Как единственная авиакомпания Прибалтики стала финансовой катастрофой

Tекст: Станислав Лещенко

Несколько недель назад единственная прибалтийская авиакомпания airBaltic потребовала от латвийского государства срочный заем в 30 млн евро. В компании объяснили просьбу ростом цен на авиатопливо, вызванным конфликтом вокруг Ирана.

Повышение цен на топливо уже привело к тому, что airBaltic с 7 мая прекращает полеты из Риги в литовский Каунас. По этой же причине airBaltic решила пересмотреть и скорректировать расписание и на других маршрутах.

В целом латвийское правительство поддержало эту просьбу (окончательное решение оставалось при этом за латвийским парламентом). Премьер-министр Силиня подчеркнула, что «airBaltic имеет критическое значение для укрепления государственной безопасности Латвии и улучшения транспортного сообщения». Поэтому, по ее словам, «существуют предпосылки для предоставления кредита, поскольку цены на авиационное топливо растут наиболее быстро». Впрочем, Силиня тут же предупредила, что эти 30 млн – «лишь краткосрочное решение» и airBaltic «может понадобиться еще какая-то финансовая поддержка».

О ситуации насчет национального авиаперевозчика решил высказаться и президент Латвии Эдгар Ринкевич. На вопрос о своем видении будущего airBaltic Ринкевич ответил:

«Важна ли нам национальная авиакомпания? С учетом того, что в Балтии она единственная, на мой взгляд – да. Нужна ли нам как государству такая компания в нынешних масштабах и с такой финансовой нагрузкой? Думаю,

было очень много обоснованной критики и вопросов о том, что фактически авиакомпанию такого рода мы не можем содержать. Поэтому нам нужно говорить об очень серьезной реструктуризации».

Критика эта активно звучала и в латвийском сейме. Коалиционная партия Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) выражала сомнение в необходимости продолжать вливать деньги в убыточную авиакомпанию.

При этом премьер-министр продолжала гнуть свою линию - несмотря на явные политические издержки. «Если ценой обеспечения поддержки airBaltic станет распад коалиции – я готова к этому. Поддержка airBaltic для меня важнее сохранения правительственной коалиции», – заявила Силиня. Премьер утверждает, что «airBaltic является важным предприятием не только с экономической точки зрения, но и как бренд, который долгое время формировался в Латвии».

Она сумела продавить свой план – и 16 апреля Сейм одобрил выдачу airBaltic из госбюджета краткосрочного займа для airBaltic в размере 30 млн евро. Депутаты оппозиционных партий выразили сомнения в том, что заем будет возвращен, а также указали на нечеткость условий его предоставления.

Деньги нужно вернуть до 31 августа. Руководство авиакомпании осторожно обещает: если «не произойдет ничего непредвиденного», кредит погасят. Однако проблемы airBaltic никуда не делись: топливо дорожает, запасы ограничены, рынок нестабилен. При этом стратегии развития у компании пока нет – ее только обещают к концу мая. Зато уже есть понимание, что зимой может понадобиться еще 100–150 млн евро. То есть компания берет срочный кредит, заранее зная, что впереди новая финансовая дыра.

Президент Латвии не зря говорил об «обоснованной критике». Еще во время обсуждения вопроса о займе в парламенте министр экономики Виктор Валайнис дал понять, что сложившаяся ситуация – следствие не роста цен на топливо, а решений, принятых руководством предприятия. «Я не потерплю, чтобы менеджмент компании демонстрировал подобное пренебрежение и фактически игнорировал указания правительства и акционеров. Так нельзя. Приходят – попросите, дайте... Ничего подобного – пусть не думают, что все будет так просто. На этот раз с них спросят», – предупредил Валайнис.

Дело в том, что за двадцать с лишним лет своего существования airBaltic, с одной стороны, осталась единственной прибалтийской авиакомпанией и даже когда-то зарабатывала, в том числе на рейсах в Россию. Самолеты авиакомпании активно летали в Москву и Санкт-Петербург. С другой,

с 2009 года ее преследует череда неудач. С тех пор airBaltic принесла латвийскому государству суммарные убытки в размере около 700 млн евро.

Например, в 2020-21 гг, когда мир был охвачен ковид-пандемией и все авиасообщение замерло, правительство влило в airBaltic 340 млн евро из госбюджета. Подчеркивалось, что государство вкладывает эти деньги с твердой уверенностью, что сможет вернуть их себе в течение пяти-семи лет – в виде прибыли airBaltic. Однако эти обещания оказались ложью.

В мае 2024-го airBaltic для покрытия новых финансовых дыр объявила о выпуске облигаций на 340 млн евро сроком на пять лет и три месяца со ставкой в 14,50%. В основном их приобрели частные инвесторы, но латвийское государство тоже в них вложилось.

А в августе 2024-го в правительстве выразили желание снизить долю государства в авиакомпании с нынешних 97% до 25%. Решено было сократить основной капитал предприятия на 571 млн евро – после чего он составил всего-навсего 25 млн евро. Проще говоря, чиновники просто списали 571 млн евро из повисших на airBaltic убытков. Это вызвало всеобщее негодование. Жители страны потребовали наказания лиц, по вине которых государство потеряло деньги.

В итоге в конце прошлого лета 10% акций airBaltic приобрела по дешевке – за 14 млн евро германская Lufthansa (сама находящаяся не в лучшем положении). Казалось, это в какой-то степени начало спасать ситуацию: по итогам 2025 года выросло и количество рейсов, и доходы авиакомпании, и количество перевезенных пассажиров. Тем не менее, концерн по-прежнему работает с убытками – в прошлом году они составили 44,3 миллиона евро.

Эксперты находят сходство ситуации с airBaltic с тем, что сейчас творится вокруг железной дороги Rail Baltica,

которую страны Прибалтики совместно строят уже одиннадцать лет. Вложены огромные суммы, но окончания процесса не предвидится даже близко.

Можно вспомнить и историю восемнадцатилетней давности – в 2008 году власти Латвии решили спасти крупнейший тогда в стране частный банк Parex, которому грозило банкротство. На поддержание национализированного им банка правительство потратило примерно 1,7 млрд евро – а потом, продав его, получило в несколько раз меньше.

Злые языки тогда шептались, что такие усилия по спасению частного банка были предприняты только потому, что многие представители правящей элиты держали там свои вклады. В любом случае,

никто из ответственных за разбазаривание денег латвийского налогоплательщика наказание не понес.

В случае с airBaltic корыстный интерес правительства тоже прослеживается. Осенью 2023 года в прессу Латвии просочились сведения о существовании секретного плана, в соответствии с которым правительство в случае войны эвакуируется из страны на самолетах airBaltic.

В целом же происходящее вокруг airBaltic является ярким примером расточительства и бесхозяйственности властей, из-за которых Латвия является одним из самых неблагополучных государств в Европе. А кроме того, перед нами очередная иллюстрация того, как любые транспортные проекты Прибалтики несут убытки и разоряются из-за того, что прибалтийские государства сами разорвали свои связи с Россией.