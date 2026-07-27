  • Новость часаРоссийские войска освободили Торское в ДНР и днепропетровскую Коммунаровку
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    Турция собралась патрулировать небо над Прибалтикой
    Зеленский обвинил Иран и КНДР в нападении на Украину
    Иран возложил на союзников Украины вину за атаку на судно в Каспийском море
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков США в украинском конфликте напоминают игуану

    В Вашингтоне выжидают, кто из участников украинского конфликта дрогнет первым. Россия находится уже в третьем цикле активизации контактов с США по Украине, который развивается в русле схожих вводных, но со своими особенностями.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Западные кураторы придумали для Украины террористическое ноу-хау

    Исторический опыт показывает, что террористические атаки против нашей страны никогда не позволяли нашим врагам добиться желаемых результатов, хотя и вели к невинным жертвам. Однако сейчас неприятель полагает, что у него просто не остается иного выбора, кроме как сконцентрироваться на террористической войне.

    0 комментариев
    Тимур Ахмедов Тимур Ахмедов ИИ лишает людей видимости

    Вы снимаете ролик, пишете пост, вкладываете душу. А ИИ берет вашу экспертизу, переваривает, выплевывает пользователю в виде краткой сводки – и ваш контент остается не у дел. Цитирование без визитации – вот новая реальность.

    10 комментариев
    27 июля 2026, 13:29 • Новости дня

    Премьер Японии Такаити сообщила о создании совета по разведке

    Tекст: Денис Тельманов

    Токио начинает масштабную реформу правительственных функций безопасности, формируя специальные органы для усиления противодействия иностранному вмешательству, сообщила премьер-министр Японии Санаэ Такаити.

    Японское правительство до конца июля учредит Национальный совет по разведке и Национальное разведывательное бюро, рассказала премьер-министр страны Санаэ Такаити по итогам специальной сессии парламента.

    «Конкретно речь идет о Национальном совете по разведке и Национальном разведывательном бюро, которые будут созданы 31 июля», – цитирует политика РИА «Новости».

    Глава кабинета министров подчеркнула, что формирование новых ведомств станет лишь первым шагом в реформировании разведывательных функций государства. Власти продолжат обсуждать расширение возможностей внешней разведки.

    Особое внимание планируется уделить противодействию неправомерному иностранному вмешательству. При этом руководство страны намерено строго соблюдать баланс между интересами государственной безопасности и правами граждан.

    Новый совет займется рассмотрением основных направлений работы спецслужб. Разведывательное бюро в составе секретариата кабинета министров будет обеспечивать деятельность совета и собирать данные профильных структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Токио создает централизованное разведывательное ведомство при поддержке западных стран.

    В мае японское правительство решило сформировать совет экспертов для подготовки соответствующих законопроектов.

    Премьер-министр Санаэ Такаити анонсировала появление новой структуры в своей программной речи перед парламентом.

    27 июля 2026, 08:08 • Новости дня
    Ростех передал Минобороны партию модернизированных БМП-3
    Ростех передал Минобороны партию модернизированных БМП-3
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные получили очередную партию боевых машин пехоты БМП-3 с усиленной защитой и усовершенствованными системами радиоэлектронной борьбы.

    Холдинг «Высокоточные комплексы» передал Вооруженным силам России новую партию боевых машин пехоты БМП-3, сообщает пресс-служба госкорпорации «Ростех». Объем поставок техники вновь превысил показатели предыдущих месяцев.

    Боевые машины ценятся военнослужащими за высокую огневую мощь и простоту использования. Каждая единица техники оснащена дополнительной защитой корпуса со всех направлений, включая верхнюю полусферу. Современное оборудование значительно повысило мобильность машин и эффективность вооружения, а также обеспечило их новыми системами радиоэлектронной борьбы.

    «С начала спецоперации объемы отгружаемой «Высокоточными комплексами» продукции ежегодно увеличиваются. Сегодня они уже втрое превышают прежние показатели», – заявил индустриальный директор кластера вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

    Он добавил, что облик техники меняется с учетом фронтового опыта: в текущем году БМП-3 получили усиленную защиту днища от подрыва и улучшенную противоосколочную стойкость корпуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре прошлого года холдинг «Высокоточные комплексы» передал Министерству обороны очередную партию БМП-3 с комплектами «Накидка».

