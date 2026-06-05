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    Михаил Зайцев Михаил Зайцев США хотят задушить Китай в объятиях ИИ

    Чтобы контролировать глобальную ИИ-гонку, а в перспективе создать и возглавить новую монополию, американцы могут инициировать по аналогии с ОПЕК организацию производителей и экспортеров технологий искусственного интеллекта.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв К чему ведет гонка за американскими базами

    Сателлиты США уверены, что если успеют разместить на своей территории американский воинский контингент или американское ядерное оружие до того, как между Москвой и Вашингтоном будет определена новая модель сосуществования в Европе, то благополучная старость и несменяемость элит им будут обеспечены.

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    5 июня 2026, 11:03 • Новости дня

    Российский боец вынес тяжелый украинский дрон «Вампир» с минного поля

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военнослужащий штурмового подразделения преодолел опасный участок открытой местности, чтобы забрать вражеский гексакоптер весом около 50 килограммов.

    Разведывательно-штурмовая бригада «Волки» опубликовала видеозапись смелой операции своего солдата с позывным «Тихий». Мужчина заметил вынужденную посадку тяжелого украинского мультикоптера «Вампир» из-за разряженной батареи, передает «Российская газета».

    Чтобы добраться до аппарата, штурмовику пришлось пробежать несколько сотен метров. Затем он аккуратно прошел по заминированной территории, поднял беспилотник и вернулся в расположение части. Весь процесс фиксировал российский разведывательный дрон.

    Захваченный гексакоптер весит порядка 50 килограммов вместе с аккумулятором, а его диаметр превышает два метра. Аппарат способен работать бомбардировщиком и переносить 15 килограммов груза на расстояние до десяти километров. Все подобные модели оснащены тепловизионными камерами.

    Вражеская техника удачно приземлилась и не получила повреждений. Теперь трофейный беспилотник будет служить российским бойцам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае российский наземный робот «Курьер» сбил тяжелый украинский беспилотник «Вампир» в Сумской области.

    В прошлом году военнослужащие применили для уничтожения такого гексакоптера новый FPV-дрон с укороченным автоматом Калашникова.

    В феврале оператор беспилотных систем с позывным «Лысый» атаковал позиции противника трофейным украинским аппаратом.

    4 июня 2026, 21:36 • Новости дня
    Путин озвучил размер территории Донбасса и Запорожской области под контролем России
    Путин озвучил размер территории Донбасса и Запорожской области под контролем России
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России взяли под стопроцентный контроль Луганскую народную республику и продолжают планомерное освобождение других регионов, сообщил президент Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге.

    «В настоящий момент, если вы сказали про Донбасс, российская армия, Российская Федерация полностью взяла под контроль Луганскую народную республику, 100%, и поставила под свой контроль свыше 85% территории Донецкой народной республики, ДНР, 80% территории Запорожской области, и этот процесс продолжается в ежедневном режиме», – заявил Путин, его слова приводит Кремль.

    Российский лидер добавил, что совсем недавно Украина удерживала около 25% территории ДНР. Сейчас эта доля опустилась ниже отметки в 15%.

    В мае секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил о полном освобождении Луганской народной республики.

    Месяцем ранее начальник Генерального штаба Валерий Герасимов сообщил о переходе под российский контроль 80 населенных пунктов с начала года.

    В марте Путин отметил сокращение подконтрольной Киеву территории ДНР до 15-17 процентов.

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    4 июня 2026, 23:11 • Новости дня
    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву

    Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России

    Песков после письма Зеленского Путину предложил ему приехать в Москву
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский при желании может в любой момент приехать в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Соответствующее заявление представитель Кремля сделал в ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге, комментируя опубликованное Зеленским «открытое письмо» к российскому лидеру, передает ТАСС. По словам Пескова, позиция Москвы остается неизменной и предполагает возможность диалога при соответствующем желании украинской стороны.

