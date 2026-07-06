МАГАТЭ собралось проконтролировать использование Украиной британского урана

Гросси: МАГАТЭ проконтролирует использование Украиной британского урана

Tекст: Антон Антонов

Гросси пояснил, что МАГАТЭ не участвует в контроле самих коммерческих поставок, но отслеживает дальнейшую судьбу материала на объектах, передает РИА «Новости».

«После его поступления на объекты проверяем его в рамках гарантий МАГАТЭ, чтобы убедиться, что материал не перенаправляется на негражданские цели», – сказал он.

По его словам, задача МАГАТЭ – добиваться, чтобы на каждой атомной станции в мире не происходило «перенаправления» ядерных материалов, и это касается, в частности, и Ирана. Он отметил, что именно из-за такой роли агентства кому-то МАГАТЭ может показаться чрезмерно настойчивым, однако так устроен Договор о нераспространении ядерного оружия.

Гросси напомнил, что каждая страна – участница ДНЯО обязана принимать инспекции МАГАТЭ и не превращать их в политический вопрос. Он отметил, что государствам не стоит утверждать, будто их делают мишенью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Великобритания намерена два года поставлять Украине обогащенный уран для обеспечения работы АЭС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что Москва не знает о промышленных мощностях на Украине для самостоятельного изготовления ядерного топлива на основе британских поставок урана.

Захарова также допустила возможность поставки урана по британско-украинской сделке на предприятие по выпуску ядерного топлива в третьей стране.