    Осенью российские военные получили модернизированные боевые машины десанта БМД-2.

    Летом предприятие отправило в войска технику со специальными защитными экранами.

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    27 июля 2026, 07:43 • Новости дня
    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке

    NYT: Трамп имеет три сценария по Ближнему Востоку

    NYT раскрыла три сценария Трампа на Ближнем Востоке
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп имеет три сценария развития ситуации на Ближнем Востоке, но ни один из них не способен улучшить обстановку, пишет NYT.

    «У Трампа есть три основных варианта: военная эскалация, экономические репрессии или объявление победы и уход из региона. Каждый из них обсуждался в последние недели на встречах с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, министром обороны Питом Хегсетом, председателем Объединенного комитета начальников штабов генералом Дэном Кейном, его зятем Джаредом Кушнером и специальным посланником Стивом Уиткоффом», – пишет New York Times (NYT).

    Газета подчеркивает, что каждый из вариантов кажется неприемлемым по разным причинам.

    В пятницу, 24 июля, после того как всю неделю Трамп убеждал общественность в готовности вернуться к масштабным боевым действиям в Иране, он отступил.

    По словам нескольких чиновников, помощники Трампа выражали сомнение в том, что массированная бомбардировка, которая привела к отключению электроэнергии и атаке на ракетный потенциал Ирана, приведет к возвращению Тегерана к содержательным переговорам.

    До Трампа попытались донести, что атаки такого масштаба могут привести к огромным жертвам среди мирного населения и массовому голоду среди тех самых иранцев, которых он когда-то обещал защитить от собственного правительства.

    Когда в пятницу в Овальном кабинете его спросили, не колеблется ли он, взрывая электростанции и мосты, поскольку это может быть расценено как военное преступление, он ответил: «Я не буду отвечать на этот вопрос».

    «Выход из ситуации имеет свою цену. Если Трамп оставит Иран с его ядерным топливом, близким к боеспособному, погребенным под обломками, и с Ормузским проливом под фактическим контролем Ирана, он не сможет решить проблему, которая спровоцировала его атаки, и создаст огромную новую проблему для энергетических рынков», – резюмирует NYT.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, NYT узнала, что дефицит ракет заставил США прекратить атаки на Иран. Командование США предложило прекратить удары в районе Ормузского пролива. Массовое применение Ираном ударных дронов истощило  запасы американских ракет-перехватчиков.

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    26 июля 2026, 13:50 • Видео
    США наводнили агенты Кубы

    Госдепартамент выпустил объемный доклад об угрозах, которые несет для Соединенных Штатов Куба. Если ему верить, Америка наводнена кубинскими агентами. А ему можно верить.

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    27 июля 2026, 02:50 • Новости дня
    Путин утвердил особый отбор для отдельных воинских должностей
    Путин утвердил особый отбор для отдельных воинских должностей
    @ Alexander Kazakov/Russian Govern/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие, согласно подписанному президентом закону, будут проходить химико-токсикологические и психофизиологические исследования при назначении на специфические должности в армии.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые правила оценки пригодности к службе в Вооруженных силах России, передает РИА «Новости».

    Документ, представленный на портале официального опубликования правовых актов, говорит о наделении министра обороны полномочиями самостоятельно определять перечень специфических позиций и устанавливать дополнительные критерии отбора кандидатов.

    Также он получит право устанавливать порядок проведения медицинских и химико-токсикологических исследований кандидатов.

    Назначение на такие посты будет происходить исключительно с согласия граждан пройти все необходимые тестирования. В случае отказа, предоставления ложных сведений или провала проверок кандидатам откажут в приеме на службу.

    Действующие контрактники при аналогичных обстоятельствах подлежат увольнению из войск.