    «Зеленский может приехать в любой момент в Москву. Президент Путин сказал, что если Зеленский хочет поговорить, он может приехать в Москву и сделать это», – отметил пресс-секретарь президента РФ.

    Он также сообщил, что в Кремле ознакомились с обращением украинского президента, однако сам Владимир Путин пока не успел с ним подробно ознакомиться из-за рабочего графика. «Да, мы видели, он его опубликовал в момент мероприятия у президента. Президент не имел возможности пока с ним ознакомиться», – сказал Песков.

    Представитель Кремля уточнил, что документ будет передан главе государства позднее. «Это будет доложено президенту после того, как закончится часть рабочего визита президента Узбекистана», – добавил он.

    Ранее Зеленский написал российскому президенту открытое письмо с призывом провести встречу об урегулировании конфликта с участием представителей США и Европы на нейтральной территории – в Швейцарий, Турции или странах Арабского мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Песков ранее неоднократно заявлял о возможности встречи Путина и Зеленского в Москве. Песков напомнил слова президента о готовности встретиться с Зеленским, чтобы завершить переговорный процесс по урегулированию на Украине, а также назвал главное для России условие в переговорах по Украине.

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    4 июня 2026, 16:55 • Видео
    Пентагон оставил Литву без прикрытия

    США выводят своих военных из Литвы. Якобы в ходе ротации, но когда и кто прибудет им на замену Вашингтон умалчивает. Ранее литовцы пытались доказать, что очень полезны НАТО в деле войны с Россией. Вероятно, их услышали.

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    4 июня 2026, 18:02 • Новости дня
    Минобороны: Российские войска поразили солнечную электростанцию ВСУ
    Минобороны: Российские войска поразили солнечную электростанцию ВСУ
    @ Минобороны России

    Tекст: Ольга Иванова

    Войска беспилотных систем нанесли успешный удар по объекту энергетической инфраструктуры ВСУ, который обеспечивал нужды украинских военных в районе населенного пункта Старозаводское.

    Российские военнослужащие с помощью беспилотных летательных аппаратов «Герань» поразили солнечную электростанцию в Днепропетровской области, передает ТАСС. Объект активно использовался Вооруженными силами Украины.

    В Министерстве обороны России предоставили кадры объективного контроля, подтверждающие успешное выполнение боевой задачи. Специалисты войск беспилотных систем нанесли точный удар по солнечной электростанции «Никопольская», расположенной в районе населенного пункта Старозаводское.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая текущего года российские войска поразили используемые украинской армией объекты энергетики.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли точный удар по логистическому хабу ВСУ в Днепропетровской области.

    В марте специалисты войск беспилотных систем при помощи аппарата «Герань» уничтожили украинский вертолет Ми-8 на аэродроме базирования.

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    4 июня 2026, 13:12 • Новости дня
    Военкоры: ВВС Швеции изучили работу российской ПВО после атаки ВСУ на Петербург
    Военкоры: ВВС Швеции изучили работу российской ПВО после атаки ВСУ на Петербург
    @ airliners.net/Wikipedia

    Tекст: Вера Басилая

    Последствия налета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Санкт-Петербург проверил самолет радиотехнической и радиоэлектронной разведки S102B Korpen Военно-воздушных сил (ВВС) Швеции, сообщили военкоры.

    Авиация Швеции проконтролировала передислокацию радиолокационных станций после отражения налета на Петербург, сообщает «Военная хроника».

    Действия российской противовоздушной обороны отслеживал специализированный борт S102B Korpen.

    Во время воздушных атак активно работают дежурные радары, меняющие позиции после завершения угрозы. Иностранная техника способна улавливать подобные изменения в радиоэлектронной обстановке.

    «Бортовая аппаратура [компании] Saab на Korpen перехватывает эти импульсы, фиксируя их точную частоту, длительность, период повторения и диаграмму направленности», – отмечается в публикации.

    Собранная информация позволяет зарубежным военным детально изучать структуру взаимодействия подразделений российских войск противовоздушной обороны.

