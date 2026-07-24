Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.18 комментариев
Зеленский заявил, что не употреблял кокаин с Макроном
Зеленский опроверг слухи об употреблении кокаина с Макроном
Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью американскому блогеру Лоре Лумер, что никогда не употреблял кокаин с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Зеленский заявил, что не употреблял кокаин вместе с Макроном.
«Конечно, нет. Ни за что», – заявил он в интервью американскому блогеру Лоре Лумер, передает Lenta.ru.
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