    Оценивать соответствие бойцов дополнительным критериям поручено непосредственно воинским частям. Кроме того, жесткие правила распространяются на профильные военные учебные заведения. Абитуриентов не зачислят, а действующих курсантов отчислят при отказе от прохождения обязательных обследований.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило, что по итогам весеннего призыва в войска отправились 141 тыс. новобранцев. Минобороны разъяснило условия контракта в войсках беспилотных систем. В Вооруженных силах России появился новый род войск беспилотных систем.


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    27 июля 2026, 07:13 • Новости дня
    «Северяне»: В Черниговской области стали пропадать без вести инвалиды ВСУ

    В Черниговской области пропали без вести первые солдаты ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» за прошедшие сутки продвинулись на ключевых направлениях фронта и узнали, как в Черниговской области стали пропадать бойцы ВСУ старше 50 лет с возрастными и психическими болезнями.

    «В подразделениях 143 омбр ВСУ в Черниговской области появились первые пропавшие без вести военнослужащие. По сообщениям родственников украинских солдат, большая часть из них была предпенсионного возраста (старше 50 лет) с хроническими заболеваниями, а некоторые даже имели психические расстройства, в том числе вызывающие временную амнезию», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе стрелковые бои идут в Уланово и Малой Слободке. В Сумском районе штурмовики продвинулись на 21 участке до 700 метров. Стрелковые бои не утихают в Рыжевке, Писаревке, Могрице, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень, в окрестностях и лесных массивах южнее Иволжанского.

    В ходе зачистки подвалов Рыжевки штурмовики «Севера» взяли в плен одного солдата ВСУ.

    На Харьковском направлении стрелковые бои продолжаются в сёлах Ивановка, Юрченково, посёлке Белый Колодезь, в Бакшеевке, около Шевченково, в Веровке и в лесных массивах Волчанского района. На Волчанском направлении штурмовики  продвинулись на 16 участках до 900 метров.

    На Великобурлукском направлении бои идут западнее села Петро-Ивановка, а также в селе Устиновка.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 220 человек (из них более 160 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Один военнослужащий ВСУ взят в плен», – отмечено в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России взяли в плен в Белицком (ДНР) переодетых украинских диверсантов. Су-34 уничтожили пункты дислокации ВСУ и управления БПЛА в ДНР и Сумской области. Су-34 пятью бомбами поразили расположение 63-й бригады ВСУ в Щурово.

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    26 июля 2026, 22:57 • Новости дня
    Турция решила направить F-16 на круглосуточное дежурство в странах Балтии

    Tекст: Катерина Туманова

    Турция направит пять истребителей F-16 и 76 военнослужащих на эстонскую авиабазу Амари для участия в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства балтийских стран.

    Турецкие военные летчики с августа по ноябрь будут круглосуточно патрулировать  воздушное пространство Эстонии, Латвии и Литвы. Подготовка 181-й авиационной эскадрильи проходит на 8-й главной реактивной авиабазе в Диярбакыре, передает агентство Anadolu.

    Командир эскадрильи Pars подполковник Оздемир подчеркнул мирный и оборонительный характер миссии. По его словам, операция направлена на защиту стран Балтии, не располагающих собственной истребительной авиацией.

    «Эта миссия имеет большое стратегическое значение в рамках обороны восточного фланга НАТО. Она внесет важный вклад в укрепление международной сдерживающей способности Турции, взаимодействие с союзными силами и повышение стратегического потенциала», – заявил Оздемир.

    Он добавил, что в ходе операции турецкие военные будут круглосуточно нести дежурство по реагированию на нарушения границ и неопознанные воздушные объекты, а также проводить совместные задачи с другими союзниками.

    Эскадрилья Pars считается одной из самых опытных ударных сил турецких ВВС. Военнослужащие готовы реагировать на возможные нарушения воздушных границ и оперативно перехватывать неопознанные объекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевые самолеты стран НАТО в апреле отработали  маневры на сверхзвуковых скоростях над эстонской территорией. Авиация НАТО возобновила тренировочные полеты в небе над Эстонией. боевые самолеты стран НАТО отработали маневры на сверхзвуковых скоростях над эстонской территорией.Французские истребители

    перехватили беспилотник в небе над Латвией.


