К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.2 комментария
Мирошник объяснил отказ Киева забирать тела солдат ВСУ из Константиновки
Мирошник: Тела солдат из Константиновки разрушат картинку надуманных побед ВСУ
Киевские власти отказались забирать тела украинских военных из Константиновки, так как на саммите НАТО в Анкаре хотят убедить альянс в своих «победах», заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
«В Киеве испугались, что тела их погибших военных разрушат виртуальную картинку их надуманных «побед»», – отметил Мирошник в «Максе».
Он добавил, что перед предстоящим саммитом НАТО в Анкаре украинскому руководству, по его словам, особенно важно поддерживать образ успешных действий. Мирошник подчеркнул, что Киев намерен просить у западных союзников дополнительные средства под будущие «перемоги».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Константиновке после отхода украинских подразделений осталось до нескольких сотен тел военнослужащих ВСУ.
Минобороны России сообщило об отказе украинской стороны принять гуманитарную инициативу по возвращению тел своих погибших военнослужащих из взятой под контроль Константиновки.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ Киева приостановить удары по Константиновке ради эвакуации тел погибших солдат демонстрацией истинного отношения украинского руководства к собственным гражданам.