Владелец «Уголка Ленина» накормил пострадавших при аварии поездов в Испании

Владелец ресторана «Уголок Ленина» в Испании накормил 400 человек после крушения

Об этом сообщает телеканал RTVE, передает РИА «Новости».

Эрнандес рассказал, что после получения информации о катастрофе пошел в мясную лавку, сварил бульон и отвез его в пункт размещения. Там он раздал еду пострадавшим, сотрудникам экстренных служб и представителям СМИ.

«Люди подходили, и для них стакан горячего бульона был словно найденное сокровище. Они благодарили как могли», – рассказал Эрнандес.

Столкновение двух пассажирских поездов в испанской провинции Толедо произошло 28 октября из-за сбоя в работе компьютеров и отключения системы безопасности. По данным властей, погибли почти 70 человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг СМИ сообщили о гибели гражданина Аргентины и пропаже трех итальянок при столкновении поездов в провинции Толедо.

Манифестация в Мадриде, созванная после катастрофы, переросла в столкновения участников с полицией.

В среду председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины произошедшего.