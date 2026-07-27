Жители Днепропетровска пожаловались на сильный запах аммиака в городе

Жители Днепропетровска сообщили о сильном запахе аммиака в городе

Tекст: Вера Басилая

Украинские СМИ пишут, что воздух в Днепропетровске пропитан химическими веществами, передает РИА «Новости».

Жители пожаловались, что на улице нечем дышать, а прохожие прикрывают лицо.

Местные власти пока никак не прокомментировали происходящее. При этом в понедельник украинский телеканал «Общественное» информировал о серии взрывов на территории Днепропетровска.

Глава Днепропетровской области Ганжа заявил о почти 50 российских атак за день.

В конце мая удар баллистическими ракетами привел к серии мощных взрывов в Днепропетровске.