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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Британские коммандос против Северного флота

    С какой целью британских коммандос готовят к высадке на побережье российского Заполярья? Какие такие наши объекты в Арктике они собираются атаковать или наводить на них огонь «союзных сил»?

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    Арина Цветкова Арина Цветкова Курдистан перестает быть пространством войны

    Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Планету охватывает война полов

    «Тарелочницы» схлестываются с «пополамщиками», скандалы с «сыночками-корзиночками» сменяются яростными спорами вокруг «воскресных мам». Со всех сторон доносится «мужчина должен», «женщина должна».

    38 комментариев
    18 октября 2026, 12:09 • Новости дня

    Ударные дроны «Рубикона» сожгли резервуар с горючим ВСУ в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    Операторы испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» уничтожили емкости с горюче-смазочными материалами украинских войск на территории Харьковской области, сообщает Министерство обороны.

    Ударные беспилотники нанесли поражение объектам логистики противника в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    «В результате профессиональных действий операторов БПЛА были сожжены резервуар и цистерны с ГСМ противника в Харьковской области, поражены пункты временной дислокации украинских боевиков и FPV-дроны, а также – живая сила подразделений ВСУ на логистических маршрутах», – сообщили в Минобороны.

    Отмечается, что успешную боевую работу выполнили расчеты ударных дронов испытательного центра перспективных беспилотных технологий Минобороны «Рубикон».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу расчеты беспилотников «Молния-2» уничтожили опорные пункты ВСУ в Харьковской области.

    Российская авиация ударила по позициям противника в Харьковской и Запорожской областях.

    17 октября 2026, 13:31 • Новости дня
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    ВС России нанесли обещанные Путиным массированные удары по целям на Украине
    @ Latin America News Agency/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российские войска в ночь на субботу и утром 17 октября нанесли обещанные накануне президентом Владимиром Путиным массированные удары по целям на Украине.

    Рано утром в субботу российские военные нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по целям на Украине – металлургическим комбинатам и объектам энергетики.

    В частности, в Кривом Роге удар пришелся по крупнейшему металлургическому комбинату страны, который снабжал Вооруженные силы Украины металлопродукцией.

    В Житомире поражена электроподстанция, распределявшая энергию из западных областей в центральные для обеспечения работы военных предприятий.

    В Запорожье поражен металлургический комбинат «Запорожсталь», ранее выпускавший свыше 1,3 млн тонн прокатной стали для нужд военной промышленности.

    Напомним, накануне президент Владимир Путин заявил о продолжении массированных ударов по военно-промышленным и энергетическим объектам на территории Украины в ответ на атаки киевских властей.

    «Хотел бы отметить, что в ответ на удары киевских властей по нашим предприятиям промышленности и топливно-энергетического комплекса российскими Вооружёнными Силами продолжается нанесение ударов по предприятиям военно-промышленного комплекса, а также объектам инфраструктуры Украины», – сказал глава государства.

    Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил, что в сентябре и октябре было нанесено 12 массированных ударов, в ходе которых поражены 30 предприятий военно-промышленного комплекса и 14 объектов топливной, энергетической и транспортной инфраструктуры. В результате существенно снизились возможности украинской промышленности по производству дальнобойного оружия, в том числе крылатых и баллистических ракет, а также закупки необходимого оборудования для восстановления промышленности и энергетики Украины.

    Кроме того, Вооруженные Силы России приступили к нанесению массированных ударов по объектам энергетики Украины, определен перечень данных объектов и необходимый наряд средств для их поражения.

    В субботу Минэнерго Украины сообщило об атаке на энергообъекты в Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Житомирской, Одесской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Харьковской областях, пишет «Страна.ua». Отключения света охватили в том числе западные регионы страны, а командование украинской армии признало, что системы противовоздушной обороны не смогли перехватить ни одной баллистической ракеты.

    Кроме того, ВС России за минувшие сутки освободили восемь населенных пунктов – Доброполье, Алексеево-Дружковку, Первомайское, Сергеевку в ДНР, Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, Малокатериновку в Запорожской области и Великомихайловку в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил, что массированные удары лишили Украину возможности производить дальнобойное оружие.