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    26 июля 2026, 14:31 • Новости дня
    Беглов и Моисеев в День ВМФ возложили цветы к памятникам Петру I и Ушакову

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Губернатор Петербурга Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ России, Герой России, адмирал флота Александр Моисеев возложили цветы к Медному всаднику и памятнику адмиралу Федору Ушакову. Мероприятия были посвящены празднованию Дня Военно-морского флота, сообщили в пресс-службе правительства города.

    Празднование Дня ВМФ в Петербурге стартовало с церемонии у Медного всадника и памятника адмиралу Федору Ушакову, передает ТАСС. В мероприятиях приняли участие губернатор Александр Беглов и главнокомандующий ВМФ, Герой России, адмирал флота Александр Моисеев. К ним присоединились представители командования, ветераны, военнослужащие, юнармейцы и волонтеры.

    «Мы чтим память Петра I – создателя великого флота нашей страны, основателя морской столицы России. Сегодня Петербург остается крупнейшим центром кораблестроения, кузницей высококвалифицированных кадров, создает современное вооружение, достойно отвечает на все вызовы времени», – подчеркнул Беглов в своем обращении.

    После возложения цветов состоялось прохождение роты Почетного караула Ленинградского военного округа по Адмиралтейской набережной. В честь праздника над Главным штабом ВМФ подняли Георгиевский Военно-морской флаг, на Петропавловской крепости – гюйс, а Дворцовый мост украсили флагами расцвечивания.

    Полпред президента РФ в СЗФО Игорь Руденя также поздравил моряков и ветеранов с праздником. Он отметил возросшую роль флота как гаранта национальной безопасности и надежного щита страны в условиях современного геополитического противостояния.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сквере петербургского Адмиралтейства открыли бюст адмирала Павла Нахимова. Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с Днем Военно-морского флота. Главком ВМФ Александр Моисеев анонсировал скорое возвращение в строй тяжелого атомного крейсера «Адмирал Нахимов».

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    26 июля 2026, 15:33 • Новости дня
    Патрульный катер Балтфлота получил имя погибшего героя спецоперации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Патрульный катер Балтийского флота П-389 переименовали в честь Героя России, командира разведывательной роты соединения морской пехоты гвардии капитана Владислава Бочарова. Об этом во время празднования Дня ВМФ в городе Балтийске Калининградской области сказал главнокомандующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин.

    Церемония прошла в Балтийске во время празднования Дня ВМФ, передает ТАСС. Главнокомандующий Балтийским флотом адмирал Сергей Липилин сообщил о переименовании противодиверсионного катера П-389.

    «Сегодня особый и радостный день, День Военно-морского флота, в который мы проводим ритуал переименования противодиверсионного катера ПФ-389. В соответствии с приказом главнокомандующего Военно-морским флотом катеру присвоено новое, гордое имя «Владислав Бочаров»», – заявил Липилин.

    Командир разведывательной роты морской пехоты Владислав Бочаров участвовал в спецоперации с первых дней. Офицер координировал штурмовые группы и руководил воздушной разведкой в составе войск группы «Восток». За проявленное мужество капитан был посмертно удостоен звания Героя России.

    Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных отметил, что подвиг командира служит примером любви к Родине. Патрульные катера проекта 12150 «Мангуст» серийно производятся с 2000 года и используются спецслужбами в прибрежной зоне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне в «Единой России» предложили называть новые корабли ВМФ именами героев спецоперации. Президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем Военно-морского флота отметил высокую значимость навыков морских пехотинцев для хода боевых действий. Вице-адмирал Сергей Липилин возглавил Балтийский флот летом 2024 года.

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    26 июля 2026, 15:43 • Новости дня
    Патрушев заявил о статусе России как великой морской державы

    Патрушев назвал Россию великой морской державой и поздравил моряков с праздником

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Морской коллегии Николай Патрушев в День ВМФ подчеркнул, что отечественный флот прошел суровые испытания и доказал мировое величие России на море.

    Председатель Морской коллегии Николай Патрушев поздравил военных моряков с Днем Военно-морского флота, передает РИА «Новости». «За годы своего существования Военно-морской флот прошел через многие суровые испытания, доказав всему миру, что Россия является великой морской державой», – сказал Патрушев.

