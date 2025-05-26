Примаков: Русский дом в Сирии прекратил работу

Tекст: Валерия Городецкая

Он уточнил, что сотрудники были вывезены по решению российского посольства, которое продолжает функционировать в обычном режиме, передает ТАСС.

Примаков заявил: «Он был заморожен в связи с известными обстоятельствами – сменой режима в Сирии. Посольство Российской Федерации, как мы все знаем, продолжает свою работу. Но по тем событиям, которые там происходили, – мы все-таки в каждой стране присутствия руководствуемся мнением посольства в первую очередь – по решению посольства мы своих сотрудников оттуда вывезли. Дом заморожен, сейчас какая-то работа там не ведется. Мы ждем, когда ситуация в сфере безопасности позволит нам вернуться и возобновить эту работу».

Также глава Россотрудничества сообщил, что набор студентов из Сирии по квоте правительства России временно приостановлен. По его словам, это связано со сложностями проверки документов и отсутствием присутствия сотрудников на месте. Сейчас большинство сирийских студентов набираются из числа тех, кто уже учится в России или проживает за рубежом.

В марте Россия подписала соглашения на открытие Русских домов в Бразилии и Мадагаскаре.

В феврале Русский дом в Баку объявил о приостановке своей деятельности после обращения министерства иностранных дел Азербайджана.

Ранее молдавские власти объявили о планах по закрытию Русского дома в Кишиневе.