Первый вагон поезда сошел с рельсов на Хоккайдо после столкновения с медведем

Поезд сошел с рельсов на Хоккайдо после столкновения с медведем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Первый вагон пассажирского поезда сошел с рельсов на японском острове Хоккайдо после того, как состав сбил медведя, передает RT со ссылкой на заявление железнодорожной компании JR Hokkaido изданию Kobe Shimbun.

Люди были вынуждены провести всю ночь внутри вагонов, поскольку выход наружу сочли небезопасным из-за вероятного присутствия хищника поблизости.

«Никто из 32 пассажиров или членов экипажа не пострадал… на следующий день после аварии пассажиров пересадили в такси», – говорится в сообщении компании.

Утром 28 октября еще одна железнодорожная катастрофа произошла в Испании. На въезде на станцию Урда столкнулись поезд компании Iryo и высокоскоростной состав AVE. Жертвами крушения стали 69 человек, более 100 пострадали. В связи с трагедией в стране объявлен трехдневный траур.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу выживший после столкновения поездов в Испании пассажир Себастьян Эрреро рассказал о первых минутах после катастрофы.

В четверг число погибших в результате столкновения двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо выросло до 69 человек.

Владелец ресторана «Уголок Ленина» в испанском городе Урда Хосе Луис Эрнандес обеспечил едой и напитками 400 пострадавших, журналистов и сотрудников экстренных служб.