рубио недавно разговаривали с новым послом Грузии в США. Следовательно, сейчас подходящий момент, чтобы открыть им глаза на проделки ненавистной байденовской администрации после февраля 2022 года.

    Кто же требовал от Грузии открыть «второй фронт»?

    Намекавших на это стран и политиков несколько, но в первую очередь речь идет об Украине и США. Точнее, о байденовских США.

    Украина просит огня

    В случае с Украиной все прозрачно. Пик шантажа пришелся на конец зимы и начало весны 2022 года. Тогдашний премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сразу после начала СВО заявил, что его страна не будет вводить санкции против России. Время показало правильность этого решения. По оценкам профильных международных институтов, включая МВФ и Всемирный Банк, экономический рост Грузии в этом году превысит 7%. По подсчетам ее властей, в случае введения санкций был бы обвал на 10%. Это крушение экономики и удобная возможность сместить правительство путем уличных акций протеста.

    Собственно, сразу после заявления Гарибашвили в Тбилиси начались многотысячные проукраинские и – соответственно - антиправительственные митинги. Правительство «Грузинской мечты» пообещало учитывать западные санкции и активно отправляло украинцам гуманитарную помощь, но этого, по мнению Киева и радикальной оппозиции, недостаточно.

    Настроения того периода хорошо отражают слова Нино Ломджария - яркого представителя оппозиции. На митинге перед парламентом на проспекте Руставели она призывала «дождь из бомб», настолько ей было «стыдно» за позицию премьера.

    К счастью, «дождь из бомб», подобный тому, что уже был в августе 2008 года, на Грузию не пролился благодаря рациональной политике ее властей. А оппозиции все эти и подобные им призывы вернулись бумерангом на выборах в парламент 2024 года, выигранных «Грузинской мечтой» на лозунге о «выборе в пользу мира».

    И сейчас, в канун новых выборов, и год назад, в ходе парламентской кампании пиарщики «Грузинской мечты» противопоставляют фотографии Грузии фотографиям разрушенной Украины.

    Украинский МИД заявлял о «справедливом возмущении украинского общества» такими сравнениями, призывал грузинские ведомства размещать «российский триколор» (раз уж, мол, взялись «льстить Москве»), но, что самое удивительное, фактически признали правоту Тбилиси. Киев утверждает, что «нынешнее правительство Грузии лишило страну не войны, а европейского будущего». То есть без войны не может быть европейского будущего.

    Вероятно, за этими словами - обида за провал плана по втягиванию Грузии в войну. Первым это пытался сделать Алексей Данилов, занимавший тогда пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. В марте 2022 года он призвал Тбилиси и Кишинев начать боевые действия в Южной Осетии, Абхазии и Приднестровье. «Смотрите на нас, поступайте, как мы», - говорил он.

    Затем призыв повторили советники офиса президента Украины Алексей Арестович (бывший) и Михаил Подоляк (нынешний). Оба звали грузинскую армию «прогуляться» в Абхазию и Южную Осетию, пока Россия «отвлечена» Украиной.  Оба сетовали, что в Грузии во власти не Михаил Саакашвили, который точно бы не упустил «историческую возможность» «прогуляться».

    Наконец, в 2023 году сам Владимир Зеленский заявлял, что Россия «ослаблена», что «открывает для Грузии новые перспективы по восстановлению территориальной целостности».

    Каха Каладзе не случайно упомянул, что Грузии предлагали «обеспечение военной техникой». Достоверно известно, что Киев просил Тбилиси вернуть приобретенные ранее ЗРК, а байденовская администрация якобы была готова эту потерю компенсировать. Грузия отказала. Гнев Зеленского выразился в незамедлительном отзыве посла (посольство Украины в Тбилиси до сих пор работает без него) и критике «Грузинской мечты», которую он регулярно возобновлял.

    США выдавливают в окно

    Если украинцы действовали открыто, то американцы угрожали в кабинетах. «В кабинете премьер-министра (Ираклия Гарибашвили - ВЗГЛЯД) были прямые угрозы, шантаж и оскорбления, чтобы мы открыли «второй фронт»», - утверждает Каха Каладзе.

    Ранее мэр Тбилиси рассказывал, как на вопрос о том, что будет с Грузией при войне с Россией,

    представители Запада ответили, что продержаться надо три-четыре дня, а потом начинать партизанскую войну.

    Об «трех-четырех днях» с последующей партизанщиной также говорил основатель и почетный председатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили. Именно он был главным оппонентом американцев, за что поплатился в конце прошлого года: перед уходом президент США Джо Байдена ввел против него персональные санкции. Еще до того (не исключено, что по требованию из США) финансовые активы Иванишвили в Швейцарии были заморожены.

    Иванишвили говорил, что предложение открыть «второй фронт» поступили ему от «западного чиновника высокого ранга». По свидетельству председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили, это была посол США в Грузии Келли Дегнан. Сначала она встретилась с Папуашвили, потом с Гарибашвили. Встречи состоялись 28 февраля 2022 года.

    По словам председателя парламента, американка не скрывала «разочарования» и «замешательства» из-за твердости грузинской политической элиты по вопросу санкций и предлагала «выбрать светлую сторону», то есть антироссийскую. «С премьер-министром Дегнан провела более прямой разговор», - подсчеркнул Папуашвили. Следует полагать, что вопрос о «втором фронте» был поставлен именно тогда.

    Дегнан была не единственной из тех, кто требовали «второго фронта». Тот же Папуашвили рассказал, как в 2022 году вооруженный конфликт Грузии с Россией старалась спровоцировать исполнительный директор Института Маккейна Эвелин Фаркас. Она призывала Тбилиси «воспользоваться открывшимся окном возможностей и не упустить момент», утверждая, что Россия проиграет в конфликте на Украине.

    «Когда Фаркас спросили, уверена ли она в этом, так как есть мнение, что у России все равно есть ресурс увеличить проблемы для Грузии, та ответила: "Ну и что?"

    – вспоминал председатель парламента Грузии. - Вот эти слова: "Ну и что?", они лучше всего описывают отношение поддерживающих войну американских и европейских политиков к народу Грузии и его безопасности».

    Как считает Папуашвили, заявление Фаркас не являлось «личным мнением конкретной фигуры»: «Это совместно выработанная позиция и план действий, к которому нас призывалиНам говорили, что Грузия не должна упустить момент, активно включиться в санкции против России и так далее, - подчеркивал он. - А на закрытых встречах эти месседжи были еще более открытыми и прямыми – от дипломатов, эмиссаров».

    Однако вопрос о том, опубликует ли Грузия записи с этих закрытых встреч, остается открытым. Каха Каладзе считает, что лучше пока не использовать этот козырь и оставить все, как есть.

    Но, если Грузии будет нечего терять в отношениях с Вашингтоном и Брюсселем, а шантаж с целью заставить ее пожертвовать национальными интересами продолжится, тайну о «втором фронте» наверняка раскроют окончательно.

