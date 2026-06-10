После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.2 комментария
Охранники грузового судна вступили в перестрелку с неизвестными у берегов Йемена
В Аденском заливе у берегов Йемена произошла перестрелка между охранниками грузового судна и шестью вооруженными людьми на приближающейся лодке.
Охранники грузового судна вступили в перестрелку с неизвестными на малой лодке у йеменского порта Бальхаф в Аденском заливе, передает РИА «Новости».
«Грузовое судно сообщило, что к нему приблизилось судно с шестью вооруженными людьми на борту. Произошла перестрелка между малым судном и командой вооруженных охранников грузового судна», – говорится в заявлении Управления морских торговых операций Британии (UKMTO).
Инцидент произошел в 163 километрах к юго-западу от порта Бальхаф в Йемене. В результате перестрелки малое судно развернулось и ушло в противоположную сторону. Вооруженные группировки сомалийских пиратов с начала 2000-х годов захватывают морские суда с целью выкупа у берегов Сомали и в Аденском заливе.
В начале мая вооруженные люди захватили танкер с нефтепродуктами у побережья Йемена.
На следующий день это судно зашло в территориальные воды Сомали.
В конце апреля злоумышленники направили другой захваченный грузовой корабль в сторону сомалийского побережья.