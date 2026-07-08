В Национальном центре «Россия» стартовал свадебный фестиваль «Соединяя сердца»

Президент Владимир Путин направил поздравление участникам III Всероссийского свадебного фестиваля «Россия. Соединяя сердца». Глава государства отметил особую ценность семейных отношений.

«Дорогие друзья, сердечно поздравляю вас с большим и значимым событием – рождением новой семьи. Желаю счастья и благополучия. Берегите друг друга. Пусть ваши мечты обязательно сбываются. Для каждого из нас семья – это надежная опора и поддержка, главная жизненная ценность. Именно в отчем доме, в семейном кругу во многом формируются личность и мировоззрение человека, закладываются культурные традиции и такие незыблемые нравственные ориентиры, как забота о близких, любовь к Отечеству, чувство сопричастности к его судьбе. Совет да любовь!» – подчеркнул Путин.

На церемонии открытия выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. Он поблагодарил участников за решение создать семью в День семьи, любви и верности, отметив рост популярности этого праздника.

Заместитель председателя правительства Татьяна Голикова напомнила о связи даты с памятью святых Петра и Февронии Муромских, пожелав молодоженам долгой и счастливой жизни.

Главным событием стала единовременная регистрация браков 150 пар, включая пары из Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении.

Церемония сопровождалась передачей огня всероссийского семейного очага «Сердце России». На фестивале также впервые прозвучал гимн, написанный ветераном СВО Валентином Кучеренко.

Фестиваль включает насыщенную программу: прогулки на яхтах, праздничное шествие, концерты и мастер-классы. Мероприятия также проходят в региональных филиалах центра во Владивостоке, Красноярске и Ханты-Мансийске. В 2024 году на первом фестивале поженилась 221 пара, в 2025 году – 206 семей.