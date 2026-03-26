В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?0 комментариев
В Госдуме назвали число введенных против России санкций
Володин: Против России введено 31507 санкций
России объявлено 31507 санкций, их число является беспрецедентным, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По его словам, стране предстоит преодолеть вызовы, связанные с этим давлением, передает РИА «Новости».
«Нам надо преодолеть вызовы, санкции. Кстати, что касается санкций, которые объявлены Российской Федерации, их количество беспрецедентно – 31 507 санкций», – заявил Володин. Он подчеркнул, что для эффективной работы нужно объединить все политические силы. Володин также отметил, что принимаемые решения должны быть филигранными и сверхэффективными.
Ранее президент России Владимир Путин назвал западных лидеров придурками из-за санкций против России. Он отмечал, что Россия стала абсолютным рекордсменом по количеству и объему введенных против нее санкций, которые потерпели полный крах.