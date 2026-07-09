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    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Зачем нам Европа

    Нынешняя Европа чужда нам, и русские становятся в ней всё более чужими, уже не пытаясь сойти за своих. Но чужда она была и Достоевскому, а всё же он говорил про «священные камни Европы».

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    Илья Ухов Илья Ухов Добивание врага с Запада требует времени и сил

    В нынешнем противостоянии с Западом, в борьбе за будущее на полях Левобережной Украины нет ничего уникального. Вот Петр I более чем 300 лет тому назад сражался практически с теми же противниками и в тех же локациях.

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    Александр Тимохин Александр Тимохин Британия теряет морскую мощь по собственной инициативе

    Возникает ощущение, что британцы скатились к магическому мышлению – если повторять мантры типа «дроны», «искусственный интеллект» и прочее, то победа придет сама. При этом у бывшей владычицы морей нет никакого плана развития собственного флота.

    8 комментариев
    9 июля 2026, 10:07 • Новости дня

    Оператор аэропортов Греции заявил о нежизнеспособности системы погранконтроля ЕС

    Глава Fraport Greece призвал изменить систему погранконтроля ЕС

    Tекст: Мария Иванова

    Внедрение цифровой системы контроля на границах Шенгенской зоны обернулось длинными очередями в греческих аэропортах, из-за чего часть пассажиров пропускает свои рейсы.

    Недавно запущенная европейская система пограничного контроля Entry/Exit System не жизнеспособна и требует кардинального пересмотра, заявил руководитель компании Fraport Greece, управляющей 14 греческими аэропортами, Александр Зинелл.

    По словам топ-менеджера, из-за нововведений путешественники вынуждены стоять в длинных очередях. В результате многие не успевают пройти контроль, и самолеты улетают без них. В аэропортах даже установили специальные шатры, чтобы пассажиры не ожидали проверки под палящим солнцем на перроне, передает РИА «Новости».

    «Необходима новая версия, обновление и, вероятно, реконфигурация, чтобы позволить людям регистрироваться до полета, до посадки в самолет, до прибытия в аэропорт», – подчеркнул Зинелл.

    Еврокомиссия пока отказывается приостанавливать действие системы. Entry/Exit System была создана для замены ручных штампов цифровой регистрацией на внешних границах Шенгенской зоны. Она касается всех въезжающих из стран, не входящих в ЕС, включая транзитных пассажиров и деловых путешественников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз перенес старт системы онлайн-авторизации ETIAS на 2027 год из-за сбоев пограничного контроля.

    Представители европейской авиаотрасли попросили временно отменить проверки пассажиров в период летних пиковых нагрузок.

    Новая электронная система спровоцировала серьезные трудности с многочасовыми очередями в аэропортах стран Шенгенского соглашения.

    8 июля 2026, 21:44 • Новости дня
    Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции
    Сикорский посоветовал Буданову сдерживать эмоции
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление главы офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) о возможной эскалации отношений между Варшавой и Киевом, призвав украинскую сторону к сдержанности.

    Выступая на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Анкаре, глава польского МИД сообщил, что обсудил высказывания Буданова с министром иностранных дел Украины, передает ТАСС.

    «Вчера я обсуждал это заявление [Буданова] с главой МИД Украины. Мне кажется, что лучше сдержать эмоции, ведь именно Украина нуждается в поддержке Запада, а Польша уже очень многое для нее сделала», — заявил Сикорский.

    Поводом для комментария стали слова Буданова, который ранее в интервью украинским СМИ заявил, что Киев не намерен принимать ультиматумы Варшавы. Кроме того, он выразил мнение, что пик противостояния между двумя странами еще впереди, а инициатором нового витка напряженности станет польская сторона.

    Отношения Польши и Украины обострились в июне после решения Владимира Зеленского присвоить одному из подразделений ВСУ имя «героев УПА» (Украинская повстанческая армия, признана экстремистской организацией и запрещена в РФ). В Польше участников УПА считают ответственными за массовые убийства польского населения во время Волынской резни 1943 года.