    Президент Владимир Путин поручил продолжить атаки на военно-промышленный комплекс Украины.

    Ранее ветеран специальной военной операции отметил способность российских военных настигать противника в любой точке.

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    17 октября 2026, 14:21 • Новости дня
    На Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме Украины
    На Украине заявили об одном из самых масштабных ударов по энергосистеме Украины
    @ Министерство обороны РФ/ТАСС

    Украинская энергетика подверглась одному из самых мощных ударов, атакованы более 15 объектов электрогенерации и энергопередачи, заявил Владимир Зеленский.

    «Были атакованы более 15 важных объектов электрогенерации и энергопередачи в разных регионах Украины», – сообщил Зеленский, передает ТАСС.

    По его словам, наиболее сложная ситуация сложилась в Луцке, Ровно, Житомире, Виннице, Шепетовке, Славуте и Нетешине. Удары также были нанесены по энергетике Харьковской, Киевской, Днепропетровской и других областей, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по инфраструктуре Украины.

    В пятницу президент Владимир Путин поручил продолжить массированные удары по военно-промышленному комплексу Украины.

    ВС России в субботу нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по металлургическим комбинатам и объектам энергетики в Кривом Роге, Запорожье и Житомире.

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    17 октября 2026, 11:58 • Видео
    Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

    Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

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    17 октября 2026, 17:46 • Новости дня
    Российские дроны поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт» на Украине
    Российские дроны поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт» на Украине
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ВС России нанесли удары беспилотниками по украинским предприятиям военной промышленности, поразили военное предприятие «Кромберг энд Шуберт», электроподстанцию в Тернопольской области и сухогруз с грузом для ВСУ южнее Одессы, сообщило Министерство обороны.

    Российские военные продолжили нанесение ударов беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военной промышленности и объектам энергетической инфраструктуры Украины, сообщает Минобороны.

    В результате атак поражено предприятие «Кромберг энд Шуберт» в Луцке, где осуществлялся ремонт автомобильной техники в интересах ВСУ. Кроме того, удар нанесен по электроподстанции в населенном пункте Колодное Тернопольской области, которая обеспечивала работу военной промышленности.

    Также ведомство отметило, что в 40 км южнее порта Одесса при переходе морем был поражен сухогруз. Судно перевозило грузы военного и двойного назначения для нужд украинской армии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил о продолжении ударов по украинской инфраструктуре. Российские военные поразили логистический центр и сухогруз с оружием для ВСУ.

    Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и беспилотниками по металлургическим комбинатам и объектам энергетики в Кривом Роге, Запорожье и Житомире.

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    18 октября 2026, 02:57 • Новости дня
    США отказали Украине в доступе к системе Starshield для ударов вглубь России

    Рубио: Украина просила доступ к Starshield для ударов вглубь России

    США отказали Украине в доступе к системе Starshield для ударов вглубь России
    @ Samuel Corum/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украина запрашивала доступ к военной системе связи Starshield (военная версия Starlink) для нанесения ударов вглубь российской территории, однако на данный момент не получила его, сообщил госсекретарь США Марко Рубио.

    «Я знаю, что Украина просила доступ к Starshield для проведения ударов вглубь России. В данный момент у них нет этого доступа», – приводит слова Рубио РИА «Новости».

    Он пояснил, что в отличие от коммерческого продукта Starlink, Starshield представляет собой оборонный продукт, который применяется американскими вооруженными силами, передает ТАСС.

    По словам госсекретаря, в США продолжают обсуждать, каким образом Украина хотела бы использовать эту систему. Он отметил, что продолжается «обсуждение этого вопроса».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу СМИ сообщили, что ограничение работы системы Starshield сделало подразделения ВСУ уязвимыми.

    В четверг на Украине заявили о возобновлении работы «военного пакета» Starlink.

    В среду офицер ВСУ сравнил ограничения в работе спутниковой сети с ядерным ударом.