    Помощник президента отметил, что современный флот продолжает традиции Петра I и выдающихся адмиралов. По его словам, ВМФ обеспечивает стратегическую стабильность, международный правопорядок и защищает хозяйственную деятельность страны в Мировом океане.

    Поддержание боевых возможностей флота остается приоритетом государственной политики. Патрушев добавил, что особое внимание уделяется разработке новейшего вооружения и совершенствованию боевой подготовки подразделений.

    Президент Владимир Путин поставил масштабные задачи по дальнейшему развитию ВМФ, включая укрепление технологического и кадрового потенциала. Важнейшей целью названо сохранение и модернизация атомного подводного флота как основы морских стратегических сил, что закреплено в утвержденной главой государства стратегии развития.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Николай Патрушев назвал модернизацию атомного подводного флота важнейшей задачей для развития ВМФ России. Ранее председатель Морской коллегии заявил о полной боеготовности отечественных морских стратегических ядерных сил.

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    27 июля 2026, 07:33 • Новости дня
    Глава Минпромторга заявил о полном обеспечении армии и флота

    Алиханов сообщил о стопроцентном покрытии российской промышленностью нужд армии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская промышленность покрывает полностью все потребности армии и флота, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

    Российская промышленность стопроцентно закрывает потребности вооруженных сил страны, передает РИА «Новости». «Мы все потребности армии, флота покрываем полностью», – подчеркнул министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он добавил, что с 2022 года темпы выпуска по ряду позиций выросли более чем в 20 раз, и эта позитивная динамика сохраняется.

    Существующая нормативная база и указы главы государства позволяют оперативно внедрять новые типы вооружений. По словам министра, инновационные решения применяются в реальном бою, после чего дорабатываются и запускаются в серийное производство. К разработке беспилотников активно привлекаются специалисты Национальной технологической инициативы и Агентства стратегических инициатив.

    Отдельное внимание уделяется созданию единой системы радиолокационной осведомленности. Алиханов пояснил, что различные типы аудио- и видеосенсоров необходимо интегрировать в общее программное обеспечение, над чем уже работает Минобороны.

    Сейчас несколько десятков команд трудятся над созданием дронов-перехватчиков. Страна обладает мощными компетенциями в сфере систем распознавания и машинного зрения, разработчики получают всестороннюю финансовую и административную поддержку от государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские предприятия подготовили к отправке на передовую около 20 тысяч новых грузовых беспилотников.

    Президент России Владимир Путин заявил о бесперебойном поступлении новейшего вооружения в войска.

    Оборонно-промышленный комплекс обеспечивает армию высокоточным оружием опережающими темпами.

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    27 июля 2026, 03:17 • Новости дня
    Politico узнала о планах Пентагона строить дата-центры

    Tекст: Катерина Туманова

    Конгрессмены обеспокоены планами Пентагона разместить серверные фермы для искусственного интеллекта на военных базах из-за высокого потребления электроэнергии и воды.

    Пентагон намерен возводить центры обработки данных для улучшения военной тактики с использованием искусственного интеллекта и беспилотников, пишет Politico.

    Однако члены Конгресса пытаются приостановить реализацию этих планов из-за возможных последствий для экологии и местных жителей.

    «По мере того, как мы вступаем в эпоху искусственного интеллекта, которая требует очень серьезных центров обработки данных, объектов обработки данных, являющихся чрезвычайными потребителями энергии и воды, возникает вопрос, следует ли размещать их на военных базах», – задался вопросом член Палаты представителей Джон Гараменди.

    В Пентагоне заявили, что уже оценили влияние серверных ферм на инфраструктуру. Представители ведомства предупреждают, что ограничения затормозят военные инновации и помешают сохранить конкурентоспособность в гонке вооружений.

    Законодатели, в свою очередь, требуют от Пентагона большей прозрачности в вопросах энергопотребления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экологи призвали остановить выдачу лицензий на орбитальные дата-центры Маска. В Китае заработал первый в мире подводный дата-центр. Специалисты МИФИ и Росатома создают сверхмалые ядерные реакторы для энергообеспечения центров обработки данных.

