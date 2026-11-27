При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.7 комментариев
В Госдуме объяснили попыткой унизить русских закрытие границ странами Прибалтики
Водолацкий: Страны Прибалтики пытаются унизить русских закрытием границ
Политические элиты стран Прибалтики пытаются унизить русских, принимая решения о закрытии границ с Россией, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
«От Прибалтийских стран сегодня исходит больше всего различных агрессивных предложений в отношении России. Они считают, что, постоянно унижая русских, проживающих в Прибалтике, они добьются каких-то результатов. То, что происходит, – это ущемление прав человека», – приводит слова Водолацкого ТАСС.
Депутат подчеркнул, что подобные действия необходимы властям Эстонии, Латвии и Литвы для укрепления своего авторитета среди западных стран, придерживающихся русофобских взглядов.
Ранее премьер-министр Эстонии Кристен Михал сообщил о решении правительства закрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 1 декабря. Министр иностранных дел республики Маргус Цахкна добавил, что Таллин уже уведомил об этом шаге Финляндию, Латвию и Литву.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала закрытие оставшихся пунктов пропуска на границе болезненным ударом по самой Эстонии.
В тот же день правительство республики отказалось продлевать часы работы пограничных пунктов до полного закрытия границы с Россией.
В среду премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс осудил власти Эстонии за поспешное принятие решения о закрытии границы в предвыборный период.