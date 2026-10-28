Выгнать Россию, Китай и другие страны, готовые использовать СМП на общих основаниях, Европа не может. Зато может взять Арктику под прицел, не позволяя другим использовать преимущества СМП, которые становятся все более привлекательными в условиях затяжного ближневосточного кризиса.6 комментариев
Премьер Испании пообещал установить причины крушения поездов в Толедо
Санчес пообещал выяснить причины крушения пассажирских поездов в Толедо
Председатель правительства Испании Педро Санчес пообещал установить причины крупной железнодорожной катастрофы в провинции Толедо.
По его словам, испанское правительство ведет работу по выяснению обстоятельств случившейся трагедии, передает ТАСС. «И мы дойдем до конца. Если была допущена халатность, это будет установлено», – отметил Санчес.
Премьер-министр добавил, что страна пережила две ужасные трагедии за один год на высокоскоростной железнодорожной сети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о трехдневном официальном трауре в стране в связи с железнодорожной катастрофой.
В результате аварии в провинции Толедо погибла бывший министр занятости и социальной защиты Испании Фатима Баньес.