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    29 декабря 2024, 09:20 • В мире

    Свой последний удар Байден нанес по Грузии

    Свой последний удар Байден нанес по Грузии
    @ Will Oliver/CNP/Global Look Press,REUTERS/Irakli Gedenidze

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    В последние дни на посту президента США Джо Байдена заинтересовали орлы и грузины, в частности, он принял решение ввести санкции против бизнесмена Бидзины Иванишвили якобы за то, он развернул Грузию от Запада к России. Появился ли у грузинской оппозиции шанс на реванш, раз уж президент США пусть и запоздало, но все-таки вмешался в конфликт вокруг Грузии?

    «За подрыв евроатлантического будущего в интересах России».

    Если бы дело происходило в самой России, такая формулировка звучала бы как тост или название медали. Но в США это официальное обоснование санкций, введенных против самого богатого человека Грузии Бидзины Иванишвили.

    Кажется, в Грузии теперь тоже считают, что это награда или тост, но произносят его по-своему. «За защиту национальных интересов», – так обосновал введение санкций премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе. Формально именно он в Грузии – главный начальник, однако принято считать, что Иванишвили как основатель правящей партии «Грузинская мечта» всех влиятельнее. Он, так сказать, владелец предприятия, а министры – его наемные менеджеры.

    «Бидзина Иванишвили и до сегодняшнего дня де-факто находился под санкциями, и его шантажировали в течение трех лет формальным их введением. Теперь исчезли основания для этого шантажа. Таким образом, ничего не меняется», – объясняет Кобахидзе. По его словам, у самого Иванишвили такое же мнение.

    Грузинские власти в известном смысле храбрятся. Иванишвили все-таки бизнесмен, а американские санкции (в отличие, например, от санкций ЕС) довольно токсичная вещь для бизнеса. Их правовой смысл в том, что любой американский ресурс, который был задействован при сделке с подсанкционным лицом, это основание для уголовного дела и требования об экстрадиции (а соглашение о выдаче подозреваемых Вашингтон подписал много с какими странами).

    Фокус в том, что этим ресурсом может быть признано что угодно, косвенно связанное с США: от долларов до электронной почты.

    То есть все американцы при виде подсанкционного лица должны держаться от него подальше и строго следить, чтобы это лицо не соприкоснулось ни с чем американским, иначе всех причастных ждет тюрьма.

    Однако Бидзине Иванишвили тюрьма пока что угрожает навряд ли, каким бы ни был истинный список претензий к нему со стороны Вашингтона. Депутат от «Грузинской мечты» Владимир Божадзе, например, заявил, что истинная причина – «отказ открыть второй фронт против России». При этом депутат сослался на встречу Иванишвили с бывшим послом США в Грузии Келли Дегнан, которая об открытии «второго фронта» якобы и просила.

    Впрочем, это было давно. Более вероятная причина санкций – кто-то в Евросоюзе (может, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен или президент Франции Эммануэль Макрон) попросил уходящего на пенсию союзника – старину Джо Байдена поучаствовать в «битве за Тбилиси», которую американцы почти игнорировали.

    Европейцы ведут эту битву скорее из принципа и в надежде хоть на какую-то выгоду. Схватку за власть в Грузии Запад уже по сути проиграл: попытка «цветной революции» в Тбилиси провалилась, но предстоит еще один штурм – 29 декабря, когда из президентского дворца будут силой выводить бывшего президента Саломе Зурабишвили, а она и оппозиция будут этому сопротивляться.

    В преддверии этих событий, как элемент торга или угрозы, против Иванишвили и ввели санкции. До того США в водоворот событий вокруг Грузии лезли неохотно, будучи погружены в другие проблемы. Уходящий президент Джо Байден, как считается, расслабился и стал совсем плох, появляется только в местах, где не может не появиться без скандала (например, на церемонии зажжения рождественской елки).

    В минуты просветления ему пачками приносят законы или предложения о помиловании, которые он пачками же и подписывает. Например, 25 декабря подписал сразу 50 законов. Патриарх улаживает последние дела перед уходом на покой.

    На список этих дел невозможно смотреть без смеха. В конце президентства от Байдена ждали резких ходов и изощренных интриг, направленных против России и Дональда Трампа. Он действительно дал распоряжение снабдить Украину деньгами и оружием на полгода вперед, но в остальном «ест чижиков», точнее легализует орлов.

    Кроме шуток: одним из подписанных законов в тех пяти десятках стало признание национальной птицей США белоголового орлана. Того самого, который с 1782 года изображен на американском гербе (точнее – на большой печати) и все это время считался национальной птицей неофициально. Теперь – считается официально. Наконец-то Байден нашел для этого место и время.

    Введение санкций против Иванишвили дело несколько более срочное, но столь же необязательное, поскольку менее чем через месяц (и через три недели после предновогодней сутолоки у президентского дворца в Тбилиси) лидером США станет Дональд Трамп.

    Пока что план Запада (в основном Евросоюза) представляется как организация 29 декабря потасовки для обвинения властей Грузии в диктаторских методах. Но этот план – не план Трампа, ему вообще нет никакого дела до Грузии и того, какие у Байдена или ЕС были на нее виды в свете конфликта с Москвой.

    В чем бы Иванишвили не отказал Западу, он отказал, опять же, не Трампу. Сам Трамп у него ничего не просил и претензий к нему не имеет.

    Наконец, Трампа сложно убедить в том, что США должны поддерживать Зурабишвили против Иванишвили, так как убеждающий рискует нарваться на эмоциональный взрыв.

    Трампу хотят предложить такую картину, в которой США должны встать на сторону президента с истекшими полномочиями и на сторону протестующих в Тбилиси, потому что выборы в Грузии были «нечестные». Приступ гнева неизбежен, если Трамп узнает в этот собственную ситуацию 2020 года (а ее трудно не узнать).

    «Почему же тогда МЕНЯ не поддерживали?!?» – так, вероятно, заорет эгоцентричный Трамп, вспомнив, как четыре года назад органы власти США давили его и его сторонников.

    Если разбирать эту ситуацию хоть в политическом, хоть в эмоциональном плане, в «Грузинской мечте» по делу демонстрируют спокойствие. Нет ни одного признака того, что Трамп продолжит ту борьбу США с Тбилиси, которую начал Байден. Скорее, Иванишвили будет проще найти общий язык с Трампом, чем Урсуле фон дер Ляйен с ними обоими.

    Учитывая все эти перспективы, санкции США против Иванишвили – это даже не удар, а пощечина. От человека с физическими характеристиками Джо Байдена уже не стоит ждать большего.

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