В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.0 комментариев
Жители Днепропетровска пожаловались на сильный запах аммиака в городе
Жители Днепропетровска сообщили о сильном запахе аммиака в городе
Сильный запах аммиака чувствуется на улицах Днепропетровска на Украине после взрывов, сообщило украинское издание «Страна».
Украинские СМИ пишут, что воздух в Днепропетровске пропитан химическими веществами, передает РИА «Новости».
Жители пожаловались, что на улице нечем дышать, а прохожие прикрывают лицо.
Местные власти пока никак не прокомментировали происходящее. При этом в понедельник украинский телеканал «Общественное» информировал о серии взрывов на территории Днепропетровска.
Глава Днепропетровской области Ганжа заявил о почти 50 российских атак за день.
В конце мая удар баллистическими ракетами привел к серии мощных взрывов в Днепропетровске.