    Накануне украинские беспилотники атаковали гражданские объекты Санкт-Петербурга.

    Городские службы оперативно ликвидировали последствия этого вражеского налета.

    Весной шведский самолет-разведчик S102B Korpen уже появлялся у границ Ленинградской области для выявления позиций систем ПВО.

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    4 июня 2026, 18:52 • Новости дня
    Лавров охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака
    Лавров охарактеризовал позицию Запада по Украине пословицей про ишака
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров раскритиковал подход зарубежных партнеров к переговорам по ситуации на Украине.

    «Запад недоговороспособен и действует по принципу: я здесь пообещаю, потом потяну время, потом либо ишак умрет, либо как там в арабской пословице?» – подчеркнул министр в интервью телеканалу RT Arabic, передает РИА «Новости».

    Глава МИД добавил, что подобная тактика нацелена на получение преимуществ и постоянное выдвижение новых требований об уступках. Дипломат с сожалением констатировал полное доминирование такой несправедливой линии в текущих реалиях.

    В январе глава МИД России подтвердил готовность Москвы к поиску дипломатического решения украинского кризиса.

    В конце прошлого года министр указал на отсутствие у европейских кураторов Киева стремления к конструктивным переговорам.

    Весной прошлого года российский дипломат назвал украинские власти абсолютно недоговороспособными.

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    4 июня 2026, 16:40 • Новости дня
    Украинские войска атаковали пассажирский пригородный поезд в ЛНР
    Украинские войска атаковали пассажирский пригородный поезд в ЛНР
    @ t.me/glava_lnr_info

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинские вооруженные силы нанесли удар по пригородному поезду в Луганской народной республике, в результате других атак погиб один мирный житель.

    Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил в Мах об атаке украинских военных на гражданский транспорт в регионе. По его словам, под обстрел попал пассажирский состав.

    «В Новоайдарском муниципальном округе ВФУ нанесли удар по пригородному поезду, следовавшему по маршруту Луганск – Лантратовка. В нем находились 13 пассажиров. К счастью, обошлось без жертв. Все пассажиры были оперативно эвакуированы», – заявил руководитель республики.

    Помимо инцидента с поездом, в результате других вражеских ударов по гражданскому транспорту погиб один человек, еще один получил ранения. В настоящее время движение на атакованном участке железной дороги полностью восстановлено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в этот же день украинский дрон убил водителя в Троицком округе ЛНР.

    Двумя днями ранее вражеский беспилотник атаковал рейсовый автобус на маршруте Рубежное – Кременная.

    В конце мая беспилотники ВСУ повредили здание гимназии в Сватовском муниципальном округе.

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    4 июня 2026, 23:01 • Новости дня
    Зеленский написал письмо Путину с предложением переговоров

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выступил с инициативой прекращения огня и обмена пленными по формату «всех на всех» при посредничестве западных стран, о чем написал в открытом письме к российскому президенту Владимиру Путину.

    Зеленский разместил на своем официальном портале обращение к президенту России с предложением завершить конфликт.

    «Украина предлагает закончить войну в формате между нами и Вами», – приводит РИА «Новости» выдержку из письма Зеленского.

    Киев выразил готовность к полному прекращению огня на время переговорного процесса и обмену пленными. При этом ехать в российскую столицу Зеленский отказался, выступив за организацию встречи на территории третьего государства. Обязательным условием он назвал присутствие представителей Европы и США.

    По мнению главы киевского режима, участие западных стран необходимо для обеспечения гарантий безопасности обеим сторонам. США должны взять на себя ответственность за мониторинг перемирия и формирование новой архитектуры безопасности в регионе.

    В Кремле подтвердили, что знают о существовании письма, однако Владимир Путин пока с ним не ознакомился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале 2026 года Кремль подтверждал, что готов рассмотреть возможность проведения встречи Путина и Зеленского в Москве.