    Глава «Роснефти» Игорь Сечин спрогнозировал двукратный рост потребления воды мировыми вычислительными комплексами к 2030 году.

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    27 июля 2026, 12:34 • Новости дня
    В Кремле заявили о готовности ВМФ защищать российские коммерческие суда

    Песков сообщил о невозможности вооружения торговых судов России

    Tекст: Вера Басилая

    Международное морское право строго запрещает оснащать гражданские корабли оборонительными системами, однако безопасность отечественного торгового флота обеспечит Военно-морской флот, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, оснащение гражданских кораблей дополнительным оборудованием для обороны недопустимо, передает РИА «Новости».

    Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что защиту коммерческого флота возьмут на себя военные.

    «Действует международное морское право, в соответствии с которым международные торговые суда не могут быть вооруженными, они поэтому и торговые коммерческие суда», – отметил представитель Кремля.

    Он добавил, что установка любого дополнительного оборудования невозможна, но российский флот готов принимать необходимые меры защиты. Ранее глава государства подчеркнул необходимость решительной борьбы с попытками воздействия на отечественный флот.

    По словам Пескова, в День ВМФ Владимир Путин провел важную и содержательную беседу с командующими флотами и моряками в Петербурге.

    «Вчера состоялась очень важная беседа и с командующими флотами, потом и с моряками с нашими. Беседа отнюдь не только, вернее, праздничная, но и субстантивная», – сказал Песков.

    Ранее Владимир Путин призвал жестко пресекать попытки воздействия на российский торговый флот.

    Весной помощник президента России, глава Морской коллегии Николай Патрушев сообщил о вынужденном сопровождении отечественных судов силами ВМФ.

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    27 июля 2026, 10:49 • Новости дня
    Эксперты предрекли падение иены из-за рейтингов премьера Японии

    Bloomberg: Падение рейтингов Такаити вызовет рост госрасходов и ослабит иену

    Tекст: Мария Иванова

    Снижение общественной поддержки Санаэ Такаити может спровоцировать резкий рост государственных расходов, что грозит масштабным оттоком инвесторов из японской валюты и гособлигаций.

    Падение рейтингов одобрения главы японского правительства Санаэ Такаити способно подтолкнуть власти к более мягкой налогово-бюджетной политике, что отпугнет инвесторов от японской иены и гособлигаций, сообщает Bloomberg.

    Показатели поддержки премьера опустились до минимальных значений с момента ее вступления в должность, хотя и остаются выше 50%.

    В понедельник Такаити заявила в парламенте, что пока не анализировала конкретные причины падения рейтингов. «Я приму результаты опросов во внимание как отражение общественных настроений», – подчеркнула она.

    Главный стратег Nomura Securities Нака Мацудзава отметил, что при дальнейшем ухудшении показателей правительство, вероятно, усилит акцент на текущих мерах, что ударит по облигациям и иене. Эксперт добавил, что активизация усилий по стимулированию экономики создаст угрозу для глобального долгового рынка и японских акций.

    В настоящее время премьер отстает в выполнении предвыборного обещания снизить потребительский налог на продукты питания. Правительство планирует окончательно сформировать эту политику к началу августа. Старший стратег SMBC Nikko Securities Ринто Маруяма согласился с оценками коллег, указав, что недовольство граждан вызвано неспособностью властей справиться с ростом цен.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, уровень одобрения кабинета министров премьер-министра Японии Санаэ Такаити снизился до 55,8%.

    Министры финансов Японии и США обсудили возможные меры поддержки японской национальной валюты.

    Ранее глава японского Минфина Сацуки Катаяма пригрозила решительными мерами из-за падения курса иены.

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    27 июля 2026, 13:03 • Новости дня
    Число жертв атаки БПЛА на Ростовскую область возросло до пяти человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество погибших после ночного удара беспилотника по многоквартирному дому в Ростовской области увеличилось до пяти, под завалами обнаружены тела двоих взрослых и одного ребенка.