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    18 октября 2026, 06:56 • Новости дня
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    NYT: США предложили Украине возобновить транзит российского газа в Европу
    @ Danil Shamkin/Zumapress/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом рассматривает идею включить возобновление европейского импорта российского природного газа в план урегулирования конфликта на Украине, пишет New York Times.

    Администрация США обсуждает возможность возобновления закупок российского природного газа европейскими странами как один из элементов будущего мирного соглашения по Украине, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.

    Спецпосланники американского лидера Стив Уиткофф и Джаред Кушнер представили инициативу украинским и европейским чиновникам во время визита в Киев в сентябре. Представители США предложили Киеву рассмотреть возобновление работы трубопроводов, по которым ранее российский газ поступал в Европу, полагая, что это может стать стимулом для Москвы согласиться на прекращение конфликта.

    По сведениям издания, европейские участники переговоров негативно отнеслись к предложению восстановить экспорт российского газа. Тем не менее в администрации США рассчитывают включить этот шаг в возможное мирное соглашение, указывая на потенциальные доходы Украины от транзита топлива и интерес европейских потребителей к более дешевым энергоносителям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что заморозка санкций США показала настрой Вашингтона на украинское урегулирование.

    В среду пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Белый дом пытается вывести кризис на Украине на мирные рельсы.

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    18 октября 2026, 07:15 • Новости дня
    Мендель призвала Украину отказаться от Донбасса и НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Украине необходимо подготовиться к отказу от Донбасса и планов по вступлению в НАТО, заявила бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

    Мендель назвала себя реалисткой и заявила, что Украине нужно подготовиться к «сдаче» Донбасса и других территорий, а также отказаться от надежд на присоединение к Североатлантическому альянсу, пишет Telegraph.

    «Мы не можем продолжать умирать за очень гипотетическую идею вступления в НАТО», – заявила Мендель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Мендель заявила о потере более 100 тыс. украинских военнослужащих за 18 недель боев на севере ДНР.

    Мендель предупредила о массовом бегстве граждан из страны на фоне надвигающегося коллапса энергетической инфраструктуры.

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    17 октября 2026, 15:19 • Новости дня
    ВС России заняли крупный район обороны ВСУ в Днепропетровской области

    ВС России уничтожили две роты ВСУ при освобождении Великомихайловки

    ВС России заняли крупный район обороны ВСУ в Днепропетровской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Группировка войск «Восток» в ходе освобождения населенного пункта Великомихайловка в Днепропетровской области уничтожила до двух рот украинской армии, расширив контроль на правом берегу реки Волчья.

    Штурмовые подразделения 69-й отдельной бригады прикрытия группировки «Восток» вытеснили противника с занимаемых рубежей и взяли под контроль село Великомихайловка в Днепропетровской области, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

    В ведомстве уточнили, что после продолжительных боев российские военные заняли подготовленный украинскими силами район обороны площадью более восьми квадратных километров и зачистили свыше 1800 строений.

    Потери противника составили до двух рот живой силы. Кроме того, российские бойцы уничтожили 37 боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 21 единицу мототехники, 42 наземных роботизированных комплекса и более 110 тяжелых гексакоптеров типа R-18.

    Установление контроля над Великомихайловкой позволило расширить зону присутствия группировки «Восток» на правом берегу реки Волчья. Это создает условия для дальнейшего продвижения армии в Днепропетровской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Вооруженные силы России зачистили 1,8 тыс. зданий в Великомихайловке Днепропетровской области.

    В пятницу президент Владимир Путин назвал заметным событием спецоперации взятие Доброполья.

    В четверг Минобороны раскрыло детали освобождения харьковских сел Нефедовка и Черное.

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    18 октября 2026, 05:57 • Новости дня
    Из-за атаки БПЛА начался пожар на «Петербургском нефтяном терминале»
    Из-за атаки БПЛА начался пожар на «Петербургском нефтяном терминале»
    @ Официальный канал МЧС России в «Максе»

    Tекст: Антон Антонов

    Силы МЧС тушат возгорания, возникшие в результате атаки беспилотников на «Петербургском нефтяном терминале» и других объектах, сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

    «Сегодня ночью Петербург подвергся атаке беспилотных средств военного назначения со стороны украинских нацистов. Работают средства ПВО», – сообщил Беглов в «Максе».