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    5 июня 2026, 08:00 • Новости дня
    Спецназ ФСБ ликвидировал четыре диверсионные группы ВСУ в Константиновке
    Спецназ ФСБ ликвидировал четыре диверсионные группы ВСУ в Константиновке
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке в ДНР, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.

    Антитеррористическое подразделение «Горыныч» регионального управления ФСБ России уничтожило четыре диверсионно-разведывательные группы ВСУ в Константиновке, передает РИА «Новости».

    «Операторы «Горыныча» ликвидировали четыре диверсионно-террористические группы противника, базировавшиеся вдоль маршрутов продвижения российских войск», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    Кроме того, силовики выявили и успешно поразили украинский пункт управления. Также был уничтожен ретранслятор для беспилотных летательных аппаратов, уточнили в ФСБ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во второй половине мая российские силовики ликвидировали четыре украинские диверсионные группы в Константиновке.

    В начале того же месяца операторы подразделения «Горыныч» уничтожили две группы диверсантов вместе с пунктом управления беспилотниками.

    В апреле бойцы ФСБ сорвали планы противника по организации засад в городской застройке.

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    4 июня 2026, 14:09 • Новости дня
    Уничтоживший первый в зоне СВО Abrams дрон «Пиранья» стал модульным

    Уничтоживший первый Abrams беспилотник «Пиранья» получил модульную конструкцию

    Уничтоживший первый в зоне СВО Abrams дрон «Пиранья» стал модульным
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Разработчик усовершенствовал уничтоживший первый танк Abrams дрон «Пиранья» модульной системой, аппарат получил возможность быстрой замены комплектующих и автоматический выбор частот управления для повышения боевой эффективности.

    Российский беспилотник «Пиранья-10», который подбил первый на СВО американский танк Abrams, прошел глубокую модернизацию.

    На полях международной выставки HeliRussia 2026 представитель разработчика сообщил ТАСС об интеграции модульной системы. Теперь операторы могут оперативно менять универсальные детали в полевых условиях.

    «Первый Abrams был уничтожен 10-дюймовым дроном, который работал на одной частоте видео и на одной частоте управления. Затем мы модернизировали дрон, что позволило использовать сразу четыре частоты управления одновременно. То есть без участия оператора система автоматически выбирала более стабильный сигнал», – рассказал представитель компании.

    По словам специалиста, раньше для замены камеры или видеопередатчика требовалось полностью разбирать устройство и применять пайку. Новая конструкция оснащена специальными креплениями, что значительно упрощает процесс ремонта.

    Работы провели в Симбирском конструкторском бюро в Ульяновской области. С 2022 года предприятие выпустило свыше 35 тыс. беспилотных систем. Современные модели способны нести нагрузку от пяти килограммов и оснащены искусственным интеллектом для самонаведения на цель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Симбирское конструкторское бюро ежемесячно выпускает до 10 тыс. беспилотников «Пиранья». Именно этот дрон поразил первый американский танк Abrams в зоне специальной военной операции.

    Позже Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения данной техники.

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    4 июня 2026, 14:35 • Новости дня
    Российские войска освободили Комсомольское в Запорожской области
    Российские войска освободили Комсомольское в Запорожской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Комсомольское в Запорожской области.

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад и трех штурмовых полков ВСУ около Самойловки, Любицкого, Новоселовки, Новониколаевки Запорожской области и Гавриловки Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Противник при этом потерял до 430 военнослужащих, четыре бронемашины и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Линово, Свободы, Кияницы и Шалыгино Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады нацгвардии в районах Слобожанского, Избицкого и Рубежного.

    Противник потерял свыше 195 военнослужащих и две бронемашины.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады нацгвардии рядом со Стецковкой, Пески-Радьковскими Харьковской области, Лозовым и Щурово Донецкой народной республики (ДНР).

    При этом потери ВСУ составили до 210 военнослужащих, два америкаснких бронетранспортера М113, три артиллерийских орудия и станция РЭБ, отчитались в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой и горно-штурмовой бригад ВСУ у Николаевки, Малиновки, Новоселовки и Славянска ДНР.

