Финансовый управляющий просил суд вернуть Блиновской убыточные компании

Tекст: Алексей Дегтярев

Ознобихина просит суд восстановить права собственности на 100% долей в более чем 10 компаниях блогера и ее супруга, передает ТАСС.

Неназванный юрист семьи Блиновских пояснил агентству, что все перечисленные организации показывают убытки, из-за чего возврат средств в конкурсную массу по делу о банкротстве практически исключен.

В числе затронутых компаний названы «Оливия групп», «Аквакультура», «Рыбная история», «Подари мечту», «Нембус», «Дог осьминог», «Сады Адыгеи», «Алмаз», «ГУФО», «Океан молодости» и «Праймфуд».

Ранее арбитражный суд Москвы вернул Блиновской полные права на компанию «Сады Адыгеи» стоимостью более 21 млн рублей после признания сделок недействительными.

До этого суд арестовал всю недвижимость, переданную Блиновской своим родственникам.

Суд приговорил Блиновскую к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Ей также отказали в отсрочке от исполнения наказания до достижения ее детьми возраста 14 лет.