Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм – только один из эпизодов широкой компании европейских властей по давлению на Церковь.0 комментариев
Дмитриев назвал прогулку президента ОАЭ в Dubai Mall сильным посланием
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал прогулку президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна и министра обороны страны Хамдана ибн Мухаммеда в торговом центре Dubai Mall «сильным посланием» на фоне эскалации конфликта в регионе.
Прогулка президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна и министра обороны Хамдана ибн Мухаммеда по Dubai Mall стала предметом обсуждения, передает ТАСС.
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил: «Сильное послание. Устойчивые ОАЭ – одно из немногих по-настоящему нейтральных мест в мире, сосредоточенное на миротворчестве и процветании».
Медиаофис властей эмирата ранее опубликовал кадры этой прогулки на фоне обострения ситуации в регионе. Дмитриев отметил, что подобная демонстрация спокойствия показывает стабильность и нейтралитет ОАЭ на мировой арене.
По его мнению, действия руководства страны указывают на стремление к поддержанию мира и благополучия даже в условиях региональных кризисов.
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о скором значительном росте цен на нефть и природный газ.
Жительница Абу-Даби рассказала, что жители ОАЭ прячутся в ванной во время атак.
В телефонном разговоре президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подчеркнули важность немедленного прекращения огня и возвращения к дипломатии на Ближнем Востоке.
Газета ВЗГЛЯд писала, что страны Персидского залива оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран.