Чернышенко провел заседание оргкомитета по подготовке к 1000-летию Курска

Tекст: Дарья Григоренко

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко посетил Курск с рабочим визитом по поручению премьер-министра Михаила Мишустина. В рамках поездки он вместе с губернатором Александром Хинштейном осмотрел ключевые объекты науки, спорта и туризма, а также провел заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 1000-летия города, которое состоится в 2032 году.

«По указу президента Владимира Владимировича Путина и распоряжению правительства, которое организовало оргкомитет, нам предстоит отпраздновать 1000-летие города. Это отличный повод, драйвер для того, чтобы привести в идеальное состояние его инфраструктуру, потому что Курск действительно этого заслуживает. Уникальный город, героический, где переплетаются история, культура и природа», – отметил вице-премьер.

Одним из главных проектов станет реставрация бывшего больничного комплекса Гладковой, где расположены четыре объекта культурного наследия, а теперь планируется создать гостиничный комплекс с полной инфраструктурой при поддержке «ДОМ.РФ».

«Пока комплекс из четырёх зданий в центре города почти полностью пустует, здесь размещены только лаборатории Минздрава. Прорабатываем возможность завести сюда инвестора (примерно 1,7 млрд руб), чтобы создать гостиничный комплекс с полной инфраструктурой. Также передали комплекс в банк ДОМ.РФ, который помогает привести в порядок ОКН по всей стране», – заявил Хинштейн.

В природном парке «Боева дача» Чернышенко и губернатор ознакомились со строительством бегового центра, который строится на средства Всероссийской федерации легкой атлетики и будет адаптирован для маломобильных граждан. Также был представлен проект музейно-образовательного кластера «Квартал изобретателей», объединяющего дома выдающихся уроженцев Курска и создающего новое пространство для детей, туристов и инженеров, финансируемое из федеральных и внебюджетных источников.

Особое внимание уделено восстановлению исторических и культурных объектов: в здании бывшей мужской гимназии разместят краеведческий музей, а ансамбль Знаменского монастыря и ряд других памятников приводятся в порядок при поддержке Минкультуры России. В рамках кластера «Курская крепость» планируется открыть 10 музеев, включая филиалы крупнейших федеральных музейных учреждений. Работы по основным объектам планируется завершить к октябрю 2027 года.

На заседании оргкомитета Чернышенко подчеркнул роль федеральных вложений: за 2024-2026 годы Курская область получит свыше 90 млрд рублей из федерального бюджета, в том числе почти 32 млрд рублей межбюджетных трансфертов в 2026 году для реализации нацпроектов, важных для подготовки города к юбилею. Губернатор Хинштейн отметил федеральное значение проекта и необходимость консолидации усилий государства, бизнеса и общественности.

В обсуждении будущих проектов приняли участие представители министерств, общественных орназаций и бизнеса, в том числе председатель Ассоциации «Российское историческое общество» Сергей Нарышкин, который выразил надежду на появление музея героизма защитников Курской области. Чернышенко подытожил, что несмотря на сложную обстановку, совместная работа позволит создать новую инфраструктуру и провести юбилейные мероприятия Курска на самом высоком уровне.