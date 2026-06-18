Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.29 комментариев
Путин назвал Татарстан лидером технологического развития России
Путин отметил уникальные производства и технологическое лидерство Татарстана
Президент Владимир Путин назвал Татарстан одним из лидеров технологического и промышленного развития России.
Путин провел переговоры с главой Татарстана Рустамом Миннихановым, передает РИА «Новости».
«У нас Татарстан является одним из лидеров технологического и промышленного развития», – заявил Путин на встрече.
Владимир Путин обратил внимание на создание уникальных производств на территории республики.
«Руководство всегда держит руку на пульсе по поводу вопросов технологического развития», – отметил Путин.
Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.
Кроме того, Владимир Путин открыл новый завод в Татарстане.