Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.0 комментариев
Мирный житель погиб при атаках ВСУ в ЛНР
Глава ЛНР Пасечник: При атаках ВСУ за сутки погиб один мирный житель
В результате террористических ударов со стороны украинских войск в ЛНР погиб один человек, еще трое получили ранения, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
В Северодонецке украинские военные атаковали служебный автомобиль коммунального предприятия, в результате чего погиб работник, указал Пасечник в Max.
В Старобельском муниципальном округе беспилотник ударил по проезжей части, пострадал водитель легкового автомобиля. В Кременском округе ранен 41-летний мужчина на придомовой территории, а на трассе Антрацит – Должанский получил травмы водитель грузовика.
Несколько ударов было нанесено по Луганску, где загорелись гаражный кооператив и склад. Во время тушения пожара противник попытался атаковать спасателей, однако личный состав успел укрыться. В Ровеньках после атаки пропало телевещание и частично радиовещание.
В Лисичанске, Первомайске и нескольких других округах под огнем оказались жилые дома и гражданская инфраструктура. При этом над территорией региона удалось уничтожить более 100 воздушных целей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в результате ударов ВСУ по ЛНР погибли четыре человека.
В среду глава региона Леонид Пасечник сообщил о гибели трех человек при массированных ударах со стороны украинских войск.
В воскресенье жертвой атак ВСУ стал один мирный житель.