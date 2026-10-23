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Уничтожена стоянка техники латиноамериканских наемников ВСУ под Харьковом
Крупная стоянка техники наемников ВСУ уничтожена под Харьковом
Российские силы уничтожили под Харьковом крупную стоянку техники Вооруженных сил Украины, которая принадлежала в том числе латиноамериканским наемникам.
«Под Харьковом уничтожена крупная стоянка техники ВСУ, в том числе принадлежащая латиноамериканским наемникам», – сообщил ТАСС источник в российских силовых структурах.
В результате удара украинские войска потеряли более 10 единиц автомобильной и бронетехники.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российские войска точным ракетным ударом уничтожили стоянку с военной техникой ВСУ к югу от Харькова.
В воскресенье операторы центра «Рубикон» уничтожили емкости с горюче-смазочными материалами украинских войск в Харьковской области.
В тот же день летчики Воздушно-космических сил нанесли удар по пункту временной дислокации 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ в этом регионе.