    Спасатели обнаружили тела трех погибших при разборе завалов многоквартирного дома в Ростове, который пострадал в результате ночной атаки вражеского беспилотника. Жертвами удара стали двое взрослых и один ребенок, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    «Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Это невосполнимая утрата для всех нас», – написал Слюсарь в своем канале в Max. Он подчеркнул, что пострадавшим оказывается вся необходимая помощь.

    Ранее Слюсарь сообщал о двух погибших. Таким образом общее число жертв атаки достигло пяти человек.

    Работы по ликвидации последствий на месте происшествия продолжаются. Там работают специалисты экстренных служб и спасатели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночного удара беспилотников по Ростову-на-Дону погибла супружеская пара.

    Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ввел режим ЧС в границах поврежденных домов.

    Двумя днями ранее массированная воздушная атака на регион привела к ранениям пяти человек.

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    27 июля 2026, 12:29 • Новости дня
    Умер японский автор детективов Кэйго Хигасино

    Tекст: Мария Иванова

    Создатель культового детектива «Жертва подозреваемого X» писатель Кэйго Хигасино ушел из жизни из-за онкологического заболевания незадолго до выхода своего нового романа.

    О смерти 68-летнего автора популярных романов «Жертва подозреваемого X» и «Магазин чудес «Намия»» от рака толстой кишки сообщило издательство Kodansha, передает РИА «Новости».

    Писатель ушел из жизни ранним утром 23 июля. Похороны уже прошли в кругу семьи, а информацию о возможной церемонии прощания опубликуют позднее.

    Кэйго Хигасино родился в Осаке в 1958 году. После окончания университета он работал инженером и параллельно занимался литературой. Писатель дебютировал в 1985 году, а в 2006 году получил престижную японскую премию Наоки за свой самый известный детектив.

    За свою карьеру прозаик написал 106 книг, многие из которых были экранизированы. Совокупный тираж его произведений на родине превысил 100 миллионов экземпляров.

    5 августа запланирован выход нового и последнего романа Хигасино под названием «Вечная память».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае японский мастер литературного хоррора Кодзи Судзуки скончался в возрасте 68 лет.

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    27 июля 2026, 12:45 • Новости дня
    Губернатор Слюсарь ввел режим ЧС после атаки дронов на Ростов-на-Дону

    Слюсарь сообщил о введении режима ЧС после атаки дронов на Ростов-на-Дону

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ночного налета беспилотников ВСУ на Ростов-на-Дону повреждены десятки жилых зданий, а более пятидесяти эвакуированных жителей размещены в пунктах временного пребывания, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

    Падение обломков сбитых аппаратов привело к значительным разрушениям инфраструктуры, сообщил Юрий Слюсарь в своем канале в мессенджере Max.

    «В администрации Ростова проведено заседание комиссии ЧС, принято решение о введении режима ЧС в границах поврежденных домов. Жителям будет оказана вся необходимая помощь», – сообщил Слюсарь.

    По его словам, повреждения получили три многоквартирных и 17 частных домов, социальное учреждение, автомобили, кафе и склады. Из пострадавших зданий эвакуировали жильцов, 56 человек сейчас находятся в пункте временного размещения.

    «В результате падения обломков БПЛА на жилые дома восемь человек получили ранения и обратились за медицинской помощью: два человека получили помощь медиков на месте, шесть человек госпитализированы. Состояние одного мужчины – тяжелое, он получил значительные ожоги и переломы», – написал Слюсарь.

    Он уточнил, что остальные пациенты находятся в стабильном состоянии.

    Всего за ночь силы противовоздушной обороны уничтожили около 50 дронов. Помимо Ростова-на-Дону, нападению подверглись Таганрог, а также Чертковский, Тарасовский, Шолоховский и Миллеровский районы. Ранее поступала информация о двух погибших и пятерых пострадавших, среди которых один подросток.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате ночного удара беспилотников по Ростову-на-Дону погибла супружеская пара.

    Двумя днями ранее массированная воздушная атака на регион привела к ранениям пяти человек.

    Из-за последствий падения обломков украинских дронов власти города ввели режим чрезвычайной ситуации в Советском и Железнодорожном районах.

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