  • Новость часаУкраинский дрон с пятью килограммами взрывчатки упал в Турции
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    Поляки эффектно заменили Украину на Турцию
    Пушков опубликовал документы с обещанием США не расширять НАТО на восток
    Новак заявил о стабильном обеспечении внутреннего рынка бензином
    Минздрав предложил лечить депрессию токами высокой частоты
    Захарова заявила о подготовке Россией ответа на американские ракеты в Японии
    Царев рассказал о возможном сценарии смены Зеленского на Украине
    Гражданину Украины в Германии предъявлены обвинения по делу «Северных потоков»
    «Единая Россия» выступила за упрощение оформления пенсий
    Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

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    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем России ОБСЕ и прочие бессмысленные структуры

    Какая польза стране в том, что она находится в составе вражеской, по сути, структуры, да еще и оплачивает ее функционирование из своего кармана? А также от МОК, УЕФА и прочих?

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    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Своими атаками Запад вынуждает Россию идти до конца

    Чем дальше, тем очевиднее, что у Запада просто нет плана Б в войне с нашей страной. Европа поставила на победу над нами вообще все – и в силу отсутствия альтернативы там будут переть буром в выбранном направлении – вопреки здравому смыслу, вопреки самым убедительным рациональным доводам, вопреки самой реальности.

    20 комментариев
    1 июля 2026, 19:30 • Новости дня

    Безработица в России в мае упала до исторического минимума

    Росстат: Уровень безработицы в России снизился до 2,1% в мае

    Tекст: Валерия Городецкая

    В мае 2026 года уровень безработицы в России опустился до 2,1%, достигнув минимального значения за всю историю наблюдений с 1991 года, следует из данных Росстата.

    Общее число безработных в стране сократилось до 1 млн 618 тыс. человек, что на 58 тыс. меньше по сравнению с апрелем, передает «Интерфакс».

    В предыдущие два месяца, марте и апреле, показатель держался на уровне 2,2%. Аналогичные значения фиксировались в начале текущего года и в конце 2025 года.

    В последний раз безработица опускалась до рекордных 2,1% в феврале этого года. До этого такой же уровень наблюдался в ноябре и августе 2025 года.

    Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщил об остывании российского рынка труда. До этого министр констатировал острую нехватку специалистов в различных отраслях отечественной экономики.

    Президент России Владимир Путин назвал уровень безработицы в стране самым низким среди государств G20.

    30 июня 2026, 21:15 • Новости дня
    Россия закрыла часть погранпереходов на границе с тремя странами

    Кабмин закрыл ряд погранпереходов на границе с Латвией, Финляндией и Эстонией

    Россия закрыла часть погранпереходов на границе с тремя странами
    @ Виктор Толочко/Sputnik/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российский кабинет министров ограничил работу нескольких пунктов пропуска на северо-западных рубежах страны.

    Ограничения коснулись участков границы с Латвией, Финляндией и Эстонией, передает ТАСС. Ограничения затронут семь железнодорожных пунктов пропуска на границе России с Финляндией, Латвией и Эстонией. В их числе – Выборг и Светогорск в Ленинградской области, Вяртсиля и Люття в Карелии, Санкт-Петербург-Финляндский, а также Печоры-Псковские и Пыталово в Псковской области.

    В середине июня эстонские власти сократили время работы пограничного пункта в Нарве. В конце мая МВД Финляндии подготовило законопроект о продлении ограничений на пересечение границы с Россией.

    В начале мая украинский беспилотник упал на территорию нефтебазы в латвийском городе Резекне.

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    30 июня 2026, 21:22 • Новости дня
    FT: Украина потребовала признать суда «теневого флота» России ее законными военными целями
    FT: Украина потребовала признать суда «теневого флота» России ее законными военными целями
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Киевский режим потребовал от Международной морской организации признать суда так называемого российского «теневого флота» законными военными целями, пишет газета Financial Times (FT).

    По информации FT, соответствующее официальное письмо в международное ведомство направил вице-премьер Украины Алексей Кулеба, передают «Вести». В своем обращении украинский чиновник подчеркнул, что такие корабли «не могут считаться обычным гражданским транспортом».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала незаконным причисление перевозящих российские углеводороды судов к «теневому флоту».