    Противник потерял до 165 военнослужащих, четыре бронемашины, три орудия полевой артиллерии и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад нацгвардии поблизости от Рубежного, Доброполья, Райского, Белозерского ДНР, Василевка и Чугуево Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 военнослужащих, три бронемашины и три артиллерийских орудия, перечислили в Минобороны.

    Напомним, в начале июня российские войска освободили Тихоновку в ДНР.

    В конце прошлой недели российские войска освободили четыре населенных пункта.

    А ранее они освободили харьковскую Нововасилевку.

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    4 июня 2026, 20:44 • Новости дня
    Путин заявил о наличии у России патриотизма и воли народа для достижения целей СВО
    Путин заявил о наличии у России патриотизма и воли народа для достижения целей СВО
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал патриотизм и волю народа ключевым фактором для успешного достижения всех целей специальной военной операции.

    Главным условием достижения всех целей специальной военной операции является наличие у россиян патриотизма и народной воли, заявил президент страны, передает ТАСС. Глава государства подчеркнул, что эти качества выгодно отличают Россию от Украины.

    «У России, в отличие от Украины, есть патриотизм и воля народа, это главное условие достижения всех целей СВО», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подавляющее большинство российских военнослужащих полностью поддерживают поставленные в ходе спецоперации задачи.

    Президент России Владимир Путин назвал патриотический настрой граждан ключевым фактором для успешного продвижения войск.

    Глава государства отметил важность внутренней готовности солдат к борьбе ради победы.

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    4 июня 2026, 11:41 • Новости дня
    Казаки бригады имени Платова продвинулись на славянско-краматорском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Казаки бригады имени Платова уничтожили девять пунктов управления разведывательными БПЛА противника, пять укрытий с живой силой ВСУ, пять полевых складов, три НРТК с грузом, а также антенны для управления дронами и Starlink.

    О достижениях российских бойцов на славянско-краматорском направлении сообщается в официальном Telegram-канале 3-й общевойсковой армии Вооруженных сил России, следует из сообщения на сайте «Российское казачество».

    В зоне специальной военной операции 6-я отдельная гвардейская мотострелковая Лисичанская казачья бригада имени М.И.Платова действует в районе населенных пунктов Николаевка, Рай-Александровка, Каленики и Пискуновка. За прошедший май казаки нанесли серьезный урон противнику.

    В частности, бойцы уничтожили девять пунктов управления разведывательными беспилотниками украинских войск. Кроме того, ликвидированы пять укрытий с живой силой противника, пять полевых складов, три наземных робототехнических комплекса с грузом, а также антенны для управления дронами и терминалы Starlink.

    В апреле бойцы бригады имени Платова ликвидировали 11 укрытий с личным составом ВСУ в районе села Каленики.

    В феврале данное подразделение уничтожило девять пунктов управления беспилотниками.

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    5 июня 2026, 11:10 • Новости дня
    Чеснаков объяснил открытые письма Зеленского Путину и Трампу

    Чеснаков: Путин и Трамп игнорируют Зеленского

    Чеснаков объяснил открытые письма Зеленского Путину и Трампу
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Публичные обращения Владимира Зеленского к президенту России Владимиру Путину и лидеру США Дональду Трампу указывают на проблемы с закрытыми каналами связи и нежелание мировых лидеров идти с ним на контакт, заявил политолог Алексей Чеснаков.

    Зеленский начал активно использовать формат открытых писем, обращаясь то к президенту США с просьбой о ракетах, то к Владимиру Путину с предложением о встрече. Подобная публичность свидетельствует о том, что мировые лидеры игнорируют украинского лидера, сообщил в Telegram-канале Чеснаков.

    По мнению эксперта, Зеленского перестали слышать по закрытым каналам связи. Американская сторона проигнорировала просьбу о поставках ракет, а Москва холодно отреагировала на предложение о встрече. Политолог подчеркивает, что такие обращения являются попыткой перебить информационную повестку и отодвинуть США от переговорного процесса.

