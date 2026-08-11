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Грузовое судно подверглось атаке у побережья Йемена
Торговое судно атаковано у побережья Йемена в Красном море
В южной акватории Красного моря неизвестные нанесли удар по торговому кораблю, в результате инцидента несколько членов экипажа получили ранения.
Британский Центр координации морских торговых перевозок сообщил об атаке на коммерческое судно в Красном море. Инцидент произошел недалеко от йеменского побережья, в районе города Моха, передает ТАСС.
«UKMTO был уведомлен об инциденте у побережья Мохи (Йемен). Сообщается о попадании неизвестного снаряда в грузовое судно в южной части Красного моря, в результате чего есть пострадавшие», – заявили в ведомстве. Точное количество раненых и степень повреждения корабля пока не уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне вооруженные люди на моторной лодке обстреляли контейнеровоз у йеменского побережья. До этого июня охранники грузового судна вступили в перестрелку с неизвестными у берегов Йемена.
В мае вооруженные люди захватили танкер с нефтепродуктами возле йеменского города Шабва.