Зеленский в беседе на английском не смог без помощи сказать «иврит» и «синагога»

Tекст: Антон Антонов

Зеленский, ранее сделавший английский язык обязательным для украинских госслужащих, не менее четырех раз ошибался во время интервью и просил помочь с переводом, передает ТАСС.

Во время разговора Зеленский не смог вспомнить слово «иврит» и назвал его «израильским языком», после чего его поправили помощник за кадром и Лумер. Кроме того, он уточнял, правильно ли произнес по-английски слово «синагоги».

В другой момент украинский лидер не понял вопрос интервьюера и обратился к помощнику за переводом. Из-за кадра ему также подсказали, как по-английски будет слово «наивный».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в интервью Лумер заявил о непричастности к употреблению кокаина с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Это не первые проблемы с английском для Зеленского. Так, после скандала в Белом доме Зеленский временно перестал говорить на английском на публике. Одной из причин неудач Зеленского на переговорах с США назвали его посредственное знание английского языка.