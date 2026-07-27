Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.0 комментариев
В Таиланде задержали разыскиваемого россиянина
На Пхукете задержали предполагаемого лидера ОПГ для экстрадиции в Россию
Сотрудники иммиграционной полиции Таиланда арестовали гражданина России, который находился в международном розыске по подозрению в создании крупной транснациональной преступной группировки.
Правоохранительные органы королевства задержали мужчину в провинции Пхукет, передает ТАСС. Выяснилось, что подозреваемый превысил разрешенный срок пребывания в стране.
В отношении россиянина был выдан ордер на арест тайским уголовным судом. Это решение стало ответом на запрос об экстрадиции со стороны российского правительства.
Власти Таиланда планируют начать процедуру выдачи подозреваемого в Россию. Это произойдет после завершения местного судебного разбирательства по факту нарушения иммиграционного законодательства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе Москва объявила в международный розыск задержанного на Пхукете россиянина.
В декабре прошлого года власти Таиланда депортировали скрывавшегося от правосудия гражданина России.
Всего за прошлый год из королевства выдворили около ста российских нарушителей.