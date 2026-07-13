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Япония решила создать новую спецслужбу при поддержке Запада
NYT: Япония к декабрю создаст единую разведку при поддержке Запада
Впервые со времен Второй мировой войны Япония создает централизованное разведывательное ведомство, на финансирование которого выделено около 407 млн долларов.
Японское руководство активно консультируется с США, Австралией и Германией по вопросам технологий, кадров и приоритетов новой структуры, передает The New York Times.
Разрозненность нынешней системы делала страну уязвимой, поэтому создание единого агентства стало ключевой задачей премьер-министра Санаэ Такаити.
Посол Австралии в Токио Эндрю Ширер отметил, что японские разведывательные возможности «были заморожены во времени на десятилетия». «Это большое дело, что премьер-министр решила сделать это приоритетом и инвестирует политический капитал, чтобы довести дело до конца», – подчеркнул дипломат.
Американские спецслужбы уже поделились опытом в сфере киберзащиты и противодействия промышленному шпионажу. Представители Германии и Австралии также предоставили рекомендации по улучшению обмена данными и технологическому оснащению.
Ожидается, что новое ведомство с бюджетом около 407 млн долларов заработает к декабрю. В штат первоначально войдут сотни специалистов, включая инженеров и аналитиков по кибербезопасности, которые будут координировать работу 33 тыс. сотрудников различных министерств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Японии Санаэ Такаити анонсировала создание Национального разведывательного управления.
Власти страны запланировали масштабную реформу системы сбора данных для защиты экономических интересов.