    После этого президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла. В ответ ряд украинских чиновников отказались от польских государственных наград, аналогичное решение приняли и трое бывших президентов Украины. Позднее часть польских граждан также вернула ранее полученные украинские награды.

    На фоне дипломатического конфликта Зеленский отказался участвовать в международной конференции по восстановлению Украины, прошедшей в Гданьске 25–26 июня, а также объявил о создании «пантеона украинских героев». Впоследствии Верховная рада приняла закон о «национальном пантеоне», предусматривающий возможность перезахоронения участников УПА.

    Напомним, Буданов предрек неизбежное обострение отношений между Киевом и Варшавой к 11 июля.

    Глава Бюро национальной безопасности Польши Бартош Гродецкий назвал несостоятельными попытки украинского чиновника переложить вину за дипломатический кризис на польскую сторону.

    Месяцем ранее Буданов отказался от врученного ему Золотого офицерского креста ордена «За заслуги перед Польшей».

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    8 июля 2026, 20:22 • Новости дня
    Эстония вручила ноту российскому послу

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Таллин выразил протест Москве, обвинив российскую сторону в распространении ложных сведений об Эстонии и других странах Прибалтики.

    Эстонское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста, передает РИА «Новости». Дипломаты обвинили Москву в дезинформационной кампании против стран Балтии.

    «Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ... Министерство передало дипломатическую ноту, касающуюся продолжающегося распространения дезинформации об Эстонии и других странах Прибалтики», – говорится в официальном заявлении ведомства. При этом конкретных примеров ложных сведений Таллин не привел.

    Глава эстонского МИД Маргус Цахкна подчеркнул, что республика не давала разрешения на использование своей территории и воздушного пространства для атак на Россию. Аналогичные заявления ранее делали власти Латвии и Литвы.

    В свою очередь, помощник президента России Николай Патрушев ранее отмечал, что соседние государства фактически соучаствуют в атаках украинских беспилотников в Балтийском регионе. По его словам, сложные маршруты полетов дронов требуют согласования с руководством стран, над которыми они проходят.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин предупредил страны Прибалтики о рисках предоставления территорий для враждебных действий.

    Ранее глава эстонского МИД Маргус Цахкна назвал падение украинских беспилотников на территорию НАТО необходимой ценой конфликта. В мае эстонское оборонное ведомство уведомило Киев о незаконности полетов над своей территорией.

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    8 июля 2026, 19:35 • Видео
    США возобновили войну с Ираном

    Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

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    8 июля 2026, 10:55 • Новости дня
    Politico: Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза

    Politico сообщило о конфликте НАТО и ЕК из-за финансирования ВПК

    Politico: Оружейные планы НАТО столкнулись с жестким протекционизмом Евросоюза
    @ Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные планы Североатлантического альянса по совместному производству оружия натолкнулись на стремление Брюсселя финансировать исключительно собственные оборонные предприятия.

    Инициатива генерального секретаря альянса Марка Рютте по развитию трансатлантического военно-промышленного комплекса вызвала разногласия с руководством Евросоюза, пишет Politico.

    На саммите в Анкаре было объявлено о новых оборонных контрактах на сумму более 54 млрд долларов.

    «Мир увидит, как промышленность Северной Америки и Европы работает рука об руку, вместе внедряя инновации и развивая возможности следующего поколения», – заявил Рютте. Он подчеркнул важность сохранения тесных связей с американскими производителями.

    Европейская комиссия выделяет сотни миллиардов евро на поощрение внутренней военной промышленности, жестко ограничивая участие внешних игроков. Программа кредитования на сумму 150 млрд евро допускает долю иностранных компонентов не более 35%. В долгосрочном бюджете блока на оборону заложен 131 млрд евро со схожими строгими ограничениями.

