Премьер Испании пообещал установить причины крушения поездов в Толедо

Санчес пообещал выяснить причины крушения пассажирских поездов в Толедо

Tекст: Елизавета Шишкова

По его словам, испанское правительство ведет работу по выяснению обстоятельств случившейся трагедии, передает ТАСС. «И мы дойдем до конца. Если была допущена халатность, это будет установлено», – отметил Санчес.

Премьер-министр добавил, что страна пережила две ужасные трагедии за один год на высокоскоростной железнодорожной сети.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду премьер-министр Испании Педро Санчес объявил о трехдневном официальном трауре в стране в связи с железнодорожной катастрофой.

В результате аварии в провинции Толедо погибла бывший министр занятости и социальной защиты Испании Фатима Баньес.