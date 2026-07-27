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Число жертв перестрелки в Сиэтле достигло трех человек
Количество жертв стрельбы на территории развлекательного комплекса в американском городе Сиэтл достигло трех человек, сообщили местные СМИ.
Количество погибших при инциденте со стрельбой в развлекательном комплексе Seattle Center увеличилось до трех человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на Seattle Times.
Четверо получили ранения, включая маленького ребенка.
Двое скончались прямо на месте происшествия, а третий умер позже в медицинском учреждении.
Полиция предполагает, что огонь открыли два человека, которые стреляли друг в друга. Один подозреваемый уже задержан правоохранителями, а второй пока находится на свободе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, изначально полиция сообщала о нескольких раненых на территории комплекса Seattle Center.
В июне неизвестные обстреляли толпу людей из внедорожника в Чикаго.
В прошлом году три человека погибли при стрельбе возле казино в штате Невада.