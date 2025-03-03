Зеленский перестал использовать английский после скандала в США и предпочел говорить на украинском в Лондоне

Tекст: Антон Антонов

Зеленский говорил на английском в Белом доме без переводчика, однако в Лондоне предпочел использовать украинский. Когда его попросили произнести несколько фраз на английском, Зеленский ответил, что предпочитает говорить на украинском. Он подчеркнул, что это его личное предпочтение.

«Некоторые фразы были неподготовленными, поэтому я думаю, что он хотел убедиться в том, что (его) поймут и ничего не будет вырвано из контекста», – приводит слова Хаким РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.

На пресс-конференции он слушал вопросы в наушниках, вероятно, в переводе на украинский язык.

Frankfurter Allgemeine Zeitung указывала, что Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак на переговорах с американскими союзниками предпочитают говорить по-английски, а не пользоваться услугами переводчиков. При этом, говорится в статье, у Зеленского английский посредственный, а у Ермака – «откровенно плохой», передает РБК.

Как заявил замредактора отдела международной политики «Комсомольской правды» Дмитрий Бабич, у Зеленского «манера говорить сама по себе воспринимается американцами как агрессивная», так как он «примитивно, в лоб строит фразы».

В соцсетях украинского лидера также критиковали за плохой английский и попытки общаться без переводчика.

Как писала газета ВЗГЛЯД, разговор в Белом доме завершился скандалом. В 2023 году Зеленскому понадобилась помощь с английским для интервью NBC.