    Возгорания на объектах гражданской инфраструктуры зафиксированы в Невском, Красносельском, Красногвардейском, Московском районах, а также на территории «Петербургского нефтяного терминала».

    «В целях безопасности ограничена работа аэропорта Пулково. Жертв нет. Возможны перебои мобильного интернета», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинградская область подверглась атаке беспилотников.

    Зафиксированы короткие перебои электроэнергии, связанные с падением обломков БПЛА на линии электропередач.

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    18 октября 2026, 09:15 • Новости дня
    ВС России поразили логистический центр «Новая почта» с деталями для БПЛА в Ровно

    Вооруженные силы нанесли удар по логистическому центру в Ровно и сухогрузу

    ВС России поразили логистический центр «Новая почта» с деталями для БПЛА в Ровно
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России поразили в Ровно логистический центр «Новая почта», где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для беспилотников, а также портам и морским судам, задействованным в интересах армии Украины, сообщает Министерство обороны.

    В результате атаки в Ровно был поражен логистический центр «Новая почта», где хранились грузы двойного назначения, в том числе комплектующие для беспилотников, сообщает Минобороны России.

    Кроме того, в 30 км к востоку от порта Одесса на переходе морем пострадал сухогруз, который перевозил военные грузы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу российские беспилотники поразили военное предприятие на Украине. В пятницу Вооруженные силы нанесли удар по логистическому центру и сухогрузу с оружием. В четверг дроны атаковали следовавшее в Одессу судно с имуществом для украинской армии.

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    17 октября 2026, 21:49 • Новости дня
    Разведка нашла систему туннелей ВСУ в Доброполье

    ВСУ построили систему из 12 туннелей в Доброполье для скрытного передвижения

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные обнаружили около 12 подземных туннелей, которые украинские подразделения соорудили для скрытного передвижения в Доброполье в ДНР.

    Около 12 подземных туннелей были построены украинскими военными для скрытного передвижения в Доброполье в ДНР, передает РИА «Новости» со ссылкой на начальника разведки 110-й гвардейской бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Центр» с позывным Удав.

    По его словам, система туннелей готовилась еще до начала продвижения российских подразделений.

    «От дома до речки идет туннель подземный, на самом берегу уже труба лежит железно-металлическая, мост – и на другом берегу такой же туннель к другому частному дому ведет. Это для перемещения личного состава, чтобы оно не было раскрыто... Вскрыто было около 12», – рассказал собеседник агентства.

    Удав добавил, что украинские военные использовали высотные здания для наблюдения за движением российских подразделений, а также укрывались в подвалах и на территориях промышленных объектов.

    В пятницу начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Доброполья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу глава ДНР Денис Пушилин заявил, что освобождение Доброполья лишило ВСУ поставок боеприпасов в Краматорск. Он сообщил о подготовке украинскими войсками массовых контратак в этом населенном пункте.

    Бойцы группировки «Центр» применили дроны ПВХ-1 при освобождении Доброполья.

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    18 октября 2026, 05:00 • Новости дня
    Атака БПЛА привела к коротким перебоям с электричеством в Ленинградской области
    Атака БПЛА привела к коротким перебоям с электричеством в Ленинградской области
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Зафиксированы короткие перебои электроэнергии, связанные с падением обломков БПЛА на линии электропередач, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    Дрозденко сообщил в «Максе», что над территорией Ленинградской области продолжается отражение масштабной атаки БПЛА, уничтожено 95 дронов.

    «Зафиксировано падение обломков на частный дом в районе города Кировска и на многоквартирный дом во Всеволожске. На месте работают экстренные службы», – заявил Дрозденко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ленинградская область подверглась атаке беспилотников.

    Автомобили получили повреждения из-за атаки БПЛА на регион.

