Дмитриев назвал прогулку президента ОАЭ в Dubai Mall сильным посланием

Tекст: Вера Басилая

Прогулка президента ОАЭ Мухаммеда Бен Заид Аль Нахайяна и министра обороны Хамдана ибн Мухаммеда по Dubai Mall стала предметом обсуждения, передает ТАСС.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил: «Сильное послание. Устойчивые ОАЭ – одно из немногих по-настоящему нейтральных мест в мире, сосредоточенное на миротворчестве и процветании».

Медиаофис властей эмирата ранее опубликовал кадры этой прогулки на фоне обострения ситуации в регионе. Дмитриев отметил, что подобная демонстрация спокойствия показывает стабильность и нейтралитет ОАЭ на мировой арене.

По его мнению, действия руководства страны указывают на стремление к поддержанию мира и благополучия даже в условиях региональных кризисов.

На ваш взгляд Чем закончится операция США и Израиля против Ирана? Военным поражением и капитуляцией Ирана

Сменой власти в Иране изнутри

Заморозкой конфликта

Затяжной войной с втягиванием других государств

Иран сумеет выстоять и сохранить прежний курс

Затрудняюсь ответить

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о скором значительном росте цен на нефть и природный газ.

Жительница Абу-Даби рассказала, что жители ОАЭ прячутся в ванной во время атак.

В телефонном разговоре президенты России и ОАЭ Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян подчеркнули важность немедленного прекращения огня и возвращения к дипломатии на Ближнем Востоке.

Газета ВЗГЛЯд писала, что страны Персидского залива оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран.