Tекст: Алексей Дегтярёв

В столице задержана гражданка России, помогавшая иностранной разведке готовить нападение на высокопоставленного военнослужащего, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».

Куратор манипулировал женщиной, обещая совместное будущее после завершения миссии.

«В процессе вовлечения в террористическую деятельность украинский координатор имитировал романтические отношения, обещая после выполнения всех поручений их продолжение на территории Украины», – добавили в спецслужбе.

В марте 2026 года задержанная сняла жилье рядом с домом офицера. Там она установила камеры для круглосуточной трансляции видеосигнала на Украину и передавала точные координаты своему координатору.

Кроме того, злоумышленница подготовила тайное укрытие для непосредственного исполнителя преступления, закупив продукты и средства маскировки. Сама пособница планировала сбежать на Украину транзитом через Турцию и Молдавию.

Ранее в четверг ФСБ сообщила о предотвращении серии террористических атак в России, которые организовал киевский режим. Также было предотвращено покушение на российского военного.

В июне ФСБ предотвратила убийство сотрудника Минобороны агентом украинских спецслужб. Подозреваемый в подготовке покушения иностранец заявил, что действовал по заданию СБУ в обмен на европейские документы.

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