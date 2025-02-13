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    Эйфория накрыла рубль и российские рынки
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
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    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ
    Песков рассказал о формате участия Киева в переговорах по Украине
    Песков: США – главный визави России в переговорах по Украине
    Фицо призвал ЕС «протрезветь от военного безумия»
    В Киеве спрогнозировали беспрецедентно сложные переговоры с Россией
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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Формулой мира станет экономический раздел Украины

    Украина может стать не просто линией разграничения и буфером для России и США, но и местом, которое связывает противостоящие стороны взаимными коммерческими интересами – своеобразными предохранителями от дальнейшей эскалации противостояния. По крайней мере, в этой части мира.

    13 комментариев
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Отношения России и США вернули к «заводским настройкам»

    Сейчас происходит сброс данных обратно до настроек базового уровня. Либеральный миропорядок признан завершенным. Классическое соперничество великих держав США объявили главным содержанием международной политики.

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв В Мюнхене не осталось места для умственной жизни

    За время своего существования Мюнхенская конференция прошла путь от настоящей консолидации Запада на интеллектуальном уровне до площадки для интриг внутри сообщества, пока еще претендующего на то, чтобы управлять остальным миром.

    2 комментария
    13 февраля 2025, 19:44 • Новости дня

    Посольство России назвало цинизмом планы Молдавии закрыть Русский дом

    Посольство России назвало цинизмом планы Молдавии закрыть Русский дом в Кишиневе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Намерение молдавских властей закрыть Русский дом говорит о равнодушии к интересам и потребностям жителей страны, заявило российское посольство, комментируя сообщение МИД Молдавии о планах закрыть Российский центр науки и культуры в Кишиневе.

    «Официальный Кишинев продолжает повышать градус напряженности и разрушать традиционные связи с нашей страной», – говорится в заявлении посольства, передает ТАСС.

    Отмечается, что подобные шаги циничны, они говорят о безразличии действующих элит к интересам и потребностям большинства жителей Молдавии.

    «В том числе и молодого поколения, стремящегося к изучению русского языка, культуры и истории вопреки насаждаемой русофобии», – добавили в дипмиссии.

    Ранее молдавские власти объявили о планах по закрытию Русского дома в Кишиневе.

    13 февраля 2025, 03:22 • Новости дня
    В России начали сборку первых самолетов Як-130М

    На авиазаводе в Иркутске началась сборка трех учебно-тренировочных самолетов Як-130М

    В России начали сборку первых самолетов Як-130М
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    На авиазаводе в Иркутске началась сборка трех учебно-тренировочных самолетов Як-130М, которые в будущем смогут выполнять функции легкого штурмовика в конфликтах низкой интенсивности.

    Первые три учебно-тренировочных самолета Як-130М находятся на этапе сборки, передает РИА «Новости». Модернизированные самолеты могут выполнять боевые задачи и позиционируются как легкие штурмовики, что делает их востребованными в конфликтах низкой интенсивности.

    Прототип Як-130М был впервые представлен на выставке «Армия-2024». Как сообщили в конструкторском бюро «Яковлев», самолеты оснащаются новыми системами и агрегатами. Ожидается, что срок первого полета будет определен после завершения изготовления первого образца и проведения наземных испытаний.

    По словам генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, потенциальная емкость рынка для Як-130М составляет около 40 самолетов в год. В данный момент ведутся переговоры с несколькими странами Азии и Африки по возможным поставкам этой модели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на «Армии» представили проект Як-130М с расширенными боевыми возможностями. Ранее Ростех передал Минобороны партию учебно-боевых самолетов Як-130.

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    13 февраля 2025, 15:14 • Новости дня
    ФСБ показала видео с ликвидированными в Пскове боевиками
    ФСБ показала видео с ликвидированными в Пскове боевиками
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Видеозапись с уничтоженными террористами, планировавшими подрыв псковского железнодорожного вокзала, показали в ФСБ.

    В ролике демонстрируется, как оперативники заходят к боевикам в деревянной избе, слышны звуки стрельбы. После этого на записи появляются ликвидированные боевики с автоматами в руках, передает РИА «Новости».

    Также ФСБ показала видео с боевиками, которые проводили разведку на вокзале Пскова. Они фотографировали зал ожидания.