    В письме Зеленского прослеживается желание воспользоваться отвлечением внимания Вашингтона на Ближний Восток. «Мы видим, что Соединенные Штаты полностью сосредоточены на вопросе Ирана, и было бы неправильно просто ждать, пока война в Европе снова окажется в центре их внимания», – говорится в обращении. Зеленский пытается заменить американцев европейцами в переговорном формате.

    «Зеленскому (как и всегда, но сейчас особенно) нужно как больше внимание – актер хочет быть главным героем повестки. Он хочет быть главным на этой войне. Для этого хороши все способы. Может статься, что это письмо – всего лишь техничный эпистолярный способ попытаться перебить ожидаемое выступление Путина», – подчеркнул Чеснаков.

    Чеснаков отмечает, что открытые письма демонстрируют слабость позиций Киева. Публичные просьбы о переговорах подтверждают слова российского руководства о кризисном положении на Украине.

    «Глава киевского режима не может прямо просить о переговорах. Предварительно нужно выставить все так, будто это Москва загнана в угол, поэтому вся первая половина письма посвящена тому, как все плохо в России. Но тогда почему с открытым письмом выступает Зеленский, а не Путин? Что-то в духе «Я три дня гналась за вами, чтобы сказать, как вы мне безразличны», – отметил Чеснаков.

    Украинский лидер боится проявить слабость перед внутренней аудиторией, поэтому пытается выставить ситуацию в выгодном для себя свете.

    Ранее Зеленский написал письмо Владимиру Путину, в котором выступил с инициативой прекращения огня.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков допустил приезд главы киевского режима в Москву для переговоров.

    Ранее Вашингтон оставил без ответа аналогичное обращение украинского политика к Дональду Трампу о поставках систем ПВО.

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    4 июня 2026, 20:22 • Новости дня
    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
    Путин: Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России активно продвигаются вперед на всех участках боевого соприкосновения, не оставляя противнику шансов на передышку, заявил президент Владимир Путин.

    Глава государства подчеркнул успехи российской армии в зоне СВО на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Петербурге, передает ТАСС.

    «Как она выглядит, эта ситуация? Она выглядит следующим образом: прежде всего на это нужно обратить внимание, российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения», – заявил Путин.

    Российский лидер добавил, что в зоне проведения специальной военной операции сейчас нет ни одного участка, где бы не фиксировалось продвижение подразделений. По его словам, наступление охватывает весь фронт без исключений.

    В конце мая Путин допустил скорое завершение спецоперации. В конце прошлого года глава государства рассказал о повсеместном отступлении украинских подразделений.

    Чуть ранее он констатировал полный переход стратегической инициативы к Вооруженным силам России.

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    4 июня 2026, 23:23 • Новости дня
    Трамп поддержал идею встречи Путина и Зеленского

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в беседе с журналистами в Белом доме заметил, что встреча двух политиков – Владимира Путина и Владимира Зеленского – была бы отличным шагом на пути к разрешению конфликта, он также выразил надежду на их способность сделать шаги на встречу друг другу.

    «Я думаю, это было бы отличным, если бы они встретились», – приводит РИА «Новости» слова Трампа, который признался, что раз обсуждениям вероятности такой встречи.

    Американский президент добавил, что ожидает от российской и украинской сторон готовности к диалогу и уступкам.

    «Я предложил эти уступки, и, знаете, мы приложили к этому большие усилия <...> Я хочу, чтобы каждая из сторон пошла на определенные уступки, и думаю, они это сделают», – сказал он.

    Ранее 4 июня глава киевского режима Владимир Зеленский опубликовал письмо с предложением к президенту России организовать встречу в третьей стране, упомянув Швейцарию, Турцию и страны арабского мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Путин допустил возможность встречи с Зеленским для фиксации окончательных договоренностей. Российский лидер назвал условие подписания документов по урегулированию на Украине. Песков прокомментировал публикацию Зеленским открытого письма президенту России.

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