    Позже российское внешнеполитическое ведомство обвинило Киев в пиратстве на Черном море из-за атак на гражданский флот.

    В прошлом году Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 56 морских судов.

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    30 июня 2026, 16:44 • Видео
    Трамп уничтожает ЦРУ

    В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

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    30 июня 2026, 21:32 • Новости дня
    Боец ВС России увел FPV-дрон от мирных жителей и спас их жизни

    Минобороны: Российский боец защитил пятерых гражданских от удара дрона в ДНР

    Боец ВС России увел FPV-дрон от мирных жителей и спас их жизни
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время эвакуации людей из населенного пункта Родинское в ДНР российский военнослужащий ценой собственной безопасности увел ударный беспилотник от группы гражданских лиц, сообщило Минобороны.

    Военнослужащие пятого отдельного комендантского полка группировки «Центр» организовали эвакуацию пяти человек из населенного пункта Родинское, говорится в сообщении ведомства в Max. Группа разработала скрытный маршрут через лесопосадки и открытую местность с танковым рвом. Вывод людей осуществлялся с соблюдением максимальной маскировки и тишины.

    На подходе к безопасной зоне эвакуируемых атаковал вражеский FPV-дрон. Рядовой Назарий Гура отбежал в сторону и открыл огонь по аппарату, чтобы переключить внимание оператора на себя. Он продолжил уводить беспилотник подальше от гражданских.

    Через несколько секунд дрон сдетонировал рядом с бойцом. Военнослужащий успел увернуться от мощного взрыва в самый последний момент.

    «Благодаря самоотверженным действиям рядового Гура все пять мирных жителей были доставлены в безопасный район», – отметили в Минобороны.

    В мае российский морпех сбил два вражеских беспилотника при эвакуации раненого сослуживца. Ранее командир разведчиков ценой собственной жизни закрыл боевого товарища от удара дрона.

    В конце прошлого года рядовой Равиль Гайнулин спас пострадавшего бойца после атаки беспилотника в ДНР.

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    1 июля 2026, 15:34 • Новости дня
    Дроны ВСУ атаковали биосферный заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области

    Беспилотники ВСУ атаковали заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области

    Дроны ВСУ атаковали биосферный заповедник «Аскания-Нова» в Херсонской области
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В результате ударов украинских БПЛА возникли серьезные пожары на территории одного из крупнейших биосферных парков Европы «Аскания-Нова» в Херсонской области, сообщили в учреждении.

    «Вражеские дроны продолжают свои атаки. Нагло и бесцеремонно враг пытается уничтожить нашу мирную инфраструктуру. В эти самые минуты сотрудники заповедника продолжают борьбу с огнем», – говорится в официальном заявлении заповедника, передает ТАСС.

    По уточненным данным, два очага пламени уже удалось локализовать. При этом борьба с третьим пожаром глубоко в степи еще продолжается.

    Директор учреждения Дмитрий Мещеряков пояснил, что тушить огонь помогают местные фермеры. Он подчеркнул сложность ситуации из-за близости пламени к уникальному дендрологическому парку, где обитают два вида зебр: Чапмана и Греви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня украинский беспилотник ударил по пожарному автомобилю херсонских лесников.

    Неделей ранее дроны ВСУ выжгли заповедный лес около села Покровка.


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    1 июля 2026, 15:59 • Новости дня
    Новак заявил о стабильном обеспечении внутреннего рынка бензином
    Новак заявил о стабильном обеспечении внутреннего рынка бензином
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Отечественный рынок в целом обеспечен дизельным топливом и бензином, а временные трудности на отдельных автозаправочных станциях оперативно решаются, сообщил вице-премьер Александр Новак.

    «Несмотря на то, что у нас ряд заводов находится в ремонте сейчас и делается все для загрузки производственных мощностей дополнительных, в целом у нас внутренний рынок обеспечен и бензином, и дизельным топливом», – сообщил Новак во время выступления на Финансовом конгрессе, передает ТАСС.

