Tекст: Дмитрий Зубарев

Проблема нетерпимости к гражданам РФ за рубежом приобрела колоссальные размахи, передает РИА «Новости».

Директор Департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД Григорий Лукьянцев отметил, что ситуация стала особенно острой после начала спецоперации в 2022 году.

Выступая на пресс-конференции по случаю выхода совместного доклада Москвы и Минска о правах человека, дипломат подчеркнул новизну этой тенденции. «Это то, что в особенности в европейских странах, но и во многих других, мы столкнулись с таким явлением, новым проявлением, может быть, ксенофобии, как русофобия. Эта проблема приобрела совершенно гипертрофированный масштаб», – заявил Лукьянцев.

По словам представителя внешнеполитического ведомства, сегодня на Западе отменяют все связанное с русской культурой. Граждане, выступающие за поддержание нормальных отношений с российским народом, постоянно сталкиваются с травлей, преследованиями и серьезными ограничениями своих законных прав.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров указал на игнорирование западными странами откровенной русофобии.