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    17 октября 2026, 20:29 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили 30 украинских БПЛА над шестью регионами и Черным морем

    Tекст: Вера Басилая

    Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 30 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями пяти областей, Краснодарского края и над акваторией Черного моря.

    В период с 8:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО уничтожены 30 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Вологодской, Курской, Орловской областей, Краснодарского края и над акваторией Черного моря, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу над Брянской областью за сутки уничтожили 147 беспилотников.

    Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер военно-морских сил Украины.

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    18 октября 2026, 03:25 • Новости дня
    БПЛА атаковали Ленинградскую область

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты беспилотники над территорией Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Над территорией Ленинградской области сбиты 17 БПЛА. Боевая работа продолжается», – сообщил Дрозденко в «Максе».

    До этого он сообщал об уничтожении 11 дронов.

    Глава региона ранее предупредил местных жителей, что на фоне действующей угрозы возможно понижение скорости мобильного интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники.

    В субботу Дрозденко сообщил об уничтожении двух беспилотников над Ленинградской областью.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    18 октября 2026, 12:14 • Новости дня
    В Киеве назвали спутники «Рассвет» главной угрозой для ВСУ

    Бескрестнов: Спутники «Рассвет» являются опасностью номер один для ВСУ

    В Киеве назвали спутники «Рассвет» главной угрозой для ВСУ
    @ Бюро 1440

    Tекст: Вера Басилая

    Советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов заявил, что развертывание российской низкоорбитальной спутниковой группировки «Рассвет» обеспечит Вооруженным силам России значительное преимущество в зоне боевых действий.

    По словам Бескрестнова, новые российские космические аппараты сделают развернутую по всей Украине сеть радиоэлектронной борьбы бесполезной, передает РИА «Новости».

    «Для меня это опасность номер один среди технологических вызовов, которые Москва бросает нам прямо сейчас», – заявил Бескрестнов.

    Советник главы киевского режима пояснил, что спутники «Рассвет» позволят российской армии направлять беспилотники и ракеты в режиме реального времени. По его оценке, эти возможности обернутся настоящей катастрофой для украинских военных.

    В марте аэрокосмическая компания «Бюро 1440» вывела на орбиту 16 аппаратов низкоорбитальной группировки «Рассвет». Спутники созданы на базе архитектуры 5G NTN и оснащены плазменной двигательной установкой, обновленной системой энергопитания и терминалами межспутниковой лазерной связи нового поколения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу иностранные СМИ сообщили об уязвимости ВСУ из-за ограничения работы системы Starshield.

    В пятницу Дональд Трамп отверг обвинения в причастности к отключению спутниковой связи для украинской армии.

    Минобороны Британии заявило о восстановлении доступа войск к аппаратам Starlink.

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    17 октября 2026, 15:03 • Новости дня
    Пушилин: Освобождение Доброполья лишило ВСУ поставок боеприпасов в Краматорск

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что украинские войска лишились основного маршрута поставок боеприпасов и ротации для гарнизонов в Краматорске и Славянске после перехода Доброполья под контроль российских сил.

    Украинская армия доставляла через Доброполье большую часть боеприпасов для подразделений в Краматорске и Славянске. Сейчас освобождение этого населенного пункта армией России лишило ВСУ этой возможности, рассказал в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

    «Долгий период времени данный населенный пункт был таким перевалочным хабом, потому что через него шла основная масса боеприпасов, и ротация проводилась для Краматорско-Славянской агломерации», – заявил Пушилин.

    Он уточнил, что этим же маршрутом противник пользовался для снабжения уже освобожденной Константиновки. Кроме того, в Доброполье продолжается процесс осмотра убежищ и подвалов для поиска мирных жителей, количество которых пока невозможно определить. Пушилин уточнил. что этот процесс быстрым не будет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу начальник Генерального штаба Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину об освобождении Доброполья бойцами группировки войск «Центр». Бойцы группировки «Центр» применили дроны ПВХ-1 при освобождении населенного пункта.

    Ранее в субботу Пушилин заявил о подготовке украинскими войсками массовых контратак в Доброполье.

