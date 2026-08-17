Суд взыскал 57 млн рублей с партнерши Блиновской

Арбитраж взыскал 57 млн рублей с предпринимателя Миняевой в пользу Блиновской

Tекст: Денис Тельманов

Арбитражный суд Москвы по заявлению финансового управляющего Елены Блиновской взыскал с индивидуального предпринимателя Натальи Миняевой более 57 млн рублей в конкурсную массу блогера, передает РИА «Новости».

Финуправляющий Мария Ознобихина добилась признания недействительными действий Миняевой по перечислению на свой личный счет денег, принадлежавших должнику.

Представитель Ознобихиной заявил в суде, что спорные сделки совершались «с целью причинить вред кредиторам». Суд первой инстанции в понедельник поддержал требование финансового управляющего и постановил взыскать указанную сумму с Миняевой.

Согласно данным системы «БИР-Аналитик», Миняевой сейчас принадлежит вологодское ООО «Аквакультура», созданное для разведения рыбы и ранее принадлежавшее семье Блиновских. Муж Блиновской Алексей с 2017 по 2024 год владел от 100% до 80% долей этой компании.

Арбитражный суд Москвы признал Блиновскую банкротом в ноябре 2024 года по ее заявлению и открыл процедуру реализации имущества.

В марте 2025 года Савеловский суд Москвы приговорил ее к пяти годам колонии общего режима, штрафу 1 млн руб. и запрету заниматься коммерческой деятельностью на четыре года. Тогда же суд взыскал в доход государства арестованное имущество и удовлетворил иск прокуратуры о взыскании 587 млн руб. в пользу России.

Блиновская была задержана в апреле 2023 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Арбитражный суд Москвы взыскал почти 45 млн рублей с бывшего топ-менеджера Елены Блиновской Татьяны Остапишиной в рамках ее банкротства.

Ранее тот же суд обязал покупателя квартиры Блиновской в жилом комплексе «Донской Олимп» выплатить 60 млн рублей в конкурсную массу блогера.

Финансовый управляющий Мария Ознобихина просила Арбитражный суд Москвы восстановить права собственности Блиновской и ее мужа на доли более чем в десяти убыточных компаниях, включая «Аквакультуру».