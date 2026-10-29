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Владелец «Уголка Ленина» накормил пострадавших при аварии поездов в Испании
Владелец ресторана «Уголок Ленина» в Испании накормил 400 человек после крушения
Владелец ресторана «Уголок Ленина» в испанском городе Урда Хосе Луис Эрнандес обеспечил едой и напитками 400 пострадавших, журналистов и сотрудников экстренных служб после крушения поездов.
Об этом сообщает телеканал RTVE, передает РИА «Новости».
Эрнандес рассказал, что после получения информации о катастрофе пошел в мясную лавку, сварил бульон и отвез его в пункт размещения. Там он раздал еду пострадавшим, сотрудникам экстренных служб и представителям СМИ.
«Люди подходили, и для них стакан горячего бульона был словно найденное сокровище. Они благодарили как могли», – рассказал Эрнандес.
Столкновение двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо произошло 28 октября из-за сбоя в работе компьютеров и отключения системы безопасности. По данным властей, погибли почти 70 человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг СМИ сообщили о гибели гражданина Аргентины и пропаже трех итальянок при столкновении поездов в провинции Толедо.
Манифестация в Мадриде, созванная после катастрофы, переросла в столкновения участников с полицией.
В среду председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины произошедшего.