    Представители европейских структур настаивают, что средства налогоплательщиков должны получать местные компании. Американские корпорации в ответ усилили лоббистскую деятельность и пытаются перенести часть производственных мощностей на территорию европейских государств по лицензионным соглашениям.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Великобритания, Франция и Германия запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного оружия без привлечения США.

    Великобритания и Германия запланировали создание высокоточной ударной системы с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

    Главы оборонных ведомств двух стран договорились о начале совместной разработки нового оружия.

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    6 июля 2026, 18:04 • Новости дня
    Назвавший запад Украины «Малопольшей» польский чиновник внесен в базу «Миротворца»

    Назвавшего запад Украины «Малопольшей» польского чиновника внесли в базу «Миротворца»

    Назвавший запад Украины «Малопольшей» польский чиновник внесен в базу «Миротворца»
    @ Marcin Banaszkiewicz/Fotonews/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Назвавшего западные области Украины «Малопольшей» руководителя канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого внесли в базу украинского сайта «Миротворец».

    Украинская сторона обвинила Богуцкого в «действиях, направленных на подрыв отношений между двумя странами», передает RT. Киев считает, что польский чиновник виновен в «разжигании межнациональной и межконфессиональной розни между поляками и украинцами».

    Напомним, представитель канцелярии президента Польши назвал западные области Украины историческим термином «Малопольша». Он официально использовался в межвоенной Польше в 1918–1939 годах, когда эти территории входили в состав польского государства. В тот период власти страны не допускали публичного использования названий «Восточная Галиция» и «Западная Украина», закрепляя польскую административную терминологию. Заявление прозвучало на фоне сохраняющихся разногласий между Варшавой и Киевом. Польша требует от Украины отказаться от героизации ОУН и УПА (признаны в России экстремистскими и запрещены), считая их ответственными за Волынскую резню.

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    8 июля 2026, 10:23 • Новости дня
    Bloomberg: Европа потратит 50 млрд долларов на дальнобойное оружие без США

    Bloomberg: Британия, Франция и ФРГ создадут дальнобойные ракеты без США

    Bloomberg: Европа потратит 50 млрд долларов на дальнобойное оружие без США
    @ DPA/Picture Alliance/Reuters Connect

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские страны выделят 50 млрд долларов на инициативу НАТО по разработке систем дальнего радиуса действия, способных поражать цели на расстоянии свыше 2 тыс. километров.

    Великобритания, Франция и Германия запустили инициативу НАТО стоимостью 50 млрд долларов для разработки дальнобойного оружия без привлечения США, передает Bloomberg.

    В течение следующего десятилетия эти страны совместно с другими европейскими союзниками будут создавать ударные системы с высокой точностью. Программа объединит существующие проекты, включая британо-германский пакт о высокоточном ударе и ракету Stratus.

    Сейчас в Европе есть только два типа дальнобойного оружия: немецкие Taurus и британо-французские Storm Shadow/SCALP с дальностью до 500 километров. Однако их запасы истощились из-за поставок на Украину. Нехватка таких систем давно вызывает беспокойство в НАТО, особенно после того, как Дональд Трамп отменил размещение ракет Tomahawk в ФРГ.

    «Эта инициатива под руководством Великобритании позволит нам активизировать наше сотрудничество, объединив европейских союзников, чтобы гарантировать, что НАТО останется в безопасности на долгие годы», – заявил уходящий премьер-министр Британии Кир Стармер.

    Неясно, однако, как этот проект согласуется с Европейским подходом к дальним ударам (ELSA), запущенным два года назад.

    Кроме того, страны НАТО заключили промышленные сделки на 54 млрд долларов, из которых 26 млрд пойдут на комплексную противовоздушную и противоракетную оборону. Британия также курирует программу Brakestop по созданию дешевых аналогов Storm Shadow для Украины без американских компонентов. При этом на прошлой неделе Лондон объявил о присоединении к американской программе высокоточных ударных ракет, что обеспечит британскую армию сверхзвуковым баллистическим оружием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания и Германия запланировали создание высокоточной ударной системы с радиусом действия свыше 2 тыс. километров.

