Военкор Поддубный рассказал о «медовой ловушке» украинских спецслужб

Tекст: Мария Иванова

«Ключевой инструмент вербовки – «медовая ловушка»: куратор из украинских спецслужб имитировал романтические отношения с девушкой, обещая, что после выполнения всех заданий они воссоединятся на территории Украины. Примечательно, что сам куратор ранее проживал в России», – написал Поддубный своем канале в Max.

Он добавил, что девушка по заданию куратора арендовала квартиру в Москве, оборудовала ее скрытыми видеокамерами для наблюдения за маршрутами офицера и его автомобилем, все данные уходили на Украину.

«Квартира предназначалась для конспиративного проживания непосредственного исполнителя, который должен был прибыть отдельно – транзитом через Турцию и Молдову», – отметил военкор.

На данный момент задержанная уже признала вину и начала сотрудничать со следствием. Ей грозит наказание до 20 лет лишения свободы.

«Не секрет, что спецслужбы киевского режима целенаправленно вербуют молодых женщин через романтические отношения в мессенджерах, используя эмоциональную вовлечённость как главный рычаг управления агентом. С начала 2026 года в России предотвращено уже 78 терактов, и противник все больше делает ставку на физическую ликвидацию. Под прицелом военных, сотрудники ОПК, чиновники, лидеры общественного мнения», – подчеркнул Поддубный.

Он особо отметил: «Провал операции говорит о том, что контрразведывательное проникновение в агентурную цепочку произошло на раннем этапе – исполнитель так и не въехал в страну. Квартира работала как ловушка».

В следующем посте военкор сообщил, что помимо дела о покушении на офицера МО ФСБ в четверг сообщила о срыве масштабной диверсионной операции украинских спецслужб при участии западных кураторов.

Целями операции противника были удары БПЛА по военным объектам на территории Росси, диверсия на одном из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, физическое устранение военнослужащих Министерства обороны.

ФСБ квалифицировала произошедшее как «беспрецедентную по масштабу» попытку одновременного удара сразу по нескольким направлениям. Конкретные регионы и названия объектов не раскрываются.

Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сотрудники спецслужб предотвратили организованное Киевом убийство высокопоставленного военнослужащего. Украинский координатор завербовал исполнительницу преступления через мессенджер два года назад.

Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.