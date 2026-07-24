Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.18 комментариев
Reuters: Прокурора МУС Хана отстранили от должности
Ассамблея государств-участников Международного уголовного суда приняла решение об отстранении прокурора Карима Хана от его обязанностей, сообщает Reuters.
По данным Reuters, Ассамблея стран Международного уголовного суда отстранила прокурора Карима Хана от должности, передает ТАСС.
В пользу увольнения прокурора в ходе голосования выступили 82 из 125 стран МУС.
Международный уголовный суд порекомендовал отправить Карима Хана в отставку из-за неподобающего поведения.
Бюро Ассамблеи инстанции начало дисциплинарное разбирательство в отношении прокурора.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась ситуацией вокруг отстраненного Хана.