Глава ЛНР Пасечник: При атаках ВСУ за сутки погиб один мирный житель

Tекст: Алексей Дегтярёв

В Северодонецке украинские военные атаковали служебный автомобиль коммунального предприятия, в результате чего погиб работник, указал Пасечник в Max.

В Старобельском муниципальном округе беспилотник ударил по проезжей части, пострадал водитель легкового автомобиля. В Кременском округе ранен 41-летний мужчина на придомовой территории, а на трассе Антрацит – Должанский получил травмы водитель грузовика.

Несколько ударов было нанесено по Луганску, где загорелись гаражный кооператив и склад. Во время тушения пожара противник попытался атаковать спасателей, однако личный состав успел укрыться. В Ровеньках после атаки пропало телевещание и частично радиовещание.

В Лисичанске, Первомайске и нескольких других округах под огнем оказались жилые дома и гражданская инфраструктура. При этом над территорией региона удалось уничтожить более 100 воздушных целей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в результате ударов ВСУ по ЛНР погибли четыре человека.

В среду глава региона Леонид Пасечник сообщил о гибели трех человек при массированных ударах со стороны украинских войск.

В воскресенье жертвой атак ВСУ стал один мирный житель.