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В Болгарии сошли с рельсов семь вагонов с аммиачной селитрой
В районе болгарского города Русе на Дунае сошли с рельсов семь вагонов с аммиачной селитрой, сообщила пресс-служба МВД страны.
Часть содержимого вагонов рассыпалась, передает ТАСС.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа. Сведений о пострадавших нет.
Аммиачная селитра широко используется в сельском хозяйстве и промышленности.
В субботу сообщалось, что первый вагон поезда сошел с рельсов на Хоккайдо после столкновения с медведем.
В четверг число погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо выросло до 69 человек.