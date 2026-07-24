Когда во все щели украинского общества начала проникать бандеровщина, жители Украины заглушали в себе голос национальной памяти. Они игнорировали сигналы собственной интуиции. Они отдали этому монстру своих детей.18 комментариев
Зеленский в беседе на английском не смог без помощи сказать «иврит» и «синагога»
Во время беседы с американским блогером Лорой Лумер Владимир Зеленский несколько раз запутался в английских словах и обращался за подсказками к помощникам и собеседнице.
Зеленский, ранее сделавший английский язык обязательным для украинских госслужащих, не менее четырех раз ошибался во время интервью и просил помочь с переводом, передает ТАСС.
Во время разговора Зеленский не смог вспомнить слово «иврит» и назвал его «израильским языком», после чего его поправили помощник за кадром и Лумер. Кроме того, он уточнял, правильно ли произнес по-английски слово «синагоги».
В другой момент украинский лидер не понял вопрос интервьюера и обратился к помощнику за переводом. Из-за кадра ему также подсказали, как по-английски будет слово «наивный».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в интервью Лумер заявил о непричастности к употреблению кокаина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Это не первые проблемы с английском для Зеленского. Так, после скандала в Белом доме Зеленский временно перестал говорить на английском на публике. Одной из причин неудач Зеленского на переговорах с США назвали его посредственное знание английского языка.