В отличие от руководителей Венгрии и Словакии Виктора Орбана и Роберта Фицо – enfant terrible современной Европы, президент Австрии Карл Нехаммер, вероятно, претендует на большее доверие всех сторон возможных переговоров. И небольшая переплата за российский газ стоит этих усилий.0 комментариев
Американский журналист обвинил США в поддержке нацистов на Украине
Американский журналист Хинкл заявил о финансировании США нацистов на Украине и маньяков в Израиле
Журналист Джексон Хинкл обвинил правительство США в поддержке нацистов на Украине и «геноцидных маньяков» в Израиле, подчеркнув, что власти США не являются другом для свободолюбивых американских патриотов.
Американский журналист Джексон Хинкл выступил с резким обвинением в адрес правительства США, передает ТАСС. Он заявил, что США оказывают финансовую и военную поддержку нацистам на Украине, а также «геноцидным маньякам» в Израиле. Кроме того, Хинкл утверждает, что США продолжают вооружать террористические группировки, такие как ИГИЛ* и «Аль-Каида*» в Сирии.
Хинкл подчеркнул, что американское правительство не является другом «свободолюбивых американских патриотов». Эти заявления были опубликованы на его странице в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Отметим, что группировки ИГИЛ и «Аль-Каида» признаны террористическими организациями и запрещены в России решением Верховного суда РФ. Их деятельность в стране находится под строгим запретом с 2014 и 2003 годов соответственно.
Ранее журналист Джексон Хинкл предложил главе киевского режима Владимиру Зеленскому посетить Главный храм Вооруженных сил России в Москве и помолиться там. Хинкл заявил, что президент Украины Владимир Зеленский практически умоляет о разрушении своей страны, проводя определенную политику. Кроме того, журналист утверждал, что решение США о применении ракет ATACMS против России приведет к концу «марионетки США» Владимира Зеленского.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