Европейцы вообще, и голландцы, в частности, грабили всех и всегда. Именно на грабеже выстроено благополучие большинства европейских стран. И Крым они грабили неоднократно, в последний раз – совсем недавно.0 комментариев
Военкор Поддубный рассказал о «медовой ловушке» украинских спецслужб
Комментируя предотвращенную масштабную серию терактов киевского режима в России, военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный отметил, что ключевым инструментом вербовки соучастницы преступления в России оказалась «медовая ловушка».
«Ключевой инструмент вербовки – «медовая ловушка»: куратор из украинских спецслужб имитировал романтические отношения с девушкой, обещая, что после выполнения всех заданий они воссоединятся на территории Украины. Примечательно, что сам куратор ранее проживал в России», – написал Поддубный своем канале в Max.
Он добавил, что девушка по заданию куратора арендовала квартиру в Москве, оборудовала ее скрытыми видеокамерами для наблюдения за маршрутами офицера и его автомобилем, все данные уходили на Украину.
«Квартира предназначалась для конспиративного проживания непосредственного исполнителя, который должен был прибыть отдельно – транзитом через Турцию и Молдову», – отметил военкор.
На данный момент задержанная уже признала вину и начала сотрудничать со следствием. Ей грозит наказание до 20 лет лишения свободы.
«Не секрет, что спецслужбы киевского режима целенаправленно вербуют молодых женщин через романтические отношения в мессенджерах, используя эмоциональную вовлечённость как главный рычаг управления агентом. С начала 2026 года в России предотвращено уже 78 терактов, и противник все больше делает ставку на физическую ликвидацию. Под прицелом военных, сотрудники ОПК, чиновники, лидеры общественного мнения», – подчеркнул Поддубный.
Он особо отметил: «Провал операции говорит о том, что контрразведывательное проникновение в агентурную цепочку произошло на раннем этапе – исполнитель так и не въехал в страну. Квартира работала как ловушка».
В следующем посте военкор сообщил, что помимо дела о покушении на офицера МО ФСБ в четверг сообщила о срыве масштабной диверсионной операции украинских спецслужб при участии западных кураторов.
Целями операции противника были удары БПЛА по военным объектам на территории Росси, диверсия на одном из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, физическое устранение военнослужащих Министерства обороны.
ФСБ квалифицировала произошедшее как «беспрецедентную по масштабу» попытку одновременного удара сразу по нескольким направлениям. Конкретные регионы и названия объектов не раскрываются.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, сотрудники спецслужб предотвратили организованное Киевом убийство высокопоставленного военнослужащего. Украинский координатор завербовал исполнительницу преступления через мессенджер два года назад.
Видео задержания смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.