    Главы оборонных ведомств двух стран договорились о начале совместной разработки нового оружия.

    Двумя годами ранее министры обороны Германии, Франции, Италии и Польши подписали декларацию о намерениях по созданию высокоточных дальнобойных ракет.


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    8 июля 2026, 15:14 • Новости дня
    ЕК подала в суд на Францию, Испанию, Ирландию и Нидерланды

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейская комиссия обратилась в Суд ЕС с жалобой на несколько государств за неисполнение требований европейского законодательства.

    «Сегодня Европейская комиссия приняла решение передать дела Ирландии, Испании, Франции и Нидерландов в Суд Европейского союза в связи с тем, что эти страны не уведомили Комиссию о мерах по переносу в национальное законодательство положений Директивы NIS2 о безопасности сетевых и информационных систем», – говорится в заявлении ведомства, передает РИА «Новости».

    В Брюсселе подчеркнули, что новые правила призваны усилить защиту киберпространства. Директива устанавливает строгие стандарты для организаций в 18 критически важных секторах экономики, среди которых энергетика, здравоохранение, транспорт и государственное управление.

    Государства Евросоюза были обязаны интегрировать положения документа в свои национальные законы еще в 2024 году. Большинство стран успешно выполнили требование, однако четыре упомянутых государства до сих пор не отчитались о завершении процесса адаптации правовой базы.

    Ранее Еврокомиссия призвала готовиться к новым угрозам кибервойны из-за развития искусственного интеллекта.

    Евросоюз создал собственную базу данных уязвимостей в киберпространстве для снижения зависимости от США.

    До этого европейский регулятор обвинил компании Meta (признана экстремистской в России) и TikTok в нарушении цифровых норм объединения.

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    7 июля 2026, 16:36 • Новости дня
    Навроцкий решил лишить правительство права на передачу оружия Украине

    Навроцкий решил лишить кабмин страны права на передачу оружия Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Польши Навроцкий захотел лишить кабмин прав на передачу оружия Украине, он намерен внести законодательную инициативу, чтобы лично взять на себя полную ответственность за отправку военной техники Киеву.

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил о желании отнять у правительства полномочия по передаче вооружения на Украину, передает РИА «Новости». По его словам, обсуждения подобных вопросов с премьер-министром Дональдом Туском и генсеком НАТО Марком Рютте часто проходят безрезультатно.

    «Я внесу законодательную инициативу и с удовольствием возьму на себя полную ответственность за передачу техники», – написал Навроцкий в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ), обращаясь к министру национальной обороны Владиславу Косиняку-Камышу.

    Ранее вице-спикер Сейма Кшиштоф Босак сообщил, что Варшава передала Киеву ракеты для ЗРК Patriot, купленные для собственной системы ПВО. Кроме того, глава бюро международной политики канцелярии президента Марчин Пшидач отмечал, что Польша уступила Украине свою очередь на покупку этих ракет в США.

    По данным Минобороны страны, в 2022-2023 годах Польша направила Киеву вооружение на 15 млрд злотых (около 4 млрд долларов). С 2024 года объем помощи составил 1,55 млрд злотых, или 412 млн долларов. Россия неоднократно подчеркивала, что поставки западного оружия лишь затягивают конфликт и не способствуют переговорам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-спикер польского Сейма Кшиштоф Босак заподозрил правительство в тайной передаче Украине ракет Patriot.

    После этого министерство обороны страны анонсировало публикацию засекреченных данных о военных поставках Киеву. Вскоре глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш обнародовал статистику отправленного украинской армии вооружения.

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    7 июля 2026, 18:59 • Новости дня
    Нидерланды и Украина договорились о совместном производстве БПЛА

    Амстердам и Киев подписали соглашение о совместном производстве дронов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Амстердам и Киев договорились о совместном выпуске беспилотных летательных аппаратов, документ был подписан на полях саммита Североатлантического альянса.

    Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен сообщил о новом этапе партнерства с Киевом, передает ТАСС. «Во время саммита НАТО Владимир Зеленский и я подписали соглашение по беспилотникам в присутствии министра иностранных дел Тома Берендсена и министра обороны Дилан Йешильгёз-Зегериус», – отметил политик.

    Политик добавил, что документ создает базу для масштабного и системного взаимодействия двух стран в сфере создания дронов. Амстердам рассматривает поставки беспилотных аппаратов как одно из ключевых направлений военной поддержки украинской армии.

    Весной власти Нидерландов направили 248 млн евро на выпуск дронов для нужд ВСУ на мощностях обеих стран. В начале лета королевство анонсировало выделение еще 250 млн евро для приобретения аппаратов у местных оборонных предприятий.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что иностранная поддержка не изменит ситуацию на линии соприкосновения. Дипломат отмечала, что западная техника будет планомерно уничтожаться российскими войсками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России назвало эскалацией решение Гааги о совместном с Киевом производстве боевых беспилотников. В июне власти Нидерландов дополнительно направили 500 млн евро для обеспечения украинской армии военной техникой. Чуть ранее Украина заключила аналогичный договор о партнерстве в области беспилотных систем с Латвией.

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    7 июля 2026, 18:25 • Новости дня
    El Pais: Мадрид выделит 50 млн евро на американское оружие для ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Испанские власти направят дополнительные средства на приобретение вооружений из США для украинской армии в рамках европейской программы финансирования.

    Правительство Испании в текущем году выделит 50 млн евро на закупку американского вооружения для Украины, передает ТАСС со ссылкой на газету El Pais. Эта сумма дополнит 100 млн евро, которые были согласованы в 2025 году во время визита Владимира Зеленского в Мадрид.

    Поставки будут осуществляться через систему PURL, которая позволяет приобретать оружие в США за счет европейских средств. Всего с 2022 года испанская сторона обязалась предоставить Киеву военную помощь на сумму более 3,79 млрд евро.

    Кроме того, на территории страны прошли подготовку около девяти тысяч украинских военных. Это составляет примерно 10% от общего числа солдат ВСУ, обученных в Европе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте премьер-министр Испании Педро Санчес анонсировал выделение одного миллиарда евро на военную поддержку Украины. Ранее Мадрид объявил о передаче Киеву пакета помощи на 615 млн евро.

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    7 июля 2026, 08:55 • Новости дня
    Евросоюз решил отложить запуск системы ETIAS из-за хаоса

    Financial Times: Евросоюз отложил запуск системы въезда ETIAS на 2027 год

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабные сбои пограничного контроля и многочасовые очереди в аэропортах вынудили Брюссель перенести старт системы онлайн-авторизации ETIAS для безвизовых туристов на 2027 год.

    Европейский союз переносит старт онлайн-системы авторизации въезда ETIAS на 2027 год, передает РИА «Новости». Причиной стали проблемы при внедрении другой базы пограничного контроля – EES.

    «Внедрение новой онлайн-системы предварительной авторизации въезда в ЕС, как ожидается, будет отложено до следующего года после того, как беспорядочное внедрение отдельной электронной системы пограничного контроля нарушило поездки в страны блока», – отмечает Financial Times.

    Новая автоматическая система въезда и выезда в Шенгенской зоне заработала десятого апреля. Теперь граждане третьих стран при первом пересечении границы Евросоюза обязаны сдавать отпечатки пальцев и делать фотографию. Агентство EU-Lisa признало невозможность запуска ETIAS в запланированные сроки до конца 2026 года.

    Летом совет директоров обсуждал перенос даты, а в сентябре определит новые сроки. ETIAS представляет собой электронное разрешение для граждан государств с безвизовым режимом. Документ дает право многократного посещения 30 стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, внедрение автоматической системы контроля въезда в Шенгенской зоне спровоцировало многочасовые очереди в европейских аэропортах.

