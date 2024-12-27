Спасение людей на море – это проявление гуманизма, древнейший морской обычай, который имеет универсальное применение в любой точке Мирового океана независимо от флага или гражданства. Норвежские моряки должны были прийти на помощь людям, потерпевшим кораблекрушение. Но не пришли.3 комментария
США ввели санкции против Бидзины Иванишвили
Минфин США наложил санкции на основателя партии «Грузинская мечта» Иванишвили
Американские власти объявили о введении санкций против Бидзины Иванишвили, основателя партии «Грузинская мечта», обвинив его в подрыве демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах России.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, отметив, что Иванишвили обвиняется в подрыве демократического и евроатлантического будущего Грузии в интересах России, сообщает РИА «Новости».
По данным Центральной избирательной комиссии Грузии, на парламентских выборах, прошедших 26 октября, партия «Грузинская мечта» получила 53,93% голосов, что позволило ей удержать большинство. При этом представители оппозиции не признали результат выборов, а президент Грузии Саломе Зурабишвили, поддерживающая проевропейскую оппозицию, призвала граждан к протестам.
Несмотря на победу «Грузинской мечты», которая выступает за сохранение связей с Россией и против антироссийских санкций, выборы сопровождались заявлениями о нарушениях. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар признал организацию выборов хорошей, но отметил определенные нарушения, зафиксированные наблюдателями.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Зеленский сообщил о подписании указа о введении санкций против властей Грузии. В опубликованном указе говорится, что в санкционные списки вошли 19 человек, среди которых Бидзина Иванишвили.