    На записи запечатлено, как молодой человек зашел в здание вокзала через металлоискатель, дошел до зала ожидания и снял его на смартфон, потом сделал снимки здания вокзала с улицы.

    В четверг ФСБ ликвидировала террористов, готовивших теракт на псковском железнодорожном вокзале.

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    13 февраля 2025, 14:50 • Видео
    Илон Маск против НАТО: кто кого?

    Мультимиллиардер Илон Маск, которого теперь называют вторым по влиятельности человеком в США после Дональда Трампа, выступил за пересмотр роли НАТО в мире, назвав его пережитком холодной войны. Если Маск на Североатлантический альянс влезет, то кто кого сборет?

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    13 февраля 2025, 01:30 • Новости дня
    Трамп сообщил о нежелании Москвы идти на временное прекращение огня на Украине

    Трамп прокомментировал позицию Москвы по прекращению огня на Украине

    Трамп сообщил о нежелании Москвы идти на временное прекращение огня на Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп заявил, что предложил Владимиру Путину прекратить огонь на Украине, но российский лидер отметил, что ситуация требует долгосрочного решения.

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ходе разговоров с президентом России Владимиром Путиным он предложил прекратить огонь на Украине. По его словам, Путин подчеркнул, что не хочет, чтобы разрешение ситуации было временным, передает RT.

    Трамп отметил важность достижения долгосрочного и устойчивого мира в регионе. Он подчеркнул, что такие шаги должны включать участие всех сторон для обеспечения стабильности.

    Ранее глава Белого дома заявил, что провел продуктивный телефонный разговор с президентом Владимиром Путиным, обсудив кризис на Украине и другие важные темы, включая историю совместной борьбы во Второй мировой войне. До этого Трамп подчеркнул, что освобождение американского гражданина Марка Фогеля, который был осужден в России за контрабанду и хранение наркотиков, может стать первым шагом на пути к завершению конфликта на Украине.

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    13 февраля 2025, 10:10 • Новости дня
    Страны ЕС потребовали участия в переговорах России и США по Украине
    Страны ЕС потребовали участия в переговорах России и США по Украине
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Страны ЕС выразили желание участвовать в переговорах США по Украине, заявив о необходимости их участия для достижения надежной трансатлантической безопасности и предоставления Украине гарантий безопасности.

    Министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Великобритании и ЕС опубликовали совместное заявление, где настаивают на включении Украины и Европы в любые переговоры по ситуации в регионе, передает «Коммерсантъ».

    «С нетерпением ждем обсуждения дальнейших действий вместе с американскими союзниками. Общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в положение силы», – говорится в заявлении на сайте МИД Германии.

    В заявлении отмечается, что Европа и Украина должны стать частью переговорного процесса, чтобы обеспечить справедливый и прочный мир на Украине.

    Министры подчеркнули, что их общая цель должна заключаться в укреплении позиции Украины на переговорах.

    Они выразили надежду на обсуждение дальнейших шагов совместно с американскими союзниками. По их мнению, Украина должна получить надежные гарантии безопасности, что является ключом к трансатлантической безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, крупнейшие государства Европы могут потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и расширение собственных вооруженных сил в ближайшее десятилетие.

    Напомним, телефонный разговор лидеров России и США состоялся в среду. Эксперты отмечают, что их беседа может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Россией и Штатами.

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    12 февраля 2025, 21:05 • Новости дня
    Телеведущий Соловьев стал мастером спорта

    Телеведущий Соловьев стал мастером спорта России по практической стрельбе

    Телеведущий Соловьев стал мастером спорта
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Журналист Владимир Соловьев был удостоен звания мастера спорта России по практической стрельбе.

    Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев сообщил в своем Telegram-канале, что известный журналист и телеведущий Владимир Соловьев получил звание мастера спорта России по практической стрельбе. В своем сообщении Дегтярев поздравил Соловьева с этим достижением.

    Дегтярев также отметил, что Соловьев заслужил это почетное звание благодаря своему мастерству в дисциплине, которое считается наивысшим приближением к реальным боевым условиям. Практическая стрельба требует от спортсменов скорости, меткости и умения быстро перемещаться, что делает ее одной из самых динамичных стрелковых дисциплин.


