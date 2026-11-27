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Военные Южной Кореи задержали перебежчицу из КНДР вблизи границы
Yonhap: В Южной Корее около границы задержали северокорейскую перебежчицу
Южнокорейские военнослужащие поймали сбежавшую из КНДР женщину в зоне гражданского контроля недалеко от укрепленного участка границы двух государств.
Инцидент произошел в пограничном уезде Чхорвон. Нарушительница пересекла линию контроля, ограничивающую перемещение гражданских лиц, и направлялась на север, передает ТАСС со ссылкой на агентство Yonhap.
От места задержания до участка границы с колючей проволокой оставалось около 200 метров. Военные передали женщину полиции для допроса.
Выяснилось, что задержанная не проживает в указанном уезде. Правоохранительные органы устанавливают, как она смогла попасть на закрытую территорию, для нахождения на которой требуется специальное разрешение.
Кроме того, в пятницу власти Республики Корея позволили вернуться на родину шести членам экипажа северокорейского рыболовецкого судна, обнаруженного дрейфующим в Японском море в начале ноября. Моряки пересекли северную разграничительную линию, где их ожидало другое судно КНДР.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Южной Корее задержали женщину за незаконное проникновение в закрытую зону на границе с КНДР.
Также военные Республики Корея открыли предупредительный огонь по пересекшему морскую границу северокорейскому торговому судну.
Кроме того, южнокорейские военные сообщили о задержании перебежчика на сухопутной границе между странами.