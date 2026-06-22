«Украинская тетка» – это не пол, не возраст и не этническая принадлежность. Это архетип (по странному стечению, украинские мужчины в большей мере сходны с русскими). У гоголевской Оксаны из «Ночи перед Рождеством» весь потенциал вырасти в такую вот украинскую тетку.28 комментариев
Аферисты стали обманывать под видом выплат военнослужащим
Мошенники стали обманывать под видом выплат военнослужащим
Злоумышленники разработали новый способ хищения средств у сдающих в аренду недвижимость граждан: они предлагают оплатить квартиру за счет якобы государственных выплат участникам спецоперации, сказано в материалах МВД.
Телефонные мошенники используют новую легенду для обмана граждан, сдающих недвижимость в аренду. Аферисты звонят по объявлениям, представляясь военнослужащими или их родственниками, и предлагают перевести оплату за жилье из государственных средств, передает ТАСС.
Для осуществления перевода злоумышленники убеждают арендодателя лично посетить отделение банка, где ему якобы поможет специалист.
Позднее с жертвой связывается сообщник, выдающий себя за банковского работника, и просит продиктовать номер карты и код из СМС-сообщения.
Получив необходимые данные, преступники получают доступ к счетам и похищают деньги.
В правоохранительных органах призывают граждан проявлять бдительность, не отвечать на звонки с незнакомых номеров и не передавать посторонним коды из сообщений.
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