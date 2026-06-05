Российский боец вынес тяжелый украинский дрон «Вампир» с минного поля

Tекст: Дарья Григоренко

Разведывательно-штурмовая бригада «Волки» опубликовала видеозапись смелой операции своего солдата с позывным «Тихий». Мужчина заметил вынужденную посадку тяжелого украинского мультикоптера «Вампир» из-за разряженной батареи, передает «Российская газета».

Чтобы добраться до аппарата, штурмовику пришлось пробежать несколько сотен метров. Затем он аккуратно прошел по заминированной территории, поднял беспилотник и вернулся в расположение части. Весь процесс фиксировал российский разведывательный дрон.

Захваченный гексакоптер весит порядка 50 килограммов вместе с аккумулятором, а его диаметр превышает два метра. Аппарат способен работать бомбардировщиком и переносить 15 килограммов груза на расстояние до десяти километров. Все подобные модели оснащены тепловизионными камерами.

Вражеская техника удачно приземлилась и не получила повреждений. Теперь трофейный беспилотник будет служить российским бойцам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский наземный робот «Курьер» сбил тяжелый украинский беспилотник «Вампир» в Сумской области.

В прошлом году военнослужащие применили для уничтожения такого гексакоптера новый FPV-дрон с укороченным автоматом Калашникова.

В феврале оператор беспилотных систем с позывным «Лысый» атаковал позиции противника трофейным украинским аппаратом.