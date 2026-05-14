0 комментариев
Япония решила усилить разведку ради защиты экономики
Токио планирует масштабную реформу системы сбора данных для укрепления национальной безопасности и тщательного мониторинга зарубежных финансовых вливаний в местные компании, сообщил генсек правительства страны Минору Кихара.
Японское правительство готовится модернизировать работу спецслужб для защиты экономических интересов государства, сказал Кихара, передает РИА «Новости».
«Ожидается, что информационные подразделения будут в еще большей степени способствовать укреплению национального потенциала через меры в сфере экономической безопасности. Мы намерены усиливать их как качественно, так и количественно», – заявил политик во время выступления в парламенте.
Чиновник пояснил, что руководство страны наладит тесное сотрудничество между новым государственным информационным советом и межведомственным органом по надзору за инвестициями. Координационную структуру возглавит премьер-министр Санаэ Такаити, а в ее состав войдут девять министров.
Дополнительно в течение текущей сессии парламентариев ожидается принятие поправок к закону о валютных операциях и внешней торговле. Эти изменения позволят проводить более строгие проверки любых иностранных вложений в японский бизнес.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале премьер-министр Японии Санаэ Такаити анонсировала создание Национального разведывательного управления. Ранее глава правительства поручила Кихаре изучить вопрос укрепления разведывательных возможностей.