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    Киев атаковал ракетами сделку Трампа

    Владимир Зеленский пошел наперекор Дональду Трампу. В частности, он отказался выполнить просьбу Белого дома и приостановить удары по российским НПЗ в рамках дизельной сделки Вашингтона и Москвы. При этом Киев готов пересмотреть это решение, если США передадут ВСУ ракеты для систем Patriot. Почему Зеленский столь дерзко отвечает на запрос Трампа? Подробности

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    Россия открыла стратегические ворота на западные границы ДНР

    Россия полностью освободила Доброполье в ДНР. О ходе операции было доложено лично Владимиру Путину. Одновременно произошло освобождение и других населенных пунктов на огромном участке фронта. По оценке экспертов, ВСУ лишились важнейшего логистического узла, через который шло снабжение всей группировки на стыке ДНР и Днепропетровской области. Теперь открывается прямой путь к административным границам ДНР, а вектор главного удара смещается в сторону Славянско-Краматорской агломерации. Подробности

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    Выборы в Конгресс ломают вековые политические традиции США

    Чуть больше двух недель остается до выборов в Конгресс США. Аналитики сходятся во мнении, что если в Палате представителей исход практически предрешен, то в Сенате развернется настоящая битва. Республиканцам, чьи позиции ослаблены топливным кризисом и инфляцией, предстоит отстоять «красные» штаты, где их победы имеют вековую историю. Удастся ли? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Во Франции бросили вызов России, США и Китаю. Сразу

      Кандидат в президенты Франции Рафаэль Глюксманн пообещать выиграть выборы и противостоять одновременно России, США и Китаю. А он не лопнет?

    • Европа в шоке: главное про саммит ЕС

      В Брюсселе второй день проходит саммит Евросоюза. Впервые за долгое время главная тема – не Украина, а энергетика и то, что называют «предательством США». Настроения в среднем похоронные.

    • Из-за кого гибнет Киев: Зеленский или Кличко?

      Мэр Киева Виталий Кличко обвинил руководство Украины в том, что город стал регионом бедствия. Владимир Зеленский, напротив, утверждает, что это городские власти плохо подготовились к зиме – и от этого все проблемы. Кто прав?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

      За платное лечение зубов можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ. Для обычных стоматологических услуг действует общий лимит социальных вычетов – 150 тыс. рублей расходов за год, а дорогостоящее лечение учитывается без этого ограничения. Ключевое значение имеет код в справке из клиники: код 1 означает обычное лечение, код 2 – дорогостоящее. Рассказываем, можно ли вернуть налог за пломбы, удаление зубов, брекеты, протезирование и имплантацию, сколько денег можно получить и как оформить вычет в 2026 году.

    • Когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года: сроки по регионам, лунный календарь и подготовка грядки

      Озимый чеснок сажают не по одной календарной дате, а примерно за три–четыре недели до устойчивых морозов. Главный ориентир – охлаждение почвы примерно до +5…+7 °C: зубчики должны успеть укорениться, но не выпустить зеленые листья. В средней полосе посадка чаще приходится на конец сентября и октябрь, на севере сроки наступают раньше, а на юге – позже. Рассказываем, когда сажать озимый чеснок осенью 2026 года в разных регионах, какие дни считаются благоприятными по лунному календарю, как подготовить грядку и на какую глубину посадить зубчики.

    • Как отказаться от навязанных услуг и вернуть деньги в 2026 году: заявление, сроки и порядок возврата

      С 1 сентября 2025 года продавцам, исполнителям и владельцам агрегаторов запрещено заранее проставлять за покупателя согласие на дополнительные товары и услуги или создавать условия, при которых такое согласие считается данным автоматически. Если дополнительную услугу подключили или продали без согласия потребителя, он вправе отказаться от нее и потребовать деньги обратно, причем на возврат отводится три дня. Для услуг, добровольно приобретенных вместе с кредитом, страховок и обычных договоров оказания услуг действуют другие правила и сроки. Рассказываем, как отказаться от навязанных услуг в 2026 году, написать заявление на возврат денег и куда обращаться, если компания отказывается платить.

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    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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