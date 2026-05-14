События 2026 года однозначно демонстрируют, что в современном мире государства Глобального Юга могут чувствовать себя в относительной безопасности только получив в свое распоряжение ядерные заряды.
Трамп демонстративно проигнорировал вопрос прессы о судьбе Тайваня
Американский президент Дональд Трамп проигнорировал вопрос журналистов о Тайване во время церемонии фотографирования с председателем КНР Си Цзиньпином..
Инцидент произошел во время церемонии фотографирования политиков в пекинском «Храме неба», передает ТАСС.
Лидеры двух стран остановились возле представителей пула Белого дома. Работники прессы громко поинтересовались, затрагивалась ли тема острова в ходе диалога, однако глава государства предпочел удалиться без комментариев.
Островное государство управляется собственной администрацией с 1949 года. Именно тогда потерпевшие поражение в гражданской войне сторонники партии Гоминьдан во главе с Чан Кайши отступили на эту территорию. Официальный Пекин традиционно считает данные земли одной из неотъемлемых китайских провинций. Вашингтон разорвал дипломатические отношения с Тайбэем в 1979 году, сделав выбор в пользу материкового Китая.
Несмотря на формальное признание политики «одного Китая», Соединенные Штаты продолжают поддерживать рабочие контакты с местной администрацией и осуществлять регулярные поставки вооружений.
Китайский лидер указал на необходимость максимально взвешенного подхода к проблеме Тайваня.
Американский президент назвал итоги состоявшегося диалога превосходными.