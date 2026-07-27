В Таиланде задержали разыскиваемого россиянина

На Пхукете задержали предполагаемого лидера ОПГ для экстрадиции в Россию

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы королевства задержали мужчину в провинции Пхукет, передает ТАСС. Выяснилось, что подозреваемый превысил разрешенный срок пребывания в стране.

В отношении россиянина был выдан ордер на арест тайским уголовным судом. Это решение стало ответом на запрос об экстрадиции со стороны российского правительства.

Власти Таиланда планируют начать процедуру выдачи подозреваемого в Россию. Это произойдет после завершения местного судебного разбирательства по факту нарушения иммиграционного законодательства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Москва объявила в международный розыск задержанного на Пхукете россиянина.

В декабре прошлого года власти Таиланда депортировали скрывавшегося от правосудия гражданина России.

Всего за прошлый год из королевства выдворили около ста российских нарушителей.