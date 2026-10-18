ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Рано утром в субботу российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по целям на Украине – металлургическим комбинатам и объектам энергетики.

В частности, в Кривом Роге удар пришелся по крупнейшему металлургическому комбинату страны, который снабжал Вооруженные силы Украины металлопродукцией.

В Житомире поражена электроподстанция, распределявшая энергию из западных областей в центральные для обеспечения работы военных предприятий.

В Запорожье поражен металлургический комбинат «Запорожсталь», ранее выпускавший свыше 1,3 млн тонн прокатной стали для нужд военной промышленности.

Напомним, накануне президент Владимир Путин заявил о продолжении массированных ударов по военно-промышленным и энергетическим объектам на территории Украины в ответ на атаки киевских властей.

«Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооружёнными Силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса, а также объектам инфраструктуры Украины», – сказал глава государства.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что в сентябре и октябре было нанесено 12 массированных ударов, в ходе которых поражены 30 предприятий военно-промышленного комплекса и 14 объектов топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате существенно снизились возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет, а также закупки необходимого оборудования для восстановления промышленности и энергетики Украины.

Кроме того, Вооруженные Силы России приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины, определен перечень данных объектов и необходимый наряд средств для их поражения.

В субботу Минэнерго Украины сообщило об атаке на энергообъекты в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях, пишет «Страна.ua». Отключения света охватили в том числе западные регионы страны, а командование украинской армии признало, что системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты.

Кроме того, ВС России за минувшие сутки освободили восемь населенных пунктов – Доброполье, Алексеево-Дружковку, Первомайское, Сергеевку в ДНР, Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, Малокатериновку в Запорожской области и Великомихайловку в Днепропетровской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что массированные удары лишили Украину возможности производить дальнобойное оружие.

Президент Владимир Путин поручил продолжить атаки на военно-промышленный комплекс Украины.

Ранее ветеран специальной военной операции отметил способность российских военных настигать противника в любой точке.