    Политик пояснил, что редкие случаи нехватки горючего вызваны исключительно логистическими изменениями при доставке партий на конкретные нефтебазы. Данные перебои устраняются максимально быстро в рамках ежедневного взаимодействия властей с нефтяными компаниями.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия прорабатывала возможный импорт нефтепродуктов для снижения ажиотажного спроса на топливо.

    Новак отмечал, что отечественный рынок активно насыщается горючим благодаря бесперебойной работе профильных предприятий.

    Президент Владимир Путин сообщил о максимальной загрузке крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны.

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    1 июля 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области
    Путин обсудил с Совбезом развитие Калининградской области
    @ Павел Быркин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в среду провел оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности.

    Главной темой встречи стали вопросы социально-экономического развития Калининградской области, передает РИА «Новости».

    «В нашей повестке сегодня вопросы социально-экономического развития Калининградской области. Несколько вопросов и несколько докладчиков. Начнем с именно социальных вопросов, социальной политики», – сказал глава государства, открывая заседание. После этого он предоставил слово для доклада вице-премьеру Татьяне Голиковой.

    Предыдущая встреча российского лидера с участниками Совета безопасности состоялась 25 июня. Тогда обсуждались обеспечение внутренней безопасности и стабильности, а также вопросы развития отношений с ближайшими соседями. Президент регулярно проводит подобные оперативные совещания, самостоятельно определяя их тематику.

    В феврале прошлого года президент России обсудил с Советом безопасности развитие Калининградской области.

    В середине июня вице-премьер Татьяна Голикова рассказала о мерах социальной поддержки жителей исторических территорий.

    В начале того же месяца она сообщила о достижении исторического максимума уровня занятости в стране.

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    1 июля 2026, 17:15 • Новости дня
    Набиуллина: Мы не фанаты высоких ставок
    Набиуллина: Мы не фанаты высоких ставок
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Центробанк не является сторонником жесткой денежно-кредитной политики и выступает за доступность заемных средств, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на Финансовом конгрессе.

    По ее словам, обеспечение равных условий конкуренции остается важной задачей финансовой системы, передает РИА «Новости».

    «Конечно, нам всем хочется, чтобы ставки были умеренными. Мы не фанаты высоких ставок. И доступность кредитов должна быть. И здесь тоже должны быть справедливые условия конкуренции. Но это не вопрос ключевой ставки, это вопрос инфляции», – пояснила председатель ЦБ.

    Руководитель ведомства добавила, что гипотетическое снижение ставки ради эксперимента привело бы к резкому скачку цен. Набиуллина подчеркнула, что подобный шаг неизбежно спровоцировал бы переход экономики в состояние стагфляции.

    Ранее Банк России допустил более высокую траекторию ключевой ставки для стабилизации инфляции. В середине июня регулятор снизил данный показатель до 14,25% годовых. В апреле Центробанк опустил ставку до 14,5%.

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    1 июля 2026, 18:16 • Новости дня
    Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране
    Медведев представит Россию на церемонии прощания с Али Хаменеи в Тегеране
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев примет участие в церемонии прощания с Али Хаменеи, рассказал посол Ирана в Москве Казем Джалали.

    «Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации, бывший президент и бывший премьер-министр этой страны Дмитрий Медведев в качестве специального посланника президента России Владимира Путина примет участие в церемонии прощания с погибшим лидером Исламской Республики в Тегеране», – сообщил дипломат, передает ТАСС.

    Траурные мероприятия в иранской столице начнутся 3 июля. Ожидается прибытие высокопоставленных представителей из более чем 30 государств. С 4 по 5 июля гроб с телом верховного лидера установят в религиозно-общественном комплексе Мосалла, где все желающие смогут отдать дань уважения.

    Масштабное траурное шествие по центральным улицам Тегерана запланировано на 6 июля. Затем тело перевезут в Кум – главный религиозный центр страны, где церемонии продолжатся на следующий день. Похороны Али Хаменеи состоятся 9 июля в Мешхеде, родном городе погибшего лидера.

    Ранее офис бывшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи назначил церемонии прощания и похорон на начало июля. Власти исламской республики пообещали привлечь к ответственности виновников гибели политика.

    Президент России Владимир Путин решительно осудил убийство аятоллы.

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    1 июля 2026, 18:15 • Новости дня
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор
    В Днепропетровской области уничтожен Просянский элеватор

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Днепропетровской области в результате серии ударов корректируемыми авиабомбами был поражен Просянский элеватор, используемый ВСУ как логистический узел.

    Этот объект являлся одним из крупнейших элеваторов на Украине, сообщает канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» в Max. Он активно использовался противником в качестве важного логистического узла.

    В конце июня российская армия нанесла серию ударов по логистике ВСУ в Днепропетровской области.

    В этом же регионе военные уничтожили базу горюче-смазочных материалов украинских войск.

    Месяцем ранее ракета «Искандер-М» поразила еще один крупный логистический хаб противника.

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    30 июня 2026, 20:04 • Новости дня
    Посольство сообщило об отправке российских самолетов-амфибий в Турцию

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ближайшее время в Турцию прибудут два российских самолета-амфибии Бе-200ЧС, чтобы помочь в борьбе с сезонными лесными пожарами, сообщило посольство России в Анкаре.

    «В ответ на обращение турецкой стороны в ближайшее время в Турцию для оказания помощи в тушении сезонных лесных пожаров прибудут два самолета Бе-200ЧС», – сообщили в посольстве, передает РИА «Новости».

    Дипломаты пожелали экипажам воздушных судов и местным спасательным службам успехов в борьбе со стихией. В ведомстве подчеркнули, что Россия никогда не оставляет своих друзей в беде.

    Ранее российское посольство предупредило туристов о риске лесных пожаров в Турции. В провинции Анталья вспыхнули сильные природные возгорания.

    Спасатели эвакуировали жителей нескольких курортных районов из-за распространения огня.

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    30 июня 2026, 21:56 • Новости дня
    Силы ПВО перехватили 121 украинский беспилотник над российскими регионами

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские средства противовоздушной обороны за 14 часов уничтожили 121 беспилотник ВСУ над территорией России, сообщило Минобороны.

    Атаки были зафиксированы в период с 7.00 до 21.00 по московскому времени, сообщается в канале ведомства в Max.

    «В течение дня в период с 07.00 до 21.00 дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 121 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа», – заявили в военном ведомстве.

    Вражеские дроны были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Смоленской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тверской и Тульской областей. Кроме того, аппараты перехватили в Московском регионе, Краснодарском крае, Республике Крым и над акваторией Азовского моря.

    В воскресенье российские военные отразили масштабную атаку 72 украинских дронов.

    Днем ранее дежурные расчеты зенитных комплексов перехватили 124 вражеских аппарата над Центральной Россией и южными территориями.

    В ночь на 27 июня отечественные системы противовоздушной обороны сбили 175 беспилотников противника.

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    1 июля 2026, 15:19 • Новости дня
    Набиуллина назвала главный ограничитель развития российской экономики

    Набиуллина: Дефицит кадров является главным препятствием для экономики России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Проблема кадрового голода в России остается ключевым барьером для развития страны, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    Выступая на Финансовом конгрессе Банка России в Петербурге, Набиуллина подчеркнула важность грамотного использования кадрового потенциала, передает РИА «Новости».

    «Основным ограничителем является напряженность на рынке труда. Но это же и возможности, потому что есть возможности лучше использовать эти редкие ресурсы, трудовые ресурсы», – заявила глава регулятора. Она добавила, что вопросы производительности сейчас имеют принципиальное значение.

    В стране наблюдается колоссальный разрыв в эффективности предприятий. По словам главы ЦБ, перераспределение ресурсов от долго живущих компаний к более успешным даст экономике эффект, многократно превышающий результаты от прямых инвестиций в технологии, искусственный интеллект и робототехнику.

    В апреле глава Центробанка заявила о небывалой нехватке рабочей силы в России.

    В мае вице-премьер Александр Новак назвал совершенствование производственных процессов ключевым направлением развития.