    Ассоциация туроператоров России предупредила отечественных туристов о трудностях с последующим получением шенгенских виз из-за новых правил.

    Представители европейской авиаотрасли попросили временно отменить пограничный контроль для пассажиров в периоды пиковых летних нагрузок.

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    7 июля 2026, 14:15 • Новости дня
    Лавров заявил об удручающем состоянии экономики стран Европы

    Лавров: Экономика Европы приходит в удручающее состояние

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Министерства иностранных дел Сергей Лавров указал на глубокий кризис в европейских странах.

    Дипломат подчеркнул, что негативные тенденции особенно заметны в Германии, где серьезно страдает социальная сфера, передает ТАСС.

    «Без каких-то шагов невозможно скрыть удручающее состояние, в которое приходит европейская экономика, в том числе и немецкая, когда и социальная сфера страдает серьезно, и сокращаются пособия, когда и гражданская экономика «бежит» из Европы в Соединенные Штаты, в том числе, где условия гораздо более благоприятные для бизнеса», – отметил министр.

    По словам руководителя внешнеполитического ведомства, текущая ситуация вынуждает компании искать более выгодные условия за океаном. Лавров добавил, что экономика региона держится на плаву лишь благодаря масштабным бюджетным вливаниям в производство вооружений.

    Месяцем ранее Европейский центральный банк ухудшил прогноз роста ВВП еврозоны на текущий год.

    В конце прошлого года Министерство иностранных дел России сообщило о потере Евросоюзом 1,6 трлн евро из-за антироссийских санкций.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков спрогнозировал потерю Европой экономического лидерства из-за высоких цен на газ.

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    7 июля 2026, 11:35 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о запуске производства американского оружия в Европе

    В НАТО объявили о старте производства танков Abrams и ракет ATACMS в Европе

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс инициирует новые проекты промышленного сотрудничества, направленные на производство и обслуживание ключевых американских вооружений непосредственно на европейской территории.

    Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте на оборонно-промышленном форуме в Анкаре сообщил о старте новых проектов промышленного сотрудничества, передает РИА «Новости».

    По его словам, эти инициативы позволят производить и обслуживать ряд ключевых американских вооружений прямо в европейских странах.

    «США и несколько ведущих американских оборонных компаний… договорились о новых инициативах промышленного сотрудничества с крупнейшими европейскими игроками оборонной отрасли», – заявил Рютте. Он подчеркнул, что это даст возможность выпускать или обслуживать в Европе такие вооружения, как танки Abrams, ракеты AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, авиабомбы Small Diameter Bomb и ракеты Stinger.

    В новых проектах задействованы американские корпорации Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics Land Systems и Anduril. С европейской стороны в них участвуют производители Rheinmetall, Diehl и польская PGZ. Рютте отметил, что эти договоренности демонстрируют фирменное трансатлантическое единство государств НАТО в оборонно-промышленной сфере.

    Генсек также объявил о запуске инициативы NATO Engine, которая призвана объединить производственные мощности союзников по обе стороны Атлантики. Ожидается, что она поможет создать сеть современных производственных площадок и резко увеличить выпуск вооружений, с особым акцентом на средства ПВО и дальнобойные ударные системы. Новые шаги направлены на восполнение запасов стран альянса и увеличение поставок вооружений на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс подготовил для саммита в Анкаре презентацию новых многомиллиардных оборонных проектов.

    Накануне генеральный секретарь НАТО Марк Рютте признал серьезные трудности с производством зенитных ракетных комплексов в Европе. Для решения подобных проблем европейским союзникам предложили создавать совместные предприятия с американскими оружейными компаниями.

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    9 июля 2026, 05:35 • Новости дня
    Эрдоган подарил лидерам ЕС на саммите НАТО боевые пистолеты

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Турции Тайип Эрдоган сделал прощальный подарок европейским политикам после саммита НАТО в Анкаре, вручив им оружие с боевыми патронами.

