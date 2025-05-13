Путин назвал западных лидеров придурками из-за санкций против России

Tекст: Валерия Городецкая

Путин на встрече с руководством «Деловой России» подверг критике представителей руководства западных стран, которые, по его словам, готовы идти на ущерб собственным государствам ради нанесения вреда России, передает ТАСС.

Президент отметил: «Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки – ой, извините, пожалуйста».

Путин также подчеркнул, что угрозы новых санкций против России не должны внушать страх. По его словам, «пугаться нельзя. Кто начинает пугаться – тот сразу все проиграет». Президент добавил, что важно понимать возможные последствия таких шагов и быть готовыми к любым действиям недоброжелателей в будущем.

Ранее Путин заявил о дисбалансах в экономике из-за санкций, а также о регулярных угрозах Запада новыми ограничениями.