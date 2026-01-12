Примаков: Сирия высказала желание открыть Русский дом

Tекст: Елизавета Шишкова

Дамаск проявил инициативу по восстановлению полноформатной деятельности Русского дома. Глава Россотрудничества Евгений Примаков заявил в интервью газете «Ведомости», что сирийская сторона прямо выражает желание возобновить работу культурного центра и начать набор студентов по квоте.

Российская сторона, по словам Примакова, в этом вопросе ориентируется на гарантии безопасности, поскольку не все вооруженные группы в Сирии достаточно контролируемы. Он подчеркнул: «Нас волнует безопасность Русского дома и тех сотрудников, которые там появятся снова, если, точнее, когда работа будет восстановлена».

Кроме того, Примаков отметил, что при наборе иностранных студентов в Россию компетентные органы должны анализировать их цели и готовность соблюдать законы. Он добавил, что работа с сирийскими властями по этим вопросам должна вестись без спешки, но и без излишних задержек.

Напомним, в мае 2025 года Евгений Примаков заявил, что работа Русского дома в Сирии заморожена из-за смены режима в стране. В сентябре прошлого года деятельность российского культурного центра в Сирии приостановили на неопределенный срок из-за сохраняющихся рисков для персонала.