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Путин заявил о регулярных угрозах Запада новыми санкциями
Путин заявил о регулярных угрозах Запада новыми санкционными пакетами для России
Коллективный Запад не собирается больше стесняться и создавать «хоть какую-то видимость приличия», он открыто угрожает России новыми санкционными пакетами и «штампует их один за другим», сказал президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
По его словам, следует исходить из того, что санкции против РФ – это не «временные или точечные меры», а «механизм системного стратегического давления» на Россию. «И как бы ни складывалась обстановка, какой бы ни была система международных отношений, у наших конкурентов всегда будет стремление сдержать нашу страну, ослабить ее экономические и технологические возможности», – приводит его слова ТАСС.
«Причем если раньше западные так называемые элиты пытались придать этому противодействию хоть какую-то видимость приличия, то сейчас им, похоже, стесняться этого не нужно, они не собираются стесняться. Они не только регулярно угрожают России введением новых санкций, но и штампуют эти пакеты один за другим», – убежден Путин.
Ранее Путин заявил о новой спирали экономического соперничества в мире, подчеркнув изощренность и непримиримость глобальной конкурентной борьбы.