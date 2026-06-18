Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.29 комментариев
Путин открыл новый завод в Татарстане
Путин принял участие в церемонии открытия нового завода в Татарстане
Президент России Владимир Путин совместно с главой Татарстана Рустамом Миннихановым дал старт работе нового производственного комплекса завода «Казанькомпрессормаш».
Владимир Путин в формате видеоконференции принял участие в церемонии открытия нового производственного комплекса завода «Казанькомпрессормаш», передает ТАСС.
Открывшийся производственный комплекс является важной частью расширения мощностей известного завода «Казанькомпрессормаш». Новая современная промышленная площадка успешно возведена на расстоянии около 30 километров от Казани. Запуск объекта призван усилить экономический потенциал региона.
Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе Татарстана Рустаму Минниханову за поддержку в организации саммита Россия – АСЕАН.