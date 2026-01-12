Кризис, накрывший Европу в 2025 году – это кризис доверия. Страны ЕС перестали верить друг другу. В «цветущем саду» царит закон джунглей.6 комментариев
Примаков: Сирия высказала желание открыть Русский дом
Дамаск выразил интерес к возобновлению деятельности Русского дома, при этом ключевым условием остается обеспечение безопасности сотрудников культурного центра, сообщил глава Россотрудничества Евгений Примаков.
Дамаск проявил инициативу по восстановлению полноформатной деятельности Русского дома. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил в интервью газете «Ведомости», что сирийская сторона прямо выражает желание возобновить работу культурного центра и начать набор студентов по квоте.
Российская сторона, по словам Примакова, в этом вопросе ориентируется на гарантии безопасности, поскольку не все вооруженные группы в Сирии достаточно контролируемы. Он подчеркнул: «Нас волнует безопасность Русского дома и тех сотрудников, которые там появятся снова, если, точнее, когда работа будет восстановлена».
Кроме того, Примаков отметил, что при наборе иностранных студентов в Россию компетентные органы должны анализировать их цели и готовность соблюдать законы. Он добавил, что работа с сирийскими властями по этим вопросам должна вестись без спешки, но и без излишних задержек.
Напомним, в мае 2025 года Евгений Примаков заявил, что работа Русского дома в Сирии заморожена из-за смены режима в стране. В сентябре прошлого года деятельность российского культурного центра в Сирии приостановили на неопределенный срок из-за сохраняющихся рисков для персонала.