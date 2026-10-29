При столкновении поездов в Испании пропали без вести три итальянки

Tекст: Алексей Дегтярёв

Среди погибших и пострадавших в железнодорожной аварии в Испании оказались иностранцы, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Pais.

В результате катастрофы погиб один аргентинец, еще один числится пропавшим без вести. Также незначительные травмы получил гражданин Филиппин. Находившиеся в поездах четыре гражданина Китая не пострадали, состояние японских граждан уточняется.

Кроме того, в аварию попали девять итальянцев, указали в МИД Италии. Трое из них пропали без вести, пятеро находятся в стабильном состоянии, еще один госпитализирован в больницу Толедо.

Два пассажирских поезда столкнулись в провинции Толедо 28 октября после компьютерного сбоя, отключившего систему безопасности. Жертвами трагедии стали почти 70 человек, в стране объявлен трехдневный траур. Посольство России в Испании не получало обращений от россиян в связи с катастрофой.

В среду МИД Белоруссии выразил соболезнования в связи со столкновением поездов в Толедо. Министерство иностранных дел России выразило соболезнования испанскому народу.

В результате катастрофы погибла бывший министр занятости и социальной защиты Испании Фатима Баньес.