    Месяцем позже он указал на необходимость перераспределения трудовых ресурсов.

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    1 июля 2026, 16:59 • Новости дня
    Захарова назвала вывод ВСУ из Донбасса условием урегулирования конфликта

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова назвала условия завершения конфликта н Украине.

    «Перестать выдвигать неадекватные требования и вывести ВСУ из Донбасса, что ускорит прекращение боевых действий», – посоветовала дипломат руководству соседней страны, передает ТАСС.

    Во время брифинга представитель внешнеполитического ведомства отказалась напрямую обращаться к украинским властям из «нежелания мараться». Она призвала средства массовой информации рекомендовать официальному Киеву трезво оценить сложившуюся обстановку.

    Попытки разговаривать с Москвой с использованием шантажа, угроз и ультиматумов абсолютно неприемлемы, добавила Захарова. Текущий подход украинской стороны полностью исключает возможность конструктивного диалога.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал уход украинских войск из Донбасса обязательным шагом для урегулирования конфликта.

    Помощник главы государства Юрий Ушаков указал на бессмысленность новых переговоров без выполнения этого условия.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский рассказал о выделенных Москвой двух месяцах на вывод подразделений ВСУ.

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    1 июля 2026, 14:58 • Новости дня
    Голосовой помощник прервал выступление Грефа на форуме

    Голосовой помощник прервал выступление Грефа на финансовом форуме

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время выступления на Финансовом конгрессе Банка России речь главы Сбербанка Германа Грефа была неожиданно прервана вмешательством голосового ассистента.

    Инцидент произошел в момент обсуждения производительности труда в различных отраслях экономики. Когда руководитель кредитной организации упомянул о получении интересных результатов в ходе анализа, виртуальный помощник внезапно активировался, передает РИА «Новости».

    «Добрый день, чем я могу помочь?» – спросил голосовой ассистент прямо во время речи банкира.

    Герман Греф с иронией отреагировал на случившееся. Он отметил, что искусственный интеллект никогда не дремлет, и продолжил выступление на мероприятии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Сбербанка Герман Греф указал на потерю миром привычного горизонта планирования из-за стремительного развития технологий.

    В середине прошлого месяца руководитель кредитной организации предрек скорый переход человечества к новой агентной экономике с автономными системами искусственного интеллекта.

    Ранее глава Минцифры Максут Шадаев на ПМЭФ назвал Алису абсолютным лидером среди голосовых помощников в России.

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    30 июня 2026, 19:57 • Новости дня
    В Курской области мужчина ранен при сбросе взрывчатки ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В слободе Белой Беловского района Курской области вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство, в результате чего пострадал местный житель, сообщили власти региона.

    Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке беспилотника в Беловском районе. Вражеский дрон сбросил взрывное устройство в слободе Белой, ранив 65-летнего мужчину.

    По предварительным данным, пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и акубаротравму. Мужчине оказали первую медицинскую помощь и готовят к переводу в больницу Курска.

    Кроме того, в результате инцидента зафиксированы повреждения автомобиля, а также фасада и остекления одного из жилых домов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине июня украинский беспилотник также атаковал здание автомагазина в слободе Белой. Ранее двое местных мужчин получили серьезные осколочные ранения при налете вражеских дронов. А в конце мая из-за массированного обстрела этого населенного пункта пострадали девять человек.

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    От ударов украинских дронов страдает не только Россия, но и Казахстан. Сосед снова вынужден сокращать добычу и экспорт нефти из-за ударов беспилотников по энергетической инфраструктуре. Ранее под удар попадал нефтепровод КТК, имеющий важнейшую роль для экспорта казахской нефти. Теперь Астана страдает из-за удара по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу. Подробности

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    Мобильные огневые группы усилят искусственным интеллектом

    Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект, рассказал министр Андрей Белоусов. Эти меры, по его словам, в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов. Какая еще помощь может потребоваться «охотникам» на дроны противника? Подробности

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      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Какие законы вступают в силу в июле 2026 года: что изменится для россиян с 1 июля

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      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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