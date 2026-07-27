Число жертв перестрелки в Сиэтле достигло трех человек

Tекст: Алексей Дегтярёв

Количество погибших при инциденте со стрельбой в развлекательном комплексе Seattle Center увеличилось до трех человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Seattle Times.

Четверо получили ранения, включая маленького ребенка.

Двое скончались прямо на месте происшествия, а третий умер позже в медицинском учреждении.

Полиция предполагает, что огонь открыли два человека, которые стреляли друг в друга. Один подозреваемый уже задержан правоохранителями, а второй пока находится на свободе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально полиция сообщала о нескольких раненых на территории комплекса Seattle Center.

В июне неизвестные обстреляли толпу людей из внедорожника в Чикаго.

В прошлом году три человека погибли при стрельбе возле казино в штате Невада.