Грузовое судно подверглось атаке у побережья Йемена

Торговое судно атаковано у побережья Йемена в Красном море

Tекст: Тимур Шайдуллин

Британский Центр координации морских торговых перевозок сообщил об атаке на коммерческое судно в Красном море. Инцидент произошел недалеко от йеменского побережья, в районе города Моха, передает ТАСС.

«UKMTO был уведомлен об инциденте у побережья Мохи (Йемен). Сообщается о попадании неизвестного снаряда в грузовое судно в южной части Красного моря, в результате чего есть пострадавшие», – заявили в ведомстве. Точное количество раненых и степень повреждения корабля пока не уточняются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне вооруженные люди на моторной лодке обстреляли контейнеровоз у йеменского побережья. До этого июня охранники грузового судна вступили в перестрелку с неизвестными у берегов Йемена.

В мае вооруженные люди захватили танкер с нефтепродуктами возле йеменского города Шабва.