    Эрдоган преподнес председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе Евросовета Антониу Коште и другим лидерам ЕС пистолеты с гравировкой и боевыми патронами, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Команда службы безопасности главы Евросовета сразу же изъяла подаренное оружие для проведения проверки. Европейские чиновники отметили, что такие подарки не соответствуют строгим ограничениям Бельгии. В связи с этим Кошта и фон дер Ляйен вряд ли смогут хранить пистолеты лично.

    Премьер-министр Британии Кир Стармер и его нидерландский коллега Роб Йеттен также получили аналогичные презенты от турецкого лидера. Политики заявили, что оставят оружие перед отправкой домой, чтобы специалисты сделали его небоеспособным в целях безопасности.

    В прошлом году премьер-министру Польши Дональду Туску пригрозили тюрьмой из-за дорогого подарка от Эрдогана.

    В 2024 году Эрдоган прислал подарок президенту России Владимиру Путину ко дню рождения.

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    7 июля 2026, 14:34 • Новости дня
    Биржевые цены на газ в Европе превысили 540 долларов

    Стоимость газа на европейских биржах выросла более чем на 4%

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки августовских фьючерсов на крупнейшем европейском хабе преодолели отметку в 540 долларов за тысячу кубометров на фоне продолжающихся колебаний рынка.

    Биржевые цены на газ в Европе во вторник днем выросли более чем на 4%, достигнув 544 долларов за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    Августовские фьючерсы по индексу TTF открыли торги у отметки в 525,2 доллара, прибавив 0,7%. К 9.02 мск показатель вырос до 547,1 доллара, а к 14.03 мск составил 543,9 доллара.

    Рост цен на топливо в Европе начался 2 марта после начала ударов США и Израиля по Ирану. Максимального значения за время конфликта котировки достигли 19 марта, когда Катар резко сократил производство СПГ, составив 853,7 доллара за тысячу кубометров.

    В результате средние биржевые цены на газ в Европе в марте выросли почти на 60% по сравнению с февралем. В апреле они снизились на 14%, в мае выросли на 5%, а в июне вновь опустились на 6%. Исторический рекорд стоимости газа в 3892 доллара был зафиксирован в начале весны 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня биржевые цены на газ в Европе превысили отметку в 600 долларов за тысячу кубометров.

    В конце прошлого месяца стоимость фьючерсов опустилась ниже 500 долларов.

    В минувшую пятницу котировки топлива на крупнейшем нидерландском хабе достигли 527 долларов.

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    7 июля 2026, 12:13 • Новости дня
    В Раде предрекли блокировку вступления Украины в Евросоюз

    Депутат Рады Нагорняк допустил блокировку евроинтеграции Польшей и Венгрией

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Процесс присоединения Киева к европейским структурам может столкнуться с серьезным сопротивлением со стороны Венгрии и Польши, заявил депутат Верховной рады Сергей Нагорняк.

    Парламентарий Сергей Нагорняк выразил серьезные опасения относительно перспектив интеграции страны в западные альянсы, передает ТАСС. Депутат подчеркнул, что процесс присоединения к европейскому сообществу оказался крайне сложным.

    «Знаете, я думаю, что не только Польша помешает вступлению Украины в Европейский союз. Ряд других стран, не исключаю, что и Венгрия, и мы еще почувствуем на себе весь этот позитив в кавычках», – заявил политик в эфире YouTube-канала «Суперпозиция».

    Нагорняк также усомнился в искренности западных партнеров. По словам депутата, союзники лишь рассказывают байки о поддержке, однако в действительности далеко не все хотят видеть Киев в рядах Евросоюза и Североатлантического альянса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Венгрия притормозила переговорный процесс о приеме Украины в Евросоюз.

    Глава венгерского МИД Анита Орбан пригрозила полностью остановить интеграцию Киева из-за проблемы закарпатских венгров.

    Премьер-министр страны Петер Мадьяр оценил сроки возможного вступления Украины в объединение в 15 лет.

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