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    12 февраля 2025, 22:00 • Новости дня
    Белый дом подтвердил освобождение Винника

    Белый дом подтвердил освобождение Винника в обмене заключенными с Россией

    Белый дом подтвердил освобождение Винника
    @ Nicolas Economou/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    США в рамках обмена заключенными с Россией освободят Александра Винника, задержанного по обвинению в киберпреступлениях, что подтвердил Белый дом.

    Белый дом подтвердил, что США освободят Александра Винника в рамках текущего обмена заключенными с Россией, сообщает ТАСС.

    Ранее французский адвокат Винника Фредерик Бело сообщил, что со вчерашнего вечера его клиент больше не числится в списках заключенных. По словам Бело, накануне прошло слушание, в результате которого дело было завершено.

    Напомним, Винник был задержан в Греции в 2017 году по обвинению США в криптомошенничестве и впоследствии экстрадирован в Америку.

    США перенесли вынесение приговора Виннику с января 2025 года на июнь, чтобы учесть время, проведенное им в заключении в Европе. Заключив сделку с американской прокуратурой, Винник признал свою вину по делу о бирже криптовалют BTC-e.

    Ранее адвокат сообщил, что в рамках обмена Соединенные Штаты отпустят российского гражданина Александра Винника.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что американский гражданин Марк Фогель был освобожден в результате обмена на россиянина, который находился в заключении на территории США.




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    13 февраля 2025, 15:20 • Новости дня
    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ

    Элитный батальон морской пехоты Украины выведен из Суджанского района из-за потерь

    Украина вывела из Курской области разгромленный элитный батальон морпехов ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Элитный 501-й батальон морской пехоты ВМС Украины был выведен из Суджанского района Курской области после потерь более половины личного состава.

    Батальон был выведен из региона и направлен на восстановление в Николаевскую область, на базу 235-го межвидового центра подготовки «Широкий Лан», передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам источника агентства, сейчас батальон пытаются собрать заново, однако пополнение подразделения происходит медленно. «Пополнение батальона идет по остаточному принципу», – отметил собеседник.

    Начальник Главного военно-политического управления Минобороны Апты Алаудинов отмечал, что частые случаи сдачи в плен украинских солдат в Курской области свидетельствуют о снижении присутствия «элитных» подразделений ВСУ на этом направлении.

    Ранее пленный командир ВСУ сообщил о массовом дезертирстве 1,7 тыс. военнослужащих из элитной бригады.

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    13 февраля 2025, 12:55 • Новости дня
    Кремль: Участие Европы в переговорах по Украине не определено
    Кремль: Участие Европы в переговорах по Украине не определено
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия собирается опираться на опыт Минских соглашений в будущих переговорах по урегулированию ситуации на Украине, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он отметил, что Кремль уже начал формировать группу для переговоров с США, а об участии Европы в переговорах и его формате понимания на данный момент нет.

    Он заявил, что этот опыт является весьма красноречивым и будет учтен при всех дальнейших шагах. На данный момент нет четкого понимания формата возможного диалога и участия Европы в переговорах, передает ТАСС.

    Кремль уже начал формировать группу для переговоров с США, чтобы обсудить ситуацию на Украине. Песков сообщил, что решение президента Владимира Путина по составу группы будет объявлено позже. Он добавил, что работа начата, а по мере принятия президентом соответствующих решений, информация будет предоставлена.

    Президенты России и США договорились о начале переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    Американская администрация выразила надежду на установление длительного мира на Украине после телефонного разговора лидеров России и США.

    Европейские страны оказались в замешательстве из-за внезапного мирного плана президентов России и США по Украине, который предполагает начало переговоров с Москвой и отступление США от военной поддержки Киева.

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    13 февраля 2025, 05:43 • Новости дня
    Bloomberg: Защита Украины отнимет у Европы более 3 трлн долларов за десять лет

    Европейские державы потратят 3,1 трлн долларов на Украину и оборону за десять лет

    Bloomberg: Защита Украины отнимет у Европы более 3 трлн долларов за десять лет
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Крупнейшие государства Европы могут потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и расширение собственных вооруженных сил в ближайшее десятилетие, сообщило Bloomberg.

    Европейские страны, такие как Германия, Франция, Британия, Италия и Испания, могут столкнуться с необходимостью потратить 3,1 трлн долларов на защиту Украины и укрепление собственных вооруженных сил в ближайшие десять лет, передает РИА «Новости». Эти расходы включают в себя 175 млрд долларов на восстановление украинских вооруженных сил и 230 млрд долларов на восстановление инфраструктуры Украины.

    Помимо этого, предполагается, что 30 млрд долларов уйдут на возможное поддержание миротворческой группировки численностью 40 тыс. человек на Украине. Основная часть средств будет направлена на укрепление вооруженных сил ЕС, включая пополнение артиллерийских запасов, закупку систем ПВО и ракетных систем. Доля оборонных расходов в бюджетах стран ЕС может увеличиться до 3,5% от их ВВП.

    Агентство также отмечает, что если финансирование будет производиться за счет увеличения долга, то это может добавить дополнительные 2,7 трлн долларов к потребностям в заимствованиях крупнейших европейских членов НАТО. Анализ подчеркивает, что Европа не готова к исполнению таких обязательств, что может обнажить накопленные за годы проблемы в оборонной сфере.

    Ранее шеф Пентагона Пит Хегсет на заседании контактной группы Запада в Брюсселе подчеркнул, что основная ответственность за помощь Украине должна лежать на европейских членах НАТО. По его словам, Европа должна предоставить львиную долю летальной и нелетальной помощи Украине в будущем.

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    13 февраля 2025, 16:36 • Новости дня
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    Орбан: ЕC не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с РФ и США
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что Евросоюз не заслужил право участвовать в переговорах по Украине, упрекнув руководство ЕС в отсутствии умной дипломатии и неэффективности.

    Орбан выступил с резкой критикой руководства Евросоюза, передает ТАСС. Он заявил, что ЕС пока не заслужил права участвовать в переговорах по Украине вместе с Россией и Соединенными Штатами. Он подчеркнул, что для этого необходимо проявить силу, хорошее руководство и умную дипломатию, чего, по его мнению, Брюссель не демонстрирует.

    В своем заявлении Орбан указал на несостоятельность заявлений европейских официальных лиц, отметив, что пока президенты США и России обсуждают мирное урегулирование, ЕС делает «бесполезные заявления». Орбан подчеркнул, что невозможно требовать участия в переговорах – его нужно заслужить.

    Издание Financial Times сообщало, что США начали переговоры с Россией об Украине без участия Европы, страны ЕС потребовали участия в этих переговорах.

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    13 февраля 2025, 12:54 • Новости дня
    Рар: Хныканье Европы из-за переговоров по Украине разозлит Трампа

    Германский политолог Рар: Европа провоцирует серьезный конфликт с Трампом из-за Украины

    Рар: Хныканье Европы из-за переговоров по Украине разозлит Трампа
    @ AP/TASS

    Tекст: Анастасия Куликова

    Дональд Трамп не собирается приглашать на переговоры с Владимиром Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас. Стоит ожидать, что между Вашингтоном и Брюсселем разразится серьезный конфликт по украинскому вопросу, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее страны ЕС потребовали места за столом переговоров по Украине. Это произошло после телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «Телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа поверг Европу в шок. В Берлине, Лондоне и Париже понимают, что президент США хочет заключить с российским коллегой сделку, в которой европейским лидерам откажут в участии. Соглашение, по всей видимости, будет касаться не только урегулирования украинского конфликта, но и распределения сфер влияния на глобальном уровне», – отметил германский политолог Александр Рар.

    На этом фоне любопытна реакция стран ЕС и их требование к Вашингтону предоставить место за столом переговоров по Украине. «Европейское хныканье о том, что Европа тоже важна, что ее нельзя исключать из дипломатического процесса, только еще больше разозлит администрацию Трампа», – считает собеседник. Он не исключает, что на Мюнхенской конференции по безопасности немцев за это подвергнут «показательной порке».

    «Президент США не собирается приглашать на встречу с Путиным ни Урсулу фон дер Ляйен, ни Каю Каллас. Я думаю, что между Вашингтоном и Брюсселем разразится серьезный конфликт по украинскому вопросу», – прогнозирует эксперт. Впрочем, как уточняет Рар, многие страны ЕС, скорее, выступят на стороне Трампа и за урегулирование конфликта.

    «Тем не менее проблемы могут возникнуть между Штатами с одной стороны и Германией, Францией и Британией – с другой. В этих странах считается просто немыслимой идея, что Россия победит. Берлин, например, фактически готовится к длительному противостоянию с Москвой. Сдавать свои позиции, соглашаясь с потерей территории Украины и с закрытием дверей в НАТО для Киева, эти европейские государства не собираются», – рассуждает политолог.

    «Однако у Берлина, Лондона и Парижа теперь возникает большая проблема: они оказываются под давлением сразу и России, и США. Думаю, что в политике Запада грядут революционные перемены», – считает он. Спикер также указал на провал чаяний немцев и англичан. «Те надеялись, что смогут при восстановлении территории Западной Украины получить прибыль. Но Трамп нажал на Зеленского, чтобы тот отдал лакомые куски украинской экономики инвесторам из Америки», – заключил Рар.

    Ранее министры иностранных дел Германии, Франции, Польши, Италии, Испании, Британии и ЕС опубликовали совместное заявление, в котором они настаивают на том, что «Украина и Европа должны быть частью любых переговоров».

    «С нетерпением ждем обсуждения дальнейших действий вместе с американскими союзниками. Общие цели должны заключаться в том, чтобы поставить Украину в положение силы», – говорится в документе, опубликованном на сайте МИД ФРГ.

    Министры отметили, что продолжат поддерживать Киев, пока не будет достигнут справедливый, всеобъемлющий и прочный мир. По их мнению, украинской стороне необходимо дать серьезные гарантии безопасности. «Справедливый и прочный мир на Украине является необходимым условием для надежной трансатлантической безопасности», – считают они.

    Документ был опубликован после того, как стало известно, что в среду состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По информации Bloomberg, европейских чиновников заранее не предупреждали о готовящейся беседе. Собеседник агентства назвал действия американского президента предательством, выразив опасения по поводу того, что Вашингтон якобы уступает основным требованиям России еще до начала переговоров.

    Напомним, Путин и Трамп обсудили широкий спектр тем, в том числе вопрос урегулирования конфликта на Украине. Лидер США высказался за скорейшую остановку боевых действий и решение проблемы мирными средствами. В то же время глава российского государства упомянул о необходимости устранения первопричин начала боевых действий.

    Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отметили, что беседа Путина и Трампа может стать началом долгого процесса нормализации диалога между Москвой и Вашингтоном, так как президент США подчеркнуто проявил уважение к российской стороне.

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    13 февраля 2025, 00:09 • Новости дня
    Трамп предложил встретиться с Путиным в Саудовской Аравии
    Трамп предложил встретиться с Путиным в Саудовской Аравии
    @ IMAGO/Aaron Schwartz/ CNP/ Global Look

    Tекст: Максим Попов

    Президент США Дональд Трамп выразил желание провести первую встречу с президентом России Владимиром Путиным на территории Саудовской Аравии, сообщил CBS News.

    По информации телеканала, Дональд Трамп озвучил идею провести первую официальную встречу с президентом России Владимиром Путиным в Саудовской Аравии, передает РИА «Новости».

    Трамп сделал это заявление во время общения с журналистами в Овальном кабинете, подчеркнув важность укрепления отношений между двумя странами.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, Путин и Трамп провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию на Украине, обмен граждан и другие международные темы, включая ближневосточное урегулирование и иранскую ядерную программу.

    Коментарии (13)
    13 февраля 2025, 07:29 • Новости дня
    Украинцы забрали детей из вузов из-за мобилизации

    Tекст: Александра Юдина

    Украинцы массово забирают своих детей из учебных заведений, опасаясь мобилизации, рассказала жительница Житомира.

    Жители Украины начали забирать своих детей из школ и вузов, чтобы их не нашли военные комиссары, передает РИА «Новости».

    По словам жительницы Житомира, улицы стали пустеть, мужчин практически не видно уже несколько месяцев, вне зависимости от возраста.

    Она отметила, что мальчиков стараются забрать из учебных заведений, чтобы скрыть их от военкоматов, которые на Украине называют ТЦК.

    Жительница Харьковской области также подтвердила, что спрятала своих сыновей с самого начала мобилизации. Она рассказала, что ее сыновья не выходят на улицу уже два года из-за страха быть пойманными для службы, хотя одному из них еще не было восемнадцати лет.

    Женщина подчеркнула, что в целях безопасности и для избежания мобилизации многие семьи в регионе предпочитают содержать мужчин дома.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава киевского режима Владимир Зеленский объявил о новых условиях для привлечения молодежи в армию, включая финансовые бонусы и льготы. Украинские СМИ опубликовали список условий, которые предусмотрены контрактами с вооруженными силами Украины для 18-летних украинцев. Минобороны Украины официально объявило о контрактах ВСУ для 18-летних.

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    12 февраля 2025, 22:51 • Новости дня
    Украина ввела санкции против Порошенко

    СНБО Украины наложил санкции на Порошенко по подозрению экс-президента в госизмене

    Украина ввела санкции против Порошенко
    @ AP Photo/Piotr Molecki/ТАСС

    Tекст: Максим Попов

    Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против Петра Порошенко (в РФ признан участником террористического обвинения), предполагая его причастность к государственной измене.

    Введенные санкции против Петра Порошенко, экс-президента Украины и главы оппозиционной партии «Европейская солидарность», предположительно, связаны с обвинениями в государственной измене, передает РИА «Новости».

    По сообщениям СМИ, обсуждение санкций в отношении Порошенко велось в офисе Зеленского еще в январе. «Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) ввел санкции против депутата и бизнесмена Петра Порошенко. Предположительно, что речь может идти о статье «Государственная измена», – говорится в публицаии Forbes.

    Ранее Порошенко вручили 15 повесток в ГБР и запретили выезд на конференцию по безопасности в Мюнхен.

    Коментарии (8)
    13 февраля 2025, 08:10 • Новости дня
    Украина атаковала колонну с экспертами МАГАТЭ

    Минобороны сообщило о 12 ударах ВСУ по колонне машин, которые обеспечивали безопасность экспертов МАГАТЭ

    Украина атаковала колонну с экспертами МАГАТЭ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики нанесли 12 ударов по колонне, обеспечивающей безопасность экспертов МАГАТЭ, что сорвало ротацию специалистов, сообщило Министерство обороны.

    По данным Минобороны, ВСУ нанесли 12 ударов по колонне машин, которая обеспечивала безопасность экспертов МАГАТЭ. Атака произошла в среду, при этом использовались ударные беспилотники и артиллерия, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В Минобороны подчеркнули, что именно преднамеренные действия Киева стали причиной срыва ротации экспертов международного агентства, указав, что Москва выполнила все свои обязательства по обеспечению безопасности.

    С 8 часов 45 минут рабочая группа Минобороны России прибыла к ранее согласованному с украинской стороной месту встречи в районе Каменского (35 км юго-восточнее Запорожья) и находилась в 2,4 км южнее от места непосредственной встречи с экспертами МАГАТЭ.

    С 8.50 до 9.55 подразделением инженерной разведки была проведена проверка дороги и места встречи экспертов МАГАТЭ, в то же время украинская колонна с прибывающими инспекторами МАГАТЭ была остановлена в районе Новоалександровки.

    Украинская сторона заявила о якобы ведущемся обстреле, что остановило их колонну. Российская колонна продолжила движение, но была обстреляна минометом и атакована дронами, о чем сообщили координатору встречи от МАГАТЭ.

    За время движения по маршруту российская колонна подверглась 12 атакам артиллерии, минометов и FPV-дронов.

    В результате, в связи с невозможностью обеспечить безопасность, было решено вернуть российскую группу.

    Автомобили рабочей группы получили повреждения. Обстрелы и атаки вынудили российскую сторону отказаться от проведения ротации экспертов и вернуться в исходную точку.

    Оборонное ведомство опубликовало кадры, подтверждающие применение ударных БПЛА и артиллерии по автоколонне.

    Ранее в МИД России сообщили, что ротация экспертов секретариата МАГАТЭ на Запорожской АЭС вновь была сорвана из-за провокаций украинской стороны, отказавшейся пропустить специалистов на территорию станции.

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что запланированная на среду ротация инспекторов на Запорожской АЭС была отменена